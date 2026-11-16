Vị Chủ tịch Hội đồng trường đeo kính đen nhảy cùng sinh viên, "ngầu" nhất MXH mấy ngày qua là ai?

Phía sau cặp kính râm và bộ vest đen "ngầu đét" đó là một kỹ sư xây dựng, người đã cùng mẹ dựng nên một trong những trường đại học ngoài công lập đầu tiên của Việt Nam.

Mấy ngày qua, dân mạng liên tục chia sẻ clip màn cover STORM của GENER8ION và Yung Lean trong lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Khoa Âm nhạc ứng dụng, Trường ĐH Thăng Long. Clip đạt hơn 1,4 triệu lượt xem trên Facebook cùng hàng loạt bình luận trầm trồ. Đáng chú ý, người khiến cư dân mạng bàn luận nhiều nhất sau màn cover lại không phải sinh viên mà là người đàn ông đứng giữa sân khấu trong bộ vest đen cùng cặp kính râm. Đó không phải ai khác mà chính là thầy Trương Ngọc Kim, Chủ tịch Hội đồng trường ĐH Thăng Long.

Nhiều người tò mò về vị chủ tịch "ngầu" nhất mạng xã hội này để rồi phát hiện hóa ra, câu chuyện phía sau thầy còn thú vị hơn cả màn trình diễn.

Màn cover STORM ngầu đét của Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Thăng Long

Và thầy Trương Ngọc Kim cũng là nhân vật gây chú ý nhất sau màn cover

Con trai nữ giáo sư Toán học đầu tiên, người "xây" nên trường ĐH Thăng Long

Được biết, thầy Trương Ngọc Kim là con trai của GS.TSKH Hoàng Xuân Sính, nữ giáo sư Toán học đầu tiên của Việt Nam. Năm 1988, bà sáng lập Trung tâm Đại học dân lập Thăng Long, tiền thân của Trường ĐH Thăng Long ngày nay. Đây là một trong những trường đại học ngoài công lập đầu tiên của Việt Nam, hoạt động theo mô hình tự chủ tài chính, không xin kinh phí nhà nước. Khóa đầu tiên của trường chỉ có 74 sinh viên.

Thầy Trương Ngọc Kim là con trai GS.TSKH Hoàng Xuân Sính, nữ giáo sư Toán học đầu tiên của Việt Nam

Khác với mẹ là nhà toán học, thầy Kim theo nghề kỹ sư. Thầy từng là chuyên viên phụ trách mảng xây dựng của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội. Chính chuyên môn này đã giúp thầy cùng mẹ biến tầm nhìn về một ngôi trường hiện đại thành hiện thực. Từ những ngày phải đi thuê địa điểm, Trường ĐH Thăng Long nay đã có cơ sở vật chất bề thế và trở thành một trong những đại học đầu tiên có hạ tầng hiện đại, đạt chuẩn quốc tế.

Dấu ấn của thầy thể hiện rõ ở những chi tiết nhỏ. Trong khuôn viên trường có bốn phòng tự học cho phép sinh viên học ở "mọi tư thế", có bàn đơn, bàn đôi, bàn học nhóm, bàn bệt, ghế sofa, thậm chí có chỗ để nằm học hoặc nghỉ ngơi... Thầy Kim tin rằng con người sẽ tiếp thu kiến thức tốt nhất khi ở trong tâm thế thoải mái nhất.

Thầy gắn bó với trường suốt nhiều năm trên cương vị Phó Chủ tịch Hội đồng trường. Hiện nay, thầy giữ vai trò Chủ tịch Hội đồng trường, còn GS Hoàng Xuân Sính là Chủ tịch danh dự.

Thầy Trương Ngọc Kim trong màn cover STORM cùng sinh viên tại lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Khoa Âm nhạc ứng dụng

Người mang mô hình âm nhạc ứng dụng Hàn Quốc về Việt Nam

Màn cover STORM trong lễ kỷ niệm 10 năm khoa Âm nhạc ứng dụng, Trường ĐH Thăng Long vừa qua cũng không đơn thuần là một tiết mục cho vui. Theo tìm hiểu, khoa Âm nhạc ứng dụng ra đời phần lớn nhờ tâm huyết của chính thầy Kim.

