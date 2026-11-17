Tối 14/11/2026, tại Hà Nội, lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Khoa Âm nhạc ứng dụng đã diễn ra bùng nổ với màn mở màn "cực cháy" từ Chủ tịch Hội đồng trường cùng lời chúc mừng từ loạt nghệ sĩ đình đám như Hà An Huy, HYO, UPRIZE LEON, Dũng D.x...

‏Đêm hội 10 năm bùng nổ: Thầy Chủ tịch Hội đồng Trường mở màn ‏‏phá cách‏‏, thầy cô và các tài năng trẻ tỏa sáng‏

‏Sự kiện đã quy tụ hơn 500 khách mời, giảng viên và các thế hệ sinh viên. Bất ngờ lớn nhất là sự xuất hiện của Chủ tịch Hội đồng trường, thầy Trương Ngọc Kim. Thay ‏‏vì ph‏‏át biểu theo lối truyền thống, thầy đ‏‏ã ‏‏trực tiếp hòa nhịp cùng các sinh viên "bắt trend" cover màn nhảy ca khúc ‏‏STORM‏‏ (GENER8ION & Yung Lean) đầy năng lượng. Hình ảnh ‏‏đậm chất Gen Z‏‏ nà‏‏y ch‏‏o thấy sự cởi mở, phá bỏ rào cản thế hệ và‏‏ khuy‏‏ến khích tự do sáng tạo của trường.‏

‏Chia sẻ về cột mốc ‏‏này, Thầy Chủ tịch nhấn mạnh:‏‏ "Từ thuở ban đầu xây dựng Trường Đại học Thăng Long, GS.TSKH.NGND Hoàng Xuân Sính, nữ giáo sư Toán học đầu tiên của Việt Nam và cũng là nhà sáng lập của Nhà trường từng nói: Âm nhạc mang lại sức mạnh và hạnh phúc cho con người. Bà nói rằng Toán học và Âm nhạc gần nhau về tính trừu tượng, về sự tưởng tượng, về sự lãng mạn - ba điều ấy gắn liền với nhau. Từ tâm niệm ấy, tôi đã quyết định mở khoa đào tạo về Thanh nhạc.".‏

‏Thầy Chủ tịch Trương Ngọc Kim với phần mở màn đậm chất "Thăng Long"

‏Đặc biệt, dàn nghệ sĩ trưởng thành từ mái nhà chung Khoa ANUD vẫn không quên hướng về thầy cô trong ngày đặc biệt. ‏‏An‏‏h tài Hà An Huy (sinh viên K34), Anh trai HYO (sinh viên K34), Tân binh UPRIZE LEON (sinh viên K37), Dũng D.x (sinh viên K3‏‏1)... đã gửi những video chúc mừng đầy cảm xúc.‏

‏Cũng trong sự kiện, hơn 10 tiết mục biểu diễn được dàn dựng công phu đã biến đêm kỷ niệm thành một đêm nhạc đa sắc màu. Sau tiết mục mở màn đầy tự hào với khúc ca ‏‏Ngời Sáng Thăng Long‏‏ (sáng tác của giảng viên ThS. Phạm Đức Thành), khán phòng tiếp tục được đắm chìm trong giọng ca Soprano trong trẻo, đầy nội lực của Trưởng khoa PGS.TS.NSƯT Trần Thị Ngọc Lan qua nhạc phẩm Ý kinh điển ‏‏O Mio Babbino Caro‏‏.‏

‏Hà An Huy, HYO, UPRIZE LEON, Dũng D.x gửi lời tri ân các thầy cô

‏Sân khấu liên tục được tiếp lửa với sự giao thoa giữa chất liệu dân gian đương đại và hiện đại qua hàng loạt các bản ballad sâu lắng, vũ đạo sôi động và mash-up đầy bùng nổ từ các sinh viên K36, K37, K38, K39 trước khi khép lại trọn vẹn bằng màn hòa giọng ‏‏Việt Nam Tinh Hoa‏‏ của tập thể thầy cô và trò.‏

