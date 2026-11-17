Một thủ khoa ở Hàn Quốc chọn cách tự làm đề thi đại học trước ống kính để chứng minh mình không gian lận.

Hàn Quốc vừa chứng kiến một bê bối thi cử gây chấn động. Theo đó, thủ khoa kỳ thi chứng chỉ Thuế vụ lần thứ 63 của nước này đã thừa nhận gian lận ở cả hai vòng thi. Người này dùng camera siêu nhỏ chụp đề, gửi hình ảnh cho AI tạo sinh giải rồi xem đáp án trên điện thoại.

Trước đó, khi bị nghi ngờ, anh từng phủ nhận và cho rằng nếu AI làm được đề thi thuế vụ thì "chẳng ai cần học nữa". Đến ngày 15/11, anh công khai xin lỗi trên một kênh YouTube và cho biết đã gửi bản tự thú tới Sở Cảnh sát Seoul.

Ở vòng một, thủ khoa này đạt 397,5/400 điểm, chỉ sai một trên tổng số 160 câu. Vụ việc khiến dư luận Hàn Quốc bắt đầu đặt dấu hỏi với hàng loạt thủ khoa và thí sinh điểm cao ở các kỳ thi khác.

Thủ khoa kỳ thi chứng chỉ Thuế vụ lần thứ 63 của Hàn Quốc công khai xin lỗi sau khi thừa nhận dùng AI gian lận

Một trong những người bị nghi ngờ nhiều nhất là Lee Jin Woo, sinh viên ngành Nha khoa Đại học Quốc gia Seoul. Năm nay, anh trở thành người đầu tiên đạt điểm tuyệt đối kỳ thi LEET, kỳ thi đầu vào trường luật của Hàn Quốc, kể từ khi kỳ thi này ra đời năm 2008. Trên mạng xã hội, nhiều người cho rằng anh từng dùng kính AI trong phòng thi. Một số khác chỉ ra rằng có vài câu anh tẩy đi lại trùng với đáp án đúng của câu kế tiếp.

Lee Jin Woo giải thích anh làm bài theo thứ tự, càng về cuối càng mất tập trung, nên mới phân vân ở một số câu. Tuy vậy, anh cũng thừa nhận việc ba câu liên tiếp bị tẩy trùng đáp án câu sau là chuyện hiếm gặp. Thay vì chờ đến kỳ LEET tiếp theo, vốn còn 8 tháng nữa, anh quyết định chứng minh bằng kỳ thi đại học Suneung diễn ra ngày 19/11.

"Để giải tỏa nghi vấn ngay lập tức, tôi đã chọn kỳ thi cấp quốc gia gần nhất, không có khả năng bị lộ đề ra ngoài", anh viết.

Lee Jin Woo (bên phải) là người đầu tiên đạt điểm tuyệt đối kỳ thi LEET, kỳ thi đầu vào trường luật của Hàn Quốc, kể từ khi kỳ thi ra đời năm 2008

Theo kế hoạch, ngay khi đề môn Quốc ngữ (tương đương Ngữ văn) được công bố, Lee Jin Woo sẽ in ra và làm trực tiếp trên sóng livestream, không cắt ghép từ lúc làm bài đến khi chấm điểm. Anh tự đặt điều kiện khắt khe hơn thí sinh thật. Anh sẽ làm toàn bộ 56 câu, gồm cả hai phần tự chọn, trong khi thí sinh chỉ làm 45 câu. Thời gian làm bài cũng rút từ 80 phút xuống còn 65 phút.

Ban đầu, anh ngỏ ý livestream trên kênh của YouTuber nổi tiếng Mimiminu nhưng bị từ chối. Ê-kíp cho rằng không đủ thời gian để chuẩn bị một môi trường kiểm tra thật sự chặt chẽ. Cuối cùng, buổi livestream sẽ diễn ra tại Viện nghiên cứu tuyển sinh IDA ở Gangnam, có sự giám sát của giáo viên từ các trung tâm luyện thi lớn và đại diện cơ quan truyền thông. Trước khi làm bài, Lee Jin Woo sẽ được kiểm tra bằng ít nhất hai máy dò kim loại. Tai, mũi, miệng của anh cũng được soi bằng ống nội soi, kể cả kính áp tròng cũng không bỏ qua.

Lee Jin Woo quyết định sẽ livestream giải đề thi đại học để tự "minh oan" cho bản thân

Đại diện IDA nhận định 56 câu trong 65 phút là điều kiện "nặng nề ngay cả với học sinh top đầu". Tuy vậy, người này cũng lưu ý kết quả môn Văn không thể chứng minh trọn vẹn điểm tuyệt đối LEET, vì kỳ thi này còn phần suy luận riêng biệt.

Theo Hankyung, Kyobit, TenAsia