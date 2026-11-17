Nhân dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, Bộ GD&ĐT sẽ tổ chức lễ kỷ niệm và tuyên dương 335 nhà giáo tiêu biểu năm 2026 trên cả nước.

Ngày 16/11, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) thông tin về kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và tuyên dương Nhà giáo tiêu biểu năm 2026. Chương trình dự kiến diễn ra vào ngày 19/11 tại Hà Nội, nhằm ghi nhận những đóng góp nổi bật của đội ngũ nhà giáo đối với sự nghiệp giáo dục.

Theo đó, năm 2026, Bộ GD&ĐT xét chọn và tôn vinh 335 nhà giáo tiêu biểu, gồm 207 nữ và 128 nam. Các thầy cô đại diện cho nhiều cấp học, trình độ đào tạo và loại hình cơ sở giáo dục trên cả nước. Đáng chú ý, trong danh sách có 21 nhà giáo là người dân tộc thiểu số. Trong số 335 cá nhân được vinh danh, 70 nhà giáo sẽ đại diện tham dự lễ kỷ niệm và tuyên dương tại Hà Nội.

Lễ tuyên dương Nhà giáo tiêu biểu năm 2026 dự kiến diễn ra ngày 19/11 tại Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội

Những đóng góp nổi bật của các nhà giáo được vinh danh

Theo Bộ GD&ĐT, những nhà giáo được lựa chọn không chỉ có thành tích nổi bật trong giảng dạy, nghiên cứu mà còn tạo ra những chuyển biến thiết thực đối với người học.

Ở bậc mầm non, nhiều giáo viên vượt qua khó khăn về điều kiện công tác, không ngừng đổi mới phương pháp chăm sóc và giáo dục trẻ. Tại các trường phổ thông, nhiều thầy cô tận tụy hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo (AI), thúc đẩy giáo dục STEM, STEAM và phát hiện, bồi dưỡng học sinh tài năng.

Trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, các nhà giáo tích cực đổi mới phương pháp đào tạo, gắn lý thuyết với thực hành, đưa kỹ thuật và công nghệ vào giảng dạy nhằm nâng cao kỹ năng nghề cho người học. Ở bậc đại học, nhiều giảng viên vừa thực hiện nhiệm vụ giảng dạy, vừa tham gia nghiên cứu khoa học, phát triển các công trình và giải pháp công nghệ có giá trị ứng dụng.

Được biết, từ năm 2017 đến nay, Bộ GD&ĐT đã xét chọn và tôn vinh tổng cộng 2.206 nhà giáo tiêu biểu. Hoạt động được duy trì thường xuyên nhằm ghi nhận những tấm gương tận tụy, sáng tạo, đồng thời lan tỏa các kinh nghiệm và mô hình hiệu quả trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học và quản trị cơ sở giáo dục.

Lễ kỷ niệm và tuyên dương Nhà giáo tiêu biểu năm 2026 sẽ được tổ chức tại Đại học Kinh tế Quốc dân (Hà Nội), với các hoạt động nghệ thuật chào mừng, phóng sự về những câu chuyện nghề giáo và nghi thức tuyên dương, trao thưởng.

Xem danh sách 335 nhà giáo tiêu biểu Ở ĐÂY.

Theo Bộ GD&ĐT