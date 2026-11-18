Sự khác biệt đôi khi không nằm ở việc kiếm được bao nhiêu tiền, mà ở cách mỗi gia đình quản lý cuộc sống và duy trì những thói quen thường ngày.

Với nhiều người, khoảng cách giàu nghèo giữa các gia đình thường được nhìn nhận qua mức thu nhập. Tuy nhiên, có những gia đình kiếm được không ít tiền nhưng cuối tháng vẫn thường xuyên rơi vào cảnh túng thiếu, khi có việc đột xuất lại không xoay xở được. Ngược lại, cũng có những gia đình thu nhập không quá cao nhưng cuộc sống tương đối ổn định, có khoản tích lũy và luôn biết cách chuẩn bị cho tương lai. Sự khác biệt đôi khi không nằm ở việc kiếm được bao nhiêu tiền, mà ở cách mỗi gia đình quản lý cuộc sống và duy trì những thói quen thường ngày.

Cha mẹ có thể dạy con rất nhiều điều qua sách vở, nhưng cách người lớn chi tiêu, ứng xử khi gặp khó khăn và đưa ra quyết định hằng ngày mới là những bài học trực quan mà trẻ tiếp nhận lâu dài. Có 3 thói quen cha mẹ cần chú ý, bởi nếu duy trì trong thời gian dài, chúng có thể ảnh hưởng đến cách con nhìn nhận tiền bạc, trách nhiệm và cơ hội trong tương lai.

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1. Thích sĩ diện, luôn cố đáp ứng mọi mong muốn của con để không thua kém người khác

Có những cha mẹ dù điều kiện kinh tế không dư dả vẫn luôn cố gắng đáp ứng những gì con muốn, đặc biệt là những món đồ có giá trị cao.

Thấy con nhà người khác có điện thoại đời mới, họ cũng tìm cách mua cho con dù phải vay mượn. Khi con muốn đi học thêm, tham gia một khóa trải nghiệm đắt tiền hay sở hữu món đồ đang thịnh hành, cha mẹ thường khó từ chối vì sợ con cảm thấy thua kém bạn bè. Trong các dịp sinh nhật, lễ Tết, họ cũng muốn tổ chức thật hoành tráng, mua quà thật đắt tiền để con không cảm thấy kém cạnh những đứa trẻ khác.

Đáng nói, đôi khi chính cha mẹ cũng đặt nặng ánh mắt của người xung quanh. Họ sợ người khác đánh giá gia đình không có điều kiện, sợ con bị bạn bè coi thường nên cố gắng duy trì một hình ảnh sung túc hơn khả năng thực tế.

Cách nuôi dạy này có thể khiến trẻ dần hình thành suy nghĩ rằng giá trị của bản thân nằm ở những món đồ mình sở hữu. Trẻ dễ so sánh với bạn bè, muốn có bằng được những thứ người khác có mà không thực sự hiểu gia đình phải bỏ ra bao nhiêu công sức để kiếm được số tiền ấy.

Thay vì cố gắng đáp ứng mọi mong muốn, cha mẹ cần giúp con phân biệt giữa nhu cầu và sở thích, hiểu rằng không phải món đồ nào cũng cần mua ngay và điều kiện kinh tế của mỗi gia đình là khác nhau. Một đứa trẻ biết trân trọng những gì mình có, không chạy theo sự hào nhoáng bên ngoài sẽ có nền tảng tốt hơn để hình thành tư duy tài chính lành mạnh.

2. Thích than phiền, gặp chuyện gì cũng đổ lỗi cho người khác

Một thói quen khác có thể ảnh hưởng đến con là việc cha mẹ thường xuyên than vãn, trách móc và đổ lỗi mỗi khi cuộc sống không như ý. Khi thu nhập không tốt, họ trách công ty trả lương thấp. Khi con học hành sa sút, họ cho rằng giáo viên không có trách nhiệm. Khi xảy ra mâu thuẫn với người thân, hàng xóm, họ chỉ nhìn vào lỗi sai của đối phương mà ít khi tự xem xét hành động của mình.

