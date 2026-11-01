Không hẹn mà gặp, 3 gương mặt từng tranh tài tại Chung kết năm Đường Lên Đỉnh Olympia lại cùng xuất hiện tại Ai Là Triệu Phú.

Trong chương trình Ai Là Triệu Phú mới nhất phát sóng tối 17/11/2026, một màn hội ngộ khá đặc biệt đã diễn ra khi cả người chơi trên ghế nóng lẫn hai nhà thông thái hỗ trợ đều từng góp mặt tại Chung kết năm Đường Lên Đỉnh Olympia. Đó là Lê Trung Hiếu, Phan Minh Đức và Hà Việt Hoàng.

Người ngồi ghế nóng trong chương trình là anh Lê Trung Hiếu, cựu thí sinh Chung kết năm Đường Lên Đỉnh Olympia 2008. Đến câu hỏi số 8 với nội dung “‘Mân Côi’ là tên Hán Việt của loài hoa nào?”, anh Hiếu đã có phần phân vân giữa các phương án và quyết định nhờ đến sự trợ giúp của hai nhà thông thái.

Hai người được lựa chọn hỗ trợ anh là Phan Minh Đức - Quán quân Đường Lên Đỉnh Olympia năm 2010 và Hà Việt Hoàng - thí sinh giành giải Ba tại Chung kết Olympia năm 2017. Sau khi cùng trao đổi, cả hai đưa ra gợi ý đáp án D: hoa hồng. Anh Hiếu sau đó lựa chọn phương án này và giành được đáp án chính xác.

Trong cương trình Ai Là Triệu Phú phát sóng tối 17/11/2026, một màn hội ngộ khá đặc biệt đã diễn ra khi cả người chơi trên ghế nóng lẫn hai nhà thông thái hỗ trợ đều từng góp mặt tại Chung kết năm Đường Lên Đỉnh Olympia

Điều khiến màn tương tác trở nên thú vị là cả ba người đều từng đứng trên sân khấu Chung kết năm của Đường Lên Đỉnh Olympia, nhưng ở những mùa giải và vai trò khác nhau. Nếu Lê Trung Hiếu từng là một trong bốn thí sinh tranh tài năm 2008 thì Phan Minh Đức đã chạm tay đến vòng nguyệt quế hai năm sau đó. Trong khi ấy, Hà Việt Hoàng là gương mặt nổi bật tại mùa giải năm 2017.

Lê Trung Hiếu từng đại diện Trường THPT Năng khiếu Trần Phú, Hải Phòng, góp mặt trong trận Chung kết năm thứ 8 của Đường Lên Đỉnh Olympia, diễn ra ngày 27/4/2008. Khi đó, anh là một trong bốn nhà leo núi xuất sắc nhất mùa giải, cùng tranh tài với Huỳnh Anh Vũ, Nguyễn Mạnh Tấn và Nguyễn Lê Duy. Chung cuộc, Lê Trung Hiếu giành giải Ba, còn Huỳnh Anh Vũ là người chiến thắng.

Sau cuộc thi, Lê Trung Hiếu trở thành thủ khoa đầu tiên đạt điểm tuyệt đối 30/30 trong kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2008, khi đăng ký vào Trường Đại học Hàng hải Việt Nam. Theo những thông tin tại thời điểm ấy, Hiếu từng chia sẻ ước mơ trở thành kỹ sư đóng tàu, góp phần phát triển ngành công nghiệp đóng tàu của đất nước.

Người ngồi ghế nóng trong chương trình là anh Lê Trung Hiếu, cựu thí sinh Chung kết năm Đường Lên Đỉnh Olympia 2008

Trong khi đó, Phan Minh Đức là một trong những nhà vô địch đáng nhớ của Đường Lên Đỉnh Olympia. Sinh năm 1992, anh từng là học sinh chuyên Vật lý của Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam. Năm 2010, Minh Đức vượt qua ba đối thủ tại trận Chung kết năm thứ 10, giành vòng nguyệt quế với 295 điểm. Chiến thắng này cũng giúp anh trở thành học sinh đầu tiên của Hà Nội vô địch chương trình.

Sau cuộc thi, Minh Đức nhận học bổng toàn phần và sang Australia theo học tại Đại học Công nghệ Swinburne. Anh tốt nghiệp ngành Tài chính - Kế toán, từng tham gia giảng dạy và có thời gian theo đuổi nghiên cứu sau đại học. Sau nhiều năm học tập, làm việc tại Australia, năm 2024, anh trở về Việt Nam và định hướng hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.

Hai người được lựa chọn hỗ trợ là Phan Minh Đức - Quán quân Đường Lên Đỉnh Olympia năm 2010 (áo trắng) và Hà Việt Hoàng - thí sinh giành giải Ba tại Chung kết năm 2017

Gương mặt còn lại trong màn hội ngộ đặc biệt này là Hà Việt Hoàng, sinh năm 2000, cựu học sinh Trường THPT Sóc Sơn, Hà Nội. Năm 2017, Hoàng trở thành thí sinh đầu tiên của ngôi trường này giành vé vào Chung kết năm Đường Lên Đỉnh Olympia. Trước đó, nam sinh lần lượt giành chiến thắng ở các cuộc thi tuần, tháng và quý, qua đó mang cầu truyền hình chung kết về với Sóc Sơn. Tại trận đấu cuối cùng, Việt Hoàng đạt 235 điểm và giành giải Ba.

Sau Olympia, Hà Việt Hoàng theo học ngành Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông tại Đại học Bách khoa Hà Nội. Năm 2019, anh tham gia chương trình Siêu Trí Tuệ Việt Nam. Với vốn kiến thức rộng và khả năng ghi nhớ, tư duy logic nổi bật, Việt Hoàng đạt tổng điểm 145 trong phần thử thách, là gương mặt gây ấn tượng tại mùa đầu tiên của chương trình. Anh cũng từng được vinh danh trong danh sách 10 Gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2019 ở lĩnh vực học tập, nghiên cứu khoa học.

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