Thầy kể, từ khoảng năm 2010 đến 2012, nhà trường đã nhen nhóm ý tưởng mở khoa về thanh nhạc. Khi đó trào lưu nhạc nhẹ đã xuất hiện, nhưng các cơ sở đào tạo chủ yếu vẫn đi theo hướng thính phòng. Thầy cùng đồng nghiệp sang Hàn Quốc tìm hiểu quy trình đào tạo ở các trường nghệ thuật. Ở đó, họ nhận ra việc đào tạo thanh nhạc khác xa suy nghĩ truyền thống trong nước. Người nghệ sĩ được rèn để biết hòa âm, phối khí, chơi nhạc cụ, nhảy và thu âm. Muốn tốt nghiệp, sinh viên phải thi hát đơn, hát nhóm, tự sáng tác và làm ra được MV.

Ý tưởng ấy còn bắt nguồn từ chính GS Hoàng Xuân Sính. Bà từng cho rằng âm nhạc mang lại sức mạnh và hạnh phúc cho con người, lại có nhiều điểm giống Toán học ở tính trừu tượng, trí tưởng tượng và sự lãng mạn. Từ quan niệm đó, thầy Kim đề xuất mở một khoa chuyên đào tạo nghệ sĩ đa năng cho người trẻ.

Năm 2016, Khoa Âm nhạc ứng dụng chính thức ra đời với giáo trình được chuyển giao từ hai trường nghệ thuật Hàn Quốc là Seoul Culture Arts University và Woosong University. Thầy Kim cho biết "âm nhạc ứng dụng" khi ấy là cụm từ còn rất mới trong đào tạo âm nhạc ở Việt Nam. Giảng viên phải "quên" cách dạy cũ để chuyển sang một cách dạy hoàn toàn khác. Những năm đầu, trường liên tục đưa sinh viên, giảng viên sang Hàn Quốc học tập. Có thời điểm trường đón gần 30 sinh viên Hàn Quốc sang giao lưu.

Khoa Âm nhạc ứng dụng của Trường ĐH Thăng Long đào tạo theo giáo trình chuyển giao từ hai trường nghệ thuật Hàn Quốc

Thầy từng chia sẻ rằng Việt Nam có nhiều nghệ sĩ hát hay, nhưng giọng hát hay mới là yếu tố cần chứ chưa đủ. Thầy cũng tin sinh viên âm nhạc Việt Nam không hề thua kém sinh viên các trường nghệ thuật hàng đầu Hàn Quốc. Sau 10 năm, khoa đã có những gương mặt bước ra sân chơi lớn như Hà An Huy, Quán quân Vietnam Idol 2023, Quán quân Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 hay Leon (Tạ Hoàng Long), thành viên nhóm nhạc UPRIZE.

Triết lý "giá trị tự nhiên" và một gia đình ba thế hệ làm giáo dục

Trong các buổi gặp gỡ sinh viên, thầy Kim thường nhắc đến "giá trị tự nhiên". Thầy mong sinh viên tìm ra con đường riêng cho cuộc đời mình, thay vì chạy theo những xu hướng không phù hợp với bản thân. Theo thầy, mỗi người trưởng thành cần tự ra quyết định và tự chịu trách nhiệm. Sinh viên chỉ thành công khi tìm được ngành mình có khả năng và đam mê, chứ không nên chỉ nghe theo xu hướng xã hội hay lời khuyên của người khác.

Thầy cũng cho rằng đại học nên khuyến khích sinh viên phát triển tự nhiên, kể cả dấn thân vào những công việc chưa từng xuất hiện. Khi trường ra mắt bộ nhận diện thương hiệu mới năm 2024, thầy nhấn mạnh nhà trường phải phát triển theo nhịp thời đại, từ sự bùng nổ của công nghệ đến xu hướng thời trang của giới trẻ. Nhìn lại màn cover STORM vừa qua, có lẽ đó là cách thầy "sống" đúng với triết lý của mình.

Thầy Trương Ngọc Kim luôn mong sinh viên tìm ra con đường riêng, sống đúng với những "giá trị tự nhiên" của chính mình

Gia đình thầy là một gia đình ba thế hệ gắn bó với giáo dục. Vợ thầy là PGS.TS Trần Thị Ngọc Lan, Trưởng khoa Âm nhạc ứng dụng. Con gái duy nhất của thầy là TS Trương Nhật Hoa, hiện là Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Thăng Long. Chị từng học tài chính kinh tế tại Học viện Quản lý Singapore, lấy bằng thạc sĩ tại Pháp và tiến sĩ Kinh tế tại Đại học Kinh tế Quốc dân. Điều thú vị là chị kể rằng trong gia đình, từ bà nội đến bố mẹ, không ai định hướng chị phải làm gì. Đó cũng chính là "giá trị tự nhiên" mà thầy Kim luôn theo đuổi.

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