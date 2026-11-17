Có người trong số họ đeo kính râm đứng vị trí center, có người mặc áo dài nhảy cực xinh, cũng có người chỉ cần xuất hiện thôi đã đủ khiến học trò hò reo.

Nhắc đến thầy cô, nhiều thế hệ học sinh vẫn nhớ ngay đến những hình ảnh quen thuộc. Đó là dáng người đứng trên bục giảng với viên phấn trên tay, là gương mặt nghiêm nghị, không nói lời nào cũng khiến trò nghe răm rắp.

Thế nhưng vài năm trở lại đây, hình ảnh ấy đang có thêm những "phiên bản" khác hẳn. Ở lễ tri ân, đêm nhạc kỷ niệm hay cả trong MV của học trò, nhiều thầy cô sẵn sàng bước lên sân khấu và hòa nhịp cùng học sinh, sinh viên. Có người đeo kính râm "ngầu đét" đứng giữa dàn sinh viên, có người vừa nhảy vừa hát đến mức học trò phải chạy lên nhảy cùng, có người mặc nguyên tà áo dài mà vẫn "quẩy" cực duyên. Đáng chú ý, trong số đó còn có cả những người giữ vị trí cao như Hiệu trưởng lẫn Chủ tịch Hội đồng trường.

Những khoảnh khắc ấy nhanh chóng lan khắp mạng xã hội, kéo theo hàng loạt bình luận thích thú. Người khen thầy cô ngầu chẳng kém idol, người lại tiếc vì thời đi học của mình chưa từng được chứng kiến cảnh tượng như vậy. Trong khoảnh khắc ấy, dường như khoảng cách giữa thầy và trò bỗng chốc được kéo lại gần hơn bao giờ hết.

Cùng điểm qua những thầy cô từng khiến dân mạng phải thốt lên "thầy cô nhà người ta" như vậy nhé!

Chủ tịch Hội đồng trường ĐH Thăng Long cover STORM, hút 1,4 triệu lượt xem

Tối 14/11 vừa qua, Trường ĐH Thăng Long tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Khoa Âm nhạc ứng dụng. Ngay tiết mục mở màn, khán giả bất ngờ khi thấy thầy Trương Ngọc Kim, Chủ tịch Hội đồng trường, xuất hiện giữa sân khấu. Thầy cùng dàn sinh viên cover ca khúc STORM của GENER8ION và Yung Lean.

Nguồn: Thang Long University

Thầy diện cả cây đen, đeo kính râm bản to, tay cầm chiếc cốc đính đá lấp lánh. Xung quanh là hàng chục sinh viên trong sơ mi trắng, cà vạt đen liên tục đổi đội hình theo nhịp nhạc. Clip được trường đăng tải kèm caption "Made by Thang Long", không phải "made by AI", nhanh chóng đạt 1,4 triệu lượt xem trên Facebook. Nhiều cư dân mạng khen thầy "chỉ cần đứng thôi cũng tỏa sáng", thậm chí có người còn đùa rằng thầy trông "y chang ông Jack Ma".

Ít ai biết, thầy Kim là con trai của GS Hoàng Xuân Sính, nữ giáo sư Toán học đầu tiên của Việt Nam và là người sáng lập Trường ĐH Thăng Long. Thầy cũng chính là người đề xuất thành lập Khoa Âm nhạc ứng dụng từ năm 2016.

Thầy Trương Ngọc Kim đeo kính râm đứng giữa dàn sinh viên trong màn cover STORM (Ảnh cut từ clip)

Giảng viên ĐH FPT "chặt đẹp" sân khấu với mashup Cheri Cheri Lady x Uptown Funk

Tại Lễ Tôn vinh Học kỳ Summer 2026 của Trường ĐH FPT cơ sở Hà Nội ngày 28/10 vừa qua, sân khấu Sparkle & Shine bỗng nóng lên với màn trình diễn của thầy Lã Hồng Quân, giảng viên Chương trình đào tạo Thiết kế đồ họa và Mỹ thuật số. Thầy kết hợp cùng ca sĩ Winlee và nhóm nhảy Solei Crew của trường, trên nền mashup Cheri Cheri Lady x Uptown Funk.

