Điều ít người nhớ về Đường Lên Đỉnh Olympia

Trước khi gắn với khung 13 giờ trưa Chủ nhật, Đường Lên Đỉnh Olympia từng phát sóng vào buổi sáng, thậm chí có thời gian lên sóng vào thứ Bảy.

Với nhiều thế hệ học sinh, 13 giờ trưa Chủ nhật đã trở thành "giờ Olympia" quen thuộc. Thế nhưng ít ai biết, trong những năm đầu tiên, Đường Lên Đỉnh Olympia từng nhiều lần thay đổi khung giờ phát sóng, trước khi gắn bó với khung giờ hiện tại suốt gần 18 năm qua.

Đường Lên Đỉnh Olympia từng có nhiều lần thay đổi giờ phát sóng

Từ buổi sáng Chủ nhật đến 13 giờ trưa

Theo đó, số phát sóng đầu tiên của Đường Lên Đỉnh Olympia lên sóng lúc 11 giờ 05 phút, Chủ nhật 28/3/1999. Tuy nhiên, khung giờ này chỉ được giữ trong cuộc thi tuần đầu tiên. Từ cuộc thi tuần thứ hai, chương trình chuyển sang phát sóng lúc 10 giờ 35 phút sáng Chủ nhật và giữ khung giờ này đến hết quý 1 năm thứ 3.

Sau đó, Olympia tiếp tục lùi sớm hơn, phát sóng lúc 10 giờ sáng Chủ nhật. Đây là khung giờ được duy trì lâu nhất trong giai đoạn đầu, kéo dài đến năm thứ 9.

Trong những năm đầu, Đường Lên Đỉnh Olympia từng phát sóng vào buổi sáng Chủ nhật

Năm thứ 9 là mùa giải có nhiều thay đổi nhất. Từ tuần 2, tháng 3, quý 2, chương trình bất ngờ chuyển sang phát sóng lúc 9 giờ sáng thứ Bảy. Đây là lần duy nhất Olympia lên sóng vào một ngày khác Chủ nhật. Tuy nhiên, khung giờ này chỉ kéo dài trong thời gian ngắn. Từ tháng 1, quý 3 năm thứ 9, chương trình chuyển sang 13 giờ Chủ nhật và giữ khung giờ ấy cho đến tận bây giờ.

Dù vậy, khung giờ quen thuộc này cũng có lúc thay đổi. Tháng 6/2026, chương trình lùi giờ phát sóng sang 13 giờ 30 trong hai Chủ nhật 14/6 và 21/6, sau đó trở lại như cũ. Trước đó, ngày 25/5/2025, Olympia từng tạm hoãn phát sóng vì trùng ngày Quốc tang.

Trận Chung kết năm cũng nhiều lần đổi giờ

Không chỉ các cuộc thi tuần, tháng, quý, giờ phát sóng trận Chung kết năm cũng thay đổi qua từng giai đoạn. Ở năm thứ 1 và năm thứ 2, trận Chung kết diễn ra lúc 10 giờ sáng Chủ nhật. Từ năm thứ 3, giờ phát sóng được đẩy lên 9 giờ sáng.

Ở năm thứ 9 và từ năm thứ 13 đến năm thứ 15, trận Chung kết bắt đầu lúc 9 giờ 30. Đến năm thứ 16, khung giờ 8 giờ 30 sáng Chủ nhật xuất hiện và trở thành giờ quen thuộc của các trận Chung kết những năm gần đây.

Đáng chú ý, năm thứ 19 và năm thứ 20 là hai mùa duy nhất có trận Chung kết bắt đầu từ 8 giờ sáng, sớm nhất trong lịch sử chương trình. Từ năm thứ 21 đến nay, trận Chung kết năm trở lại khung giờ 8 giờ 30 sáng Chủ nhật.

Những năm gần đây, trận Chung kết năm Olympia thường được phát sóng trực tiếp lúc 8 giờ 30 sáng Chủ nhật

Gần 18 năm gắn bó với khung 13 giờ Chủ nhật, Olympia đã trở thành một phần quen thuộc trong những bữa trưa cuối tuần của nhiều gia đình Việt. Và dù khung giờ có thay đổi thế nào, hành trình chinh phục đỉnh Olympia vẫn luôn là điểm hẹn của khán giả yêu tri thức.