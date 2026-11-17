Lá thư của chàng tân sinh viên ngành Kỹ thuật Máy tính, Trường Đại học Công nghệ Thông tin (Đại học Quốc gia TP.HCM) gửi quỹ Thiện Tâm đang thu hút sự chú ý.

Từ một học sinh nhận được sự hỗ trợ của Quỹ Thiện Tâm khi còn học lớp 11, Phan Trần Minh Trí nay đã trở thành tân sinh viên ngành Kỹ thuật Máy tính, Trường Đại học Công nghệ Thông tin (Đại học Quốc gia TP.HCM). Trong lá thư gửi Quỹ, nam sinh bày tỏ lòng biết ơn trước sự đồng hành suốt những năm qua, đồng thời đặt mục tiêu tiếp tục học tập, phát triển bản thân để sau này có thể trao đi những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng.

Lá thư của Phan Trần Minh Trí

Lá thư của Phan Trần Minh Trí mở đầu bằng lời cảm ơn gửi đến Ban lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ, nhân viên và các nhà hảo tâm của Quỹ Thiện Tâm. Trong thư, nam sinh cho biết vừa nhận được thông báo tiếp tục được Quỹ đồng hành và hỗ trợ trong chặng đường đại học sắp tới.

Nhìn lại hành trình đã qua, Trí cho biết em không thể quên thời điểm cách đây hai năm, khi còn là học sinh Trường THPT Chuyên Bình Long. Khi ấy, dù mang trong mình nhiều hoài bão, nam sinh cũng phải đối diện với không ít nỗi lo về tương lai. Sự hỗ trợ từ Quỹ Thiện Tâm đã trở thành điểm tựa, giúp em có thêm điều kiện và động lực tiếp tục con đường học tập.

Theo chia sẻ trong thư, sự đồng hành của Quỹ bắt đầu từ năm lớp 11 và kéo dài đến hiện tại. Không chỉ hỗ trợ về vật chất, sự động viên về tinh thần cũng là nguồn khích lệ để Trí nỗ lực vươn lên.

Một trong những thành quả mà nam sinh nhắc đến là việc lọt vào Top 30% sinh viên toàn quốc của ngành Kỹ thuật Máy tính. Với Trí, đây mới chỉ là bước khởi đầu trên hành trình học tập, nhưng cũng là dấu mốc ghi nhận những nỗ lực của bản thân và tình cảm, sự hỗ trợ mà em nhận được.

Trong thư, nam sinh đặt mục tiêu tiếp tục rèn luyện, phát triển năng lực và bản thân, hướng đến việc có đủ khả năng, điều kiện để nối tiếp hành trình thiện nguyện trong tương lai.

"Với kim chỉ nam 'Nỗ lực để phụng sự – Cống hiến để trưởng thành', con đặt ra mục tiêu không ngừng rèn luyện và phát triển bản thân, để 5 năm, 10 năm hay 20 năm sau, con sẽ có đủ năng lực và điều kiện để nối tiếp hành trình thiện nguyện cao đẹp này", Trí viết.

Nam sinh cũng bày tỏ mong muốn một ngày nào đó chính mình có thể trở thành người trao đi yêu thương, nâng bước những thế hệ trẻ tiếp theo, giống như cách em đã nhận được sự giúp đỡ trong những năm tháng quan trọng của cuộc đời.

Lá thư khép lại bằng lời tri ân và lời chúc sức khỏe đến những người đang đồng hành cùng Quỹ Thiện Tâm.

Quỹ Thiện Tâm và hành trình gần 20 năm hỗ trợ cộng đồng

Quỹ Thiện Tâm là tổ chức từ thiện phi lợi nhuận thuộc Tập đoàn Vingroup, được thành lập ngày 3/10/2006. Quỹ do bà Phạm Thu Hương, Phó Chủ tịch HĐQT Vingroup, ông Phạm Nhật Vượng cùng các lãnh đạo cấp cao của tập đoàn sáng lập và đóng góp.

Theo giới thiệu trên website của Quỹ, tổ chức này được hình thành với mong muốn trở thành cầu nối đưa những hoạt động thiện nguyện của Vingroup đến với cộng đồng, hướng tới mục tiêu "Vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho mọi người".

Mỗi dịp Lễ Tết, Quỹ Thiện Tâm luôn đều đặn trao hàng trăm nghìn suất quà tới các gia đình chính sách, những mảnh đời khó khăn

Sau gần 20 năm hoạt động, Quỹ đã mở rộng phạm vi hỗ trợ trên nhiều lĩnh vực, từ đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo đến giáo dục, y tế, văn hóa, phát triển nông nghiệp, bảo vệ môi trường và khắc phục hậu quả thiên tai.

Riêng trong lĩnh vực giáo dục, hỗ trợ học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn nhưng đạt thành tích tốt trong học tập là một trong những hoạt động được Quỹ duy trì nhiều năm. Theo thông tin Vingroup công bố tháng 12/2025, Quỹ đã trao tổng cộng khoảng 90.000 suất học bổng, tặng 18.900 máy vi tính và xây mới 535 trường học, nhà bán trú, bếp ăn trên cả nước.

Trường PTDT bán trú Tiểu học Nậm Kè (Điện Biên) – một trong những công trình được Quỹ khánh thành và đưa vào sử dụng tháng 5/2025

Không chỉ dừng ở việc trao học bổng, các chương trình của Quỹ còn hướng đến cải thiện điều kiện học tập thông qua đầu tư cơ sở vật chất, xây dựng trường học, nhà bán trú và hỗ trợ phương tiện tiếp cận tri thức cho học sinh ở những địa bàn còn khó khăn.

Năm 2025, Quỹ Thiện Tâm được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất, ghi nhận những đóng góp trong công tác từ thiện, nhân đạo và an sinh xã hội. Cũng trong năm này, Quỹ được vinh danh tại Giải thưởng ASEAN về Phát triển nông thôn và Xóa đói giảm nghèo.

Quỹ Thiện Tâm được trao giải thưởng Asean về phát triển nông thôn và xóa đói giảm nghèo

Từ câu chuyện của Phan Trần Minh Trí, có thể thấy ý nghĩa của những chương trình hỗ trợ giáo dục không chỉ nằm ở giá trị vật chất được trao đi. Sự đồng hành trong một giai đoạn quan trọng có thể giúp người trẻ có thêm cơ hội tiếp tục học tập, theo đuổi mục tiêu và từng bước khẳng định năng lực của bản thân. Với Trí, lời hứa một ngày trở thành người trao đi yêu thương cũng là cách em muốn tiếp nối sự hỗ trợ đã nhận được.