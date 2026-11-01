Có một ca khúc cứ đến tháng 11 lại được nhiều người nhớ đến như lời tri ân dành cho thầy cô.

Mỗi dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, bên cạnh những bó hoa và lời chúc dành tặng thầy cô, các ca khúc về mái trường, tình thầy trò cũng thường vang lên trong những chương trình văn nghệ tại trường học. Trong số đó, Khi Tóc Thầy Bạc Trắng là một giai điệu quen thuộc với nhiều thế hệ học sinh. Ít người biết rằng, ca khúc này từng được bình chọn vào danh sách 50 bài hát thiếu nhi hay nhất thế kỷ XX.

Khi Tóc Thầy Bạc Trắng là sáng tác của cố nhạc sĩ, NSƯT Trần Đức, ra đời năm 1994 trong một cuộc vận động sáng tác về ngành giáo dục. Ca khúc được viết từ tình cảm và lòng biết ơn của ông dành cho người thầy giáo cũ tên Nguyễn Đức Ninh. Khi còn nhỏ, nhạc sĩ từng được thầy Ninh dạy dỗ, dìu dắt trong những năm gia đình ông sinh sống tại Thanh Hóa.

Cố nhạc sĩ, NSƯT Trần Đức

Sau nhiều năm xa cách, khi trưởng thành và có dịp trở lại Thanh Hóa, nhạc sĩ Trần Đức tìm về địa chỉ cũ để thăm thầy. Cuộc hội ngộ khiến ông xúc động khi nhận ra người thầy năm xưa đã già đi rất nhiều. Thậm chí, lúc đầu thầy Ninh không nhận ra cậu học trò cũ, chỉ đến khi ông cất tiếng giới thiệu, hai thầy trò mới vỡ òa trong niềm vui gặp lại. Hình ảnh mái tóc bạc trắng của thầy sau nhiều năm xa cách đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người nhạc sĩ, trở thành nguồn cảm hứng để ông viết nên ca khúc.

Điểm đặc biệt là vào năm 1999, Khi Tóc Thầy Bạc Trắng được lựa chọn vào danh sách 50 bài hát thiếu nhi hay nhất thế kỷ XX. Cuộc bình chọn do Báo Thiếu niên Tiền phong, Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Ban Khoa học Giáo dục - Đài Truyền hình Việt Nam và Ban Âm nhạc - Đài Tiếng nói Việt Nam (cũ) phối hợp tổ chức. Không chỉ có ca khúc viết về người thầy, một sáng tác khác của nhạc sĩ Trần Đức là Mơ Ước Ngày Mai cũng góp mặt trong danh sách này.

Năm 1999, Khi Tóc Thầy Bạc Trắng được lựa chọn vào danh sách 50 bài hát thiếu nhi hay nhất thế kỷ XX

Khi biết tin bài hát được bình chọn, nhạc sĩ Trần Đức đã tìm đến nhà thầy Ninh, đặt bản nhạc lên bàn thờ và thắp hương để báo tin vui. Thời điểm ấy, người thầy từng dìu dắt ông đã qua đời. Với nhạc sĩ, đây không đơn thuần là niềm vui khi tác phẩm được ghi nhận mà còn là cách để ông gửi lời tri ân đến người đã có ảnh hưởng lớn trong cuộc đời mình.

Với giai điệu nhẹ nhàng, ca từ giản dị và hình ảnh người thầy gắn với những năm tháng học trò, Khi Tóc Thầy Bạc Trắng vẫn được nhiều thế hệ yêu thích. Ca khúc không chỉ gợi nhắc về công lao dạy dỗ của thầy cô mà còn khiến người nghe nghĩ về khoảng thời gian trưởng thành dưới mái trường, khi đến lúc ngoảnh lại, những người từng dìu dắt mình đã không còn trẻ như ngày nào.

Tổng hợp