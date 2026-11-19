Mỗi năm, cứ đến tháng 11, các trường học trên cả nước lại tổ chức nhiều hoạt động chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Ngày 20/11 từ lâu đã trở thành dịp để các thế hệ học sinh, sinh viên bày tỏ lòng biết ơn tới những người làm công tác giáo dục. Đây cũng là thời điểm các trường học tổ chức nhiều hoạt động gặp gỡ, tri ân thầy cô. Thế nhưng, vì sao ngày Nhà giáo Việt Nam lại được chọn vào 20/11 mà không phải một ngày nào khác?

Quyết định đặc biệt được ban hành vào tháng 9/1982

Nguồn gốc của ngày 20/11 gắn với Liên hiệp Quốc tế các Công đoàn Giáo dục (FISE), tổ chức được thành lập tại Paris (Pháp) vào tháng 7/1946. Đến năm 1949, tại một hội nghị ở Warszawa (Ba Lan), tổ chức này đã thông qua bản "Hiến chương các nhà giáo" gồm 15 chương, đề cập đến những vấn đề liên quan đến nghề dạy học, quyền lợi của nhà giáo và vai trò của giáo dục trong xã hội.

Công đoàn Giáo dục Việt Nam cũng có mối liên hệ với tổ chức này từ khá sớm. Năm 1953, đoàn đại biểu Việt Nam tham dự hội nghị FISE tại Viên (Áo), trong đó Công đoàn Giáo dục Việt Nam được kết nạp vào tổ chức. Một dấu mốc quan trọng diễn ra từ ngày 26 đến 30/8/1957, tại hội nghị FISE tổ chức ở thủ đô Warszawa (Ba Lan) với sự tham dự của đại biểu 57 quốc gia, trong đó có Việt Nam. Tại đây, các đại biểu đã quyết định lấy ngày 20/11 hằng năm làm Ngày Quốc tế Hiến chương các nhà giáo.

Xuất phát từ nguyện vọng của đội ngũ nhà giáo và đề nghị của các cơ quan liên quan, ngày 28/9/1982, Hội đồng Bộ trưởng ban hành Quyết định số 167-HĐBT, chính thức lấy ngày 20/11 hằng năm là Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Trải qua nhiều dấu mốc lịch sử, ngày 20/11 đã trở thành một nét đẹp trong đời sống giáo dục Việt Nam, tiếp nối truyền thống tôn sư trọng đạo của dân tộc

Theo quyết định này, ngày lễ nhằm thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với đội ngũ giáo viên, khẳng định vị trí, vai trò của người thầy trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo thế hệ trẻ. Văn bản cũng nhấn mạnh việc tổ chức ngày 20/11 cần được tiến hành trọng thể, thiết thực, tránh phô trương, gây phiền hà cho học sinh và cha mẹ học sinh.

Ngày 20/11/1982, lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam đầu tiên được tổ chức trọng thể trên cả nước. Từ đó đến nay, ngày này trở thành dịp thường niên để các thế hệ học trò, phụ huynh và toàn xã hội bày tỏ sự trân trọng đối với những người làm công tác giáo dục. Đến nay, trải qua nhiều dấu mốc lịch sử, ngày 20/11 đã trở thành một nét đẹp trong đời sống giáo dục Việt Nam, tiếp nối truyền thống tôn sư trọng đạo của dân tộc.

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