Những cuộc trò chuyện trong gia đình vì thế thường xoay quanh sự bất mãn. Cha mẹ dễ nổi nóng, trách móc nhau vì những khó khăn trong cuộc sống, nhưng lại ít dành thời gian bàn bạc xem cả nhà có thể làm gì để cải thiện tình hình.

Trẻ lớn lên trong môi trường ấy có thể dần hình thành thói quen suy nghĩ tương tự. Khi bị điểm kém, con đổ lỗi cho đề khó hoặc giáo viên chấm khắt khe. Khi xảy ra xích mích với bạn bè, con chỉ kể lỗi của người khác mà không nhìn nhận phần trách nhiệm của mình. Khi gặp thất bại, con dễ nản lòng vì cho rằng hoàn cảnh không thuận lợi.

Thực tế, cha mẹ không cần phải che giấu mọi khó khăn trước mặt con. Điều quan trọng là cách người lớn đối diện với những khó khăn ấy. Thay vì chỉ than phiền vì thiếu tiền, cha mẹ có thể cùng con tìm cách tiết kiệm chi tiêu. Khi con học chưa tốt, hãy cùng con tìm ra nguyên nhân và lên kế hoạch cải thiện. Khi xảy ra bất đồng, người lớn cũng cần biết nhận lỗi nếu mình sai.

Một gia đình biết cùng nhau giải quyết vấn đề sẽ giúp trẻ hiểu rằng khó khăn không phải là điều đáng sợ, quan trọng là thái độ và cách mỗi người lựa chọn để vượt qua.

3. Thích trì hoãn, luôn dạy con bằng những lời hứa để ngày mai

Có những cha mẹ thường xuyên nhắc con phải cố gắng, phải học thêm kiến thức, phải rèn luyện kỹ năng để có tương lai tốt đẹp. Nhưng chính người lớn lại không duy trì được những điều mình nói. Họ muốn con đọc sách nhưng bản thân hiếm khi cầm đến một cuốn sách. Họ khuyên con phải chăm chỉ học ngoại ngữ nhưng nhiều năm vẫn trì hoãn việc học của chính mình. Họ muốn con biết quản lý tiền bạc nhưng lại thường xuyên chi tiêu thiếu kế hoạch.

Không chỉ vậy, khi con đề xuất một ý tưởng, muốn tham gia hoạt động mới hoặc thử sức ở một lĩnh vực nào đó, cha mẹ đôi khi cũng trả lời bằng những câu quen thuộc: "Để khi khác", "Chờ thêm một thời gian", "Khi nào có điều kiện rồi tính". Lâu dần, trẻ có thể học theo cách suy nghĩ ấy, luôn cho rằng mình còn nhiều thời gian và không cần bắt đầu ngay hôm nay.

Trong học tập, con biết mình cần cải thiện môn học nào nhưng cứ chờ đến gần kỳ thi mới bắt đầu. Muốn học một kỹ năng mới nhưng liên tục tìm lý do trì hoãn. Có ý tưởng hay nhưng ngại thử sức vì sợ thất bại. Trong khi đó, nhiều cơ hội chỉ xuất hiện trong một khoảng thời gian nhất định. Nếu cứ chần chừ, trẻ có thể bỏ lỡ những trải nghiệm quý giá giúp mình khám phá năng lực và phát triển bản thân.

Muốn con có tinh thần chủ động, cha mẹ trước hết cần làm gương bằng hành động cụ thể. Có thể bắt đầu từ những việc nhỏ như cùng con đọc sách mỗi ngày, lập kế hoạch chi tiêu gia đình, khuyến khích con thử sức với một hoạt động mới và kiên trì thực hiện mục tiêu đã đặt ra.

Quan trọng hơn, hãy giúp con hiểu rằng không cần phải đợi đến khi mọi thứ hoàn hảo mới bắt đầu. Biết hành động, dám thử nghiệm và sẵn sàng điều chỉnh khi mắc sai lầm cũng là những năng lực cần thiết để trưởng thành.

Một gia đình có điều kiện kinh tế tốt là lợi thế, nhưng không phải yếu tố duy nhất quyết định tương lai của trẻ. Điều quan trọng hơn là cha mẹ có thể trao cho con những nền tảng cần thiết để tự lập, biết chịu trách nhiệm và chủ động tạo dựng cuộc sống của mình.