‏"Âm nhạc ứng dụng": Học đại học nhưng thực chiến như idol‏

‏Chứng kiến màn tỏa sáng của sinh viên Thăng Long, nhiều khán giả không khỏi bất ngờ khi thấy các bạn sở hữu phong thái trình diễn chuyên nghiệp chẳng kém cạnh các thực tập sinh quốc tế. Bí mật nằm ở triết lý giáo dục đổi mới sáng tạo, bám sát hơi thở thị trường của Khoa ANUD suốt 10 năm qua.‏

‏Khác với lối đào tạo cổ điển, "Âm nhạc ứng dụng" hướng tới tính thực tiễn, thương mại và thị hiếu âm nhạc đại chúng. Ngay từ những ngày đầu, Khoa đã chủ động kết nối, học hỏi trực tiếp từ mô hình đào tạo nghệ sĩ giải trí tại Hàn Quốc từ ‏‏Digital Seoul Culture Arts University‏‏ và ‏‏Woosong University‏‏. Đội ngũ giảng viên nòng cốt của Khoa đã trực tiếp sang tập huấn, được chuyển giao mô hình đào tạo và từ đó chuẩn hóa giáo trình phù hợp với xu hướng thị trường giải trí Việt Nam.‏

‏Nhờ vậy, bên cạnh nền tảng thanh nhạc bài bản, sinh viên được trang bị trọn bộ kỹ năng của một nghệ sĩ đa năng thời đại mới: từ vũ đạo, sáng tác, hòa âm phối khí, chơi nhạc cụ, diễn xuất cho đến kỹ năng làm nhạc ứng dụng công nghệ AI và đa phương tiện.‏

‏Sinh viên Khoa Âm nhạc ứng dụng tự tin trình diễn như idol trên sân khấu lớn

Đặc biệt, yếu tố "thực chiến" được đẩy lên cao nhất ngay từ trên ghế giảng đường. Thay vì những kỳ thi trả bài khô khan, sinh viên tốt nghiệp bằng việc tự dàn dựng và trình diễn trong một minishow được đầu tư bài bản ngay tại sân khấu trường trước hàng trăm khán giả. Thời gian qua, nhiều tiết mục đã tạo hiệu ứng bùng nổ, đạt hàng triệu lượt xem trên MXH, giúp các bạn có tiền đề bước chân vào thị trường giải trí.‏

‏Nhờ hành trang vững chắc cả về tư duy nghệ thuật lẫn bản lĩnh sân khấu, các bạn không chỉ tự tin tỏa sáng mà còn khẳng định năng lực ở nhiều vị trí trong hệ sinh thái giải trí: giảng viên thanh nhạc, nhà sản xuất âm nhạc, chuyên viên tổ chức sự kiện nghệ thuật hay content creator.‏

‏Bệ phóng chắp cánh cho thế hệ nghệ sĩ trẻ đa năng‏

‏Khép lại đêm hội 10 năm đầy cảm xúc, Khoa ANUD trường ĐH Thăng Long một lần nữa khẳng định vị thế là môi trường đổi mới sáng tạo, nuôi dưỡng và chắp cánh cho thế hệ nghệ sĩ trẻ đa năng, đa tài của nền giải trí Việt.‏

‏Tập thể lãnh đạo, giảng viên và tài năng Khoa Âm nhạc ứng dụng hội tụ tại đêm kỷ niệm

‏Hàng năm, trường ĐH Thăng Long tổ chức kỳ thi năng khiếu âm nhạc xét tuyển ngành Thanh nhạc đại học chính quy với 02 đợt thi (dự kiến trong khoảng từ tháng 5 tới tháng 6), thu hút đông đảo thí sinh trên cả nước ứng tuyển. Các bạn trẻ có niềm đam mê âm nhạc và nguyện vọng xét tuyển có thể theo dõi thông tin chi tiết qua fanpage chính thức ‏‏Thang Long University‏‏.‏