Một đoạn tin nhắn được chia sẻ trên mạng xã hội đang thu hút sự chú ý khi Ban đại diện cha mẹ học sinh trao đổi về việc chuẩn bị quà tặng giáo viên nhân ngày 20/11.

Cứ mỗi dịp tháng 11, không khí hướng về Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 lại rộn ràng ở nhiều trường học. Đây là dịp để học sinh, phụ huynh bày tỏ tình cảm, sự biết ơn với thầy cô thông qua những lời chúc, bó hoa hay món quà nhỏ. Trong nhiều năm, việc chuẩn bị quà tri ân giáo viên cũng trở thành một hoạt động quen thuộc ở không ít lớp học.

Thế nhưng, câu chuyện tặng quà thầy cô cũng kéo theo những ý kiến khác nhau, nhất là khi có sự tham gia đóng góp kinh phí từ phụ huynh. Mới đây, một đoạn tin nhắn được chia sẻ trên MXH về việc Ban đại diện cha mẹ học sinh bàn chuyện góp tiền mua quà 20/11 đang gây tranh luận. Đáng nói, sự việc còn xuất hiện thêm tình tiết phụ huynh phản ánh lên iHanoi và thông báo đề nghị giáo viên không nhận hoa, quà, tiền trong dịp này.

Theo nội dung tin nhắn được chia sẻ, do một số lớp không tổ chức đi tập thể như những năm trước, Ban đại diện cha mẹ học sinh đề xuất các lớp có thể chủ động tổ chức riêng. Trong đó, phương án được đưa ra là chuẩn bị phong bì 500.000 đồng dành cho giáo viên chủ nhiệm và 200.000 đồng cho mỗi giáo viên bộ môn. Một tin nhắn tiếp theo cũng đề cập đến việc chuẩn bị phong bì cho giáo viên chủ nhiệm, đồng thời tặng hoa thay cho quà đối với các thầy cô bộ môn.

Người gửi tin nhắn còn đề nghị các phụ huynh trong nhóm cho ý kiến để lớp thống nhất phương án thực hiện trước khi ngày 20/11 đến gần. Theo cách lý giải trong nội dung được chia sẻ, khoản đóng góp dự kiến khi chia đều cho các gia đình sẽ không quá lớn. Tuy nhiên, câu chuyện bắt đầu gây tranh luận khi một hình ảnh khác xuất hiện cùng nội dung trên. Đây là thông báo được gửi trong nhóm lớp, cho biết phụ huynh đã phản ánh sự việc lên iHanoi liên quan đến việc Ban đại diện cha mẹ học sinh tổ chức đi chúc mừng thầy cô.

Hai đoạn tin nhắn sau khi được chia sẻ đã khiến câu chuyện tặng quà ngày 20/11 nhận về nhiều ý kiến trái chiều

Trong thông báo, người gửi đề nghị các giáo viên chủ nhiệm phổ biến đến phụ huynh rằng không nên tặng hoa, quà hay tiền cho giáo viên. Nội dung cũng nhấn mạnh các thầy cô không nhận quà trong tình hình hiện tại, đồng thời gửi lời cảm ơn đến phụ huynh.

Hiện chưa rõ thực hư câu chuyện ra sao, dẫu vậy hai đoạn tin nhắn sau khi được chia sẻ vẫn khiến câu chuyện muôn thuở là tặng quà ngày 20/11 được bàn luận trở lại. Một bên cho rằng việc phụ huynh, học sinh chuẩn bị món quà nhỏ để tri ân thầy cô vốn là hoạt động quen thuộc, xuất phát từ tình cảm và sự biết ơn đối với những người đã đồng hành trong quá trình học tập. Nếu khoản tiền được thống nhất tự nguyện, công khai và phù hợp với điều kiện của từng gia đình, đây đơn thuần có thể là một cách thể hiện sự trân trọng.

Nhiều người cũng cho rằng giá trị món quà không phải điều quan trọng nhất. Một bó hoa, tấm thiệp hay món quà nhỏ do học sinh tự tay chuẩn bị đôi khi đã đủ để thầy cô cảm thấy vui và được ghi nhận. Với họ, việc tặng quà vào ngày Nhà giáo Việt Nam không nhất thiết phải bị nhìn nhận theo hướng tiêu cực, bởi điều đáng quý nằm ở tấm lòng của người tặng chứ không phải giá trị vật chất.

Ở chiều ngược lại, không ít ý kiến đồng tình với việc hạn chế vận động phụ huynh đóng góp tiền để mua quà cho giáo viên. Theo quan điểm này, dù số tiền chia theo từng gia đình có thể không lớn, việc đưa ra một mức đóng góp chung vẫn dễ khiến một số phụ huynh cảm thấy khó xử, nhất là những gia đình có hoàn cảnh kinh tế khác nhau hoặc không có nhu cầu tham gia.

Một số người cũng bày tỏ rằng Ban đại diện cha mẹ học sinh nên thận trọng khi đứng ra đề xuất các khoản tiền liên quan đến quà tặng giáo viên. Bởi khi một phương án đã được đưa ra trong nhóm lớp, dù được gọi là tự nguyện, phụ huynh vẫn có thể ngại từ chối vì sợ bị xem là không nhiệt tình với hoạt động chung của lớp. Vì vậy, thay vì thống nhất mức tiền và phân bổ quà cho từng giáo viên, lớp học có thể lựa chọn những hình thức tri ân đơn giản hơn, chẳng hạn như để học sinh tự viết lời chúc, làm thiệp hoặc gửi lời cảm ơn đến thầy cô.

Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 là dịp để học sinh, phụ huynh bày tỏ lòng biết ơn với những người làm công tác giảng dạy

Thực tế, câu chuyện này cũng chạm đến một vấn đề được nhắc đến nhiều mỗi dịp 20/11 là ranh giới giữa món quà xuất phát từ tình cảm và việc vận động đóng góp khiến phụ huynh cảm thấy có nghĩa vụ phải tham gia. Một món quà dù có giá trị lớn hay nhỏ cũng chỉ thực sự ý nghĩa khi người tặng cảm thấy thoải mái và người nhận đón nhận nó bằng sự trân trọng, không đi kèm áp lực hay kỳ vọng.

Ngày Nhà giáo Việt Nam vốn là dịp để học sinh, phụ huynh bày tỏ lòng biết ơn với những người làm công tác giảng dạy. Tuy nhiên, sự tri ân không nhất thiết phải được đo bằng số tiền đóng góp hay giá trị của món quà. Đôi khi, một lời chúc chân thành, một tấm thiệp viết tay hay sự tiến bộ của học trò cũng đủ trở thành món quà đáng nhớ đối với thầy cô.