Trong bộ gile trắng, quần ống rộng và cặp kính quen thuộc, thầy Quân bắt cặp nhảy cùng một bạn nữ với những động tác dứt khoát, đúng điệu. Từ những pha xoay tay đến các bước chân theo nhịp funk, thầy khiến cả hội trường phải hò reo. Fanpage của trường còn gọi vui đây là câu chuyện "khi nghề chính là giảng viên nhưng đam mê lại là nhảy".

Nguồn: @daihocfpthanoi_official

Thầy Lã Hồng Quân trong bộ trang phục trắng, bắt cặp nhảy cực ăn ý tại Lễ Tôn vinh Học kỳ Summer 2026

Thầy hiệu trưởng vừa nhảy vừa hát Hãy Hát Lên tiếp lửa cho học trò lớp 9

Trước đó, vào tối 15/5, tại lễ tri ân thầy cô và trưởng thành của học sinh khối 9, học sinh Trường THCS Thái Thịnh (Hà Nội) được một phen bất ngờ khi thầy Nguyễn Cao Cường, Hiệu trưởng nhà trường, khoác lên trang phục trẻ trung, vừa nhảy vừa hát ca khúc Hãy Hát Lên với giọng hát đầy nội lực.

Nguồn: FBNV

Tiết mục khiến cả hội trường bùng nổ. Không chỉ dừng ở vỗ tay cổ vũ, nhiều học sinh còn chạy lên sân khấu để cùng nhảy và hát với thầy. Thầy Cường chia sẻ, thầy chỉ muốn tạo một kỷ niệm đẹp và tiếp thêm năng lượng tích cực cho học trò trước kỳ thi vào lớp 10 đầy áp lực. Theo thầy, nhìn các em vui vẻ như vậy, thầy cảm nhận được phần nào căng thẳng đã được gỡ bỏ.

Thầy hiệu trưởng chuyên Trần Phú "đóng MV" cùng nhóm nhảy học sinh

Thầy Hoàng Anh Tuấn, Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Trần Phú (Hải Phòng), không nhảy, nhưng sự xuất hiện của thầy bên cạnh các bạn học sinh vẫn khiến dân mạng thích thú. Theo đó, đầu tháng 9 và qua, thầy đã góp mặt trong MV kỷ niệm 10 năm của D.DIX, nhóm nhảy do học sinh nhà trường vận hành, với cảnh trao giấy chứng nhận cho các thành viên.

Nguồn: @ddixcrew

MV quy tụ 42 dancer thuộc 13 thế hệ của nhóm và nhanh chóng viral trên Threads lẫn TikTok. Ban đầu, các thành viên còn chuẩn bị sẵn phương án dự phòng vì không dám mong thầy nhận lời. Sau khi nghe nhóm trình bày kịch bản chi tiết, thầy đồng ý tham gia. Hôm quay, thầy còn đến sớm hơn giờ hẹn, tự chỉnh lại tóc và trang phục. Thầy dặn trước các em là không được bắt thầy nhảy. Thấy học trò tung người lên cao, thầy lại cuống quýt nhắc phải cẩn thận, an toàn.

Một phân cảnh thầy Hiệu trưởng Hoàng Anh Tuấn xuất hiện trong MV (Ảnh chụp màn hình)

Cô giáo mặc áo dài nhảy chia tay học trò lớp 12

Clip cô Phạm Kiều Trang, Trường THPT Chu Văn An (Đồng Nai), nhảy trong lễ tri ân và trưởng thành của học sinh khối 12 năm 2024 cũng từng nhận về hàng nghìn lượt chia sẻ. Dù mặc áo dài truyền thống, cô vẫn thể hiện điệu nhảy dễ thương và gần gũi, khiến nhiều người cảm thấy giữa cô và trò gần như không có khoảng cách.

Thời điểm đó, cô Trang đã gắn bó với nghề 24 năm và phụ trách mảng hoạt động trải nghiệm, phong trào học sinh của trường. Cô cho biết nhiều học sinh cấp 3 có tính cách hướng nội, nên cô muốn khuấy động không khí để các em mạnh dạn, hoạt bát hơn. Một nữ sinh lớp 12 nhận xét cô giống một giáo viên gen Z, luôn gần gũi với học trò của mình.

Nguồn: Thông tin giáo dục Đồng Nai

Cô Phạm Kiều Trang trong tà áo dài, nhảy chia tay học trò lớp 12 (Ảnh cut từ clip)

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