Phân hiệu Đại học Bách khoa Hà Nội tại Hưng Yên vừa có bước tiến mới trong quá trình chuẩn bị triển khai. Cơ sở này được quy hoạch trên khu đất 62,64ha, với quy mô đào tạo khoảng 27.000 học viên mỗi năm.

UBND tỉnh Hưng Yên vừa phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với dự án thành phần 02 thuộc dự án xây dựng Cơ sở 2 - Phân hiệu Đại học Bách khoa Hà Nội. Dự án do Đại học Bách khoa Hà Nội làm chủ đầu tư, triển khai tại địa bàn hai xã Văn Giang và Nghĩa Trụ.

Dự án thành phần 02 "Xây dựng công trình, hệ thống kỹ thuật nội khu tại khu đất 62,64 ha của Cơ sở 2 - Phân hiệu Đại học Bách Khoa Hà Nội tại Hưng Yên". Diện tích này nằm trong tổng thể khu đất 68,21ha được quy hoạch để xây dựng Cơ sở 2 - Phân hiệu Đại học Bách khoa Hà Nội. Cơ sở mới dự kiến đáp ứng quy mô đào tạo khoảng 27.000 học viên mỗi năm, cùng 1.200 cán bộ giảng dạy và người lao động.

Vị trí dự án.

Trước đó, chủ trương đầu tư dự án được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt tại Quyết định số 1971 ngày 8/7. Đến ngày 30/9/2025, UBND tỉnh Hưng Yên tiếp tục thông qua đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500.

Theo quy hoạch, cơ sở mới được tổ chức thành nhiều khu chức năng phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và sinh hoạt. Trong đó, khu giảng đường, lớp học và phòng thí nghiệm có diện tích xây dựng khoảng 3,18ha, tổng diện tích sàn 11,8ha, cao tối đa 9 tầng.

Một số công trình có chiều cao tối đa 15 tầng, gồm khu điều hành, quản lý chung; trung tâm đổi mới sáng tạo và chuyển giao công nghệ; khu nghiên cứu khoa học giai đoạn 2 và ký túc xá sinh viên. Riêng khu điều hành có diện tích xây dựng 8.117m2, tổng diện tích sàn khoảng 20.000m2; khu ký túc xá có diện tích xây dựng 1,96ha, tổng diện tích sàn khoảng 4,9ha.

Khu đất thực hiện dự án (Ảnh chụp tháng 11/2025).

Ngoài các hạng mục trên, dự án còn bố trí khu thể dục thể thao cao tối đa 4 tầng, trung tâm giáo dục quốc phòng - an ninh cao tối đa 3 tầng và khu dịch vụ tổng hợp phục vụ sinh viên, giảng viên, người lao động. Các công trình được kết nối bằng hệ thống giao thông nội bộ, hành lang cầu, sân bãi, nhà để xe cùng không gian cây xanh, mặt nước.

Về hạ tầng kỹ thuật, dự án dự kiến xây dựng hệ thống thu gom, thoát nước mưa và nước thải riêng, cùng các công trình xử lý nước thải, khí thải và khu lưu giữ chất thải. Theo hồ sơ đánh giá tác động môi trường, dự án không có yếu tố nhạy cảm về môi trường theo quy định.

Theo định hướng của Đại học Bách khoa Hà Nội, phân hiệu tại Hưng Yên hướng tới quy mô khoảng 30.000 người học, giảng viên và người lao động vào năm 2028. Khi cơ sở mới đi vào hoạt động, cơ sở chính tại Hà Nội dự kiến tập trung vào công tác điều hành, nghiên cứu cơ bản và hợp tác quốc tế, với quy mô khoảng 12.000 người học, giảm so với khoảng 38.000 người hiện nay.

Phố cảnh dự án.

Về kết nối giao thông, khu đất xây dựng phân hiệu cách trung tâm Hà Nội khoảng 20km, có thể di chuyển qua đường tỉnh 379, cầu Thanh Trì và Vành đai 3. Khu vực này cũng nằm gần cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và Hà Nội - Bắc Giang. Đáng chú ý, các dự án cầu Ngọc Hồi và cầu Mễ Sở đang được đầu tư xây dựng, góp phần tăng cường kết nối giữa Hà Nội với Hưng Yên.

Phân hiệu Đại học Bách khoa Hà Nội tại Hưng Yên nằm gần một số khu đô thị lớn như Ecopark, Vinhomes Ocean Park 2, Vinhomes Ocean Park 3 và Sunshine Legend City. Khi cơ sở mới đi vào hoạt động, lượng sinh viên, cán bộ và giảng viên có thể tạo thêm nhu cầu về nhà ở, dịch vụ và tiện ích tại khu vực lân cận.

Đáng chú ý, dự án nằm đối diện sân vận động PVF tại xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên, do Bộ Công an làm chủ đầu tư. Công trình có sức chứa 60.000 chỗ ngồi, diện tích khoảng 55.000m², gồm 4 khán đài A, B, C, D cùng các khu chức năng phục vụ kỹ thuật, an ninh, điều hành, phát sóng, báo chí, cầu thủ, VIP, dịch vụ và ẩm thực.

Điểm nhấn của sân vận động là hệ thống mái vòm quy mô lớn, được tổ hợp trước khi sử dụng hệ thống nâng chuyên dụng đưa lên vị trí theo thiết kế. Đây là lần đầu công nghệ nâng mái được ứng dụng tại một sân vận động ở Việt Nam. Phương án thi công này giúp hạn chế việc lắp dựng kết cấu mái trực tiếp ở độ cao lớn.

Với sức chứa 60.000 chỗ ngồi, sân vận động PVF có quy mô lớn hơn sân vận động quốc gia Mỹ Đình khoảng 1,5 lần. Công trình được thiết kế hướng tới đáp ứng các tiêu chuẩn FIFA, phục vụ mục tiêu tổ chức các trận đấu World Cup, giải đấu khu vực và sự kiện thể thao quốc tế. Theo kế hoạch, dự án dự kiến hoàn thành vào tháng 3/2027.