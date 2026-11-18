Từng nhận khoản trợ cấp 800 NDT khi là sinh viên nghèo tại Đại học Bắc Kinh, doanh nhân Trung Quốc Lý Vĩnh Tân nhiều năm sau đã quyên góp hơn 1,18 tỷ NDT (khoảng 4.500 tỷ đồng) cho trường cũ, trong đó có khoản tài trợ kỷ lục 1 tỷ NDT (hơn 3.800 tỷ đồng).

Có những món quà không được đo bằng giá trị vật chất, mà bắt nguồn từ lòng biết ơn đối với những điều từng nhận được trong quá khứ. Một suất ăn giá 0,3 NDT, khoản trợ cấp 800 NDT hay sự giúp đỡ từ thầy cô có thể trở thành ký ức theo một người suốt nhiều thập kỷ. Với Lý Vĩnh Tân, những điều giản dị ấy tại Đại học Bắc Kinh đã trở thành sợi dây gắn kết ông với mái trường cũ, ngay cả khi đã trở thành một doanh nhân thành đạt.

Từ sinh viên khó khăn đến doanh nhân thành đạt

Năm 1995, Lý Vĩnh Tân trúng tuyển Đại học Bắc Kinh, theo học ngành Chính trị học và Quản lý hành chính. Sinh ra trong gia đình công nhân nghèo, có 4 chị em, nỗi lo lớn nhất của ông khi bước chân vào giảng đường không phải chuyện học tập mà là làm sao có đủ tiền để trang trải cuộc sống.

Theo chia sẻ của Lý Vĩnh Tân tại một diễn đàn cựu sinh viên, khi ấy ông chỉ có khoảng 80 NDT mỗi tháng để sinh hoạt. Nhận thấy hoàn cảnh khó khăn của học trò, giáo viên chủ nhiệm đã âm thầm xin riêng cho ông khoản trợ cấp 800 NDT (khoảng 3 triệu đồng) ngay từ năm nhất. Với chàng sinh viên khi ấy, số tiền này tương đương chi phí sinh hoạt của cả một học kỳ.

Bên cạnh khoản hỗ trợ tài chính, nhà trường còn có những chính sách chăm lo thiết thực cho sinh viên nghèo. Căng tin Đại học Bắc Kinh dành riêng những suất ăn giá 0,3 NDT gồm cải thảo xào tôm khô, cùng canh miễn phí.

Sự hỗ trợ ấy để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng chàng sinh viên trẻ. Nhiều năm sau, Lý Vĩnh Tân vẫn nhớ rõ những bữa ăn ấy và xem đó là một trong những lý do khiến ông luôn dành tình cảm đặc biệt cho trường cũ.

Năm 1999, Lý Vĩnh Tân tốt nghiệp Đại học Bắc Kinh. Ông bắt đầu con đường khởi nghiệp ngay tại khu ký túc xá sau đại học của trường. Từ hai bàn tay trắng, ông xây dựng Trung Công Giáo dục (Zhonggong Education) thành một trong những thương hiệu lớn trong lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng và luyện thi công chức tại Trung Quốc.

Hiện ông giữ chức Chủ tịch Tập đoàn Giáo dục Trung Công, đồng thời là chuyên gia nghiên cứu và hướng dẫn cấp cao của doanh nghiệp. Công ty cung cấp các dịch vụ đào tạo trong ba lĩnh vực chính gồm luyện thi tuyển dụng, nâng cao trình độ học vấn và phát triển năng lực nghề nghiệp, với hơn 100 loại hình đào tạo và mạng lưới hơn 1.000 cơ sở trực tiếp trên khắp Trung Quốc.

Món quà 1 tỷ NDT và lời tri ân mái trường xưa

Sau khi sự nghiệp phát triển, Lý Vĩnh Tân bắt đầu thực hiện những khoản đóng góp cho Đại học Bắc Kinh từ năm 2014, thông qua Tập đoàn Giáo dục Trung Công.

Các khoản tài trợ được sử dụng để thành lập Quỹ Nghiên cứu Quản trị và Phát triển Quốc gia, hỗ trợ hoạt động nghiên cứu và đào tạo của Trường Quản lý Nhà nước. Đến năm 2018, trước thềm kỷ niệm 120 năm thành lập Đại học Bắc Kinh, ông tiếp tục đóng góp cho các hoạt động kỷ niệm, phát triển khuôn viên trường, hỗ trợ cựu sinh viên và các ngành khoa học xã hội, nhân văn.

Tháng 10/2018, tại một buổi lễ quyên góp, Lý Vĩnh Tân tuyên bố sẽ dành khoản 10 triệu NDT đầu tiên, 100 triệu NDT đầu tiên và cả 1 tỷ NDT đầu tiên mà ông thực hiện trong hoạt động từ thiện để trao tặng Đại học Bắc Kinh.

Lời hứa ấy được ông thực hiện vào năm 2020. Khi đó, Lý Vĩnh Tân cùng Quỹ Công ích Trung Công Bắc Kinh quyên góp 1 tỷ NDT, thành lập Quỹ Phát triển Giáo dục Trung Công tại Đại học Bắc Kinh. Theo nhà trường, đây là khoản quyên góp cá nhân lớn nhất kể từ khi thành lập, đồng thời cũng là khoản tài trợ lớn nhất từ một cựu sinh viên tính đến thời điểm đó.

Trước khoản tài trợ này, ông đã quyên góp tổng cộng 180 triệu NDT cho trường. Như vậy, tính cả khoản đóng góp 1 tỷ NDT năm 2020, tổng số tiền ông dành cho Đại học Bắc Kinh đã vượt 1,18 tỷ NDT.

Theo thỏa thuận giữa hai bên, khoản tài trợ 1 tỷ NDT được sử dụng để hỗ trợ toàn diện cho hoạt động phát triển của Đại học Bắc Kinh, từ xây dựng các ngành học, nghiên cứu khoa học, phát triển đội ngũ giảng viên đến đào tạo nhân tài.

Nguồn kinh phí cũng được dành cho việc thu hút các học giả hàng đầu thế giới, nâng cao năng lực nghiên cứu ở những lĩnh vực khoa học tiên tiến, đồng thời cải thiện chất lượng giảng dạy và môi trường học tập.

Lý Vĩnh Tân cho biết ông hoàn toàn tôn trọng quyết định của nhà trường trong việc phân bổ nguồn tiền, ưu tiên những lĩnh vực cần được đầu tư nhất.

Tại buổi lễ trao tặng, ông chia sẻ rằng những gì mình nhận được từ Đại học Bắc Kinh hơn 20 năm trước, từ sự tử tế, những định hướng trong cuộc sống đến tinh thần học tập và nỗ lực, lớn hơn rất nhiều so với những đóng góp mà ông đã thực hiện để đáp lại trường cũ.

Đối với Lý Vĩnh Tân, việc đóng góp cho Đại học Bắc Kinh là điều ông muốn làm để tri ân nơi đã góp phần tạo nên con người và sự nghiệp của mình. Ông từng nhiều lần nhấn mạnh: “Không có Đại học Bắc Kinh thì không có chúng tôi ngày hôm nay”.

(Theo The Paper)