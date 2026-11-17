Năm 2026, On Stage, chương trình kịch thường niên của CLB Life’s So Drama do học sinh trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam thành lập, trở lại với một câu chuyện nhuốm màu bí ẩn.

Hằng năm, Câu lạc bộ Kịch nghệ Life's So Drama của học sinh Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam đều dàn dựng một vở diễn trong chương trình On Stage. Năm nay, chương trình mang tên "Cẩm Khúc" và sẽ diễn ra tại Trung tâm Nghệ thuật Âu Cơ vào ngày 22/11/2026.

"Cẩm Khúc" lấy bối cảnh Sài Gòn những năm 1950 - 1960, thời kỳ văn hóa Pháp và Mỹ đan xen. Câu chuyện diễn ra tại nhà hát thành phố, nơi lan truyền nhiều tin đồn bí ẩn về cái chết của Cẩm Lệ, một đào hát lừng danh. Sau bi kịch ấy, nhà hát tưởng như đã trở lại nhịp tấp nập thường ngày. Thế nhưng, những hiện tượng kỳ lạ liên tục xuất hiện, như thể bí mật của kỳ án năm xưa đang dần trỗi dậy. Khán giả sẽ theo chân Khôi Nguyên trong hành trình khám phá nhà hát. Tại đây, cậu dần phát hiện những ẩn số về chính gia đình mình, rồi tìm cách đòi lại công lý và tiếng nói cho sự thật.

On Stage là chương trình kịch thường niên của CLB Life’s So Drama do các bạn học sinh trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam thành lập

Ê-kíp chia sẻ, câu chuyện là hành trình lột bỏ lớp hào quang của nghệ thuật và danh vọng. Đồng thời, đây cũng là lời chất vấn gay gắt về sự im lặng trước cái ác. Qua vở diễn, các bạn trẻ muốn gợi mở những suy ngẫm về sự thật, tình thân và lòng dũng cảm khi đối diện với quá khứ.

Cho những ai chưa biết, On Stage thực chất không phải là sân chơi mới. Hành trình của chương trình bắt đầu từ năm 2016 với vở "Frollo", gắn với tiếng hát ở nhà thờ Đức Bà. Những năm sau đó, câu lạc bộ lần lượt dàn dựng "Đoạn tuyệt" (2018), "Di họa" (2019), "Huyễn Ảnh" (2020), "Viễn Mộng" (2022), "Khi trời nổi gió" (2023) và "Năm Ngàn Dặm" (2024).

Mùa gần nhất là On Stage 2025 với vở "Rạch Cạn". Vở diễn bóc tách lớp vỏ tín ngưỡng để chạm tới những góc khuất tối tăm trong con người. Theo ban tổ chức, mỗi mùa On Stage thu hút gần 1.000 khán giả, phần lớn là các bạn trẻ.

Mỗi mùa, chương trình lại mang đến một vở kịch được dàn dựng công phu từ kịch bản đến phục trang

Năm 2026, On Stage trở lại với “Cẩm Khúc”

Với Nguyễn Khánh Huyền, Trưởng ban Tổ chức On Stage 2026, điều đáng nhớ nhất không chỉ nằm ở đêm diễn. "Có những ý tưởng ban đầu phải thay đổi nhiều lần, những vấn đề phát sinh ngay sát ngày diễn hay những chi tiết tưởng như rất nhỏ cũng cần được chúng mình cân nhắc và xử lý kỹ lưỡng. Tuy vậy, chính nhờ những thử thách ấy lại giúp chúng mình phối hợp với nhau hơn và học được cách chủ động giải quyết vấn đề", Khánh Huyền kể.

Nữ sinh cho rằng tình yêu nghệ thuật của cả tập thể mới là điều làm nên một chương trình hoàn chỉnh. "Với mình, On Stage 2026 không chỉ là một đêm diễn, mà còn là một hành trình để mỗi thành viên được thử sức, được trưởng thành và lưu giữ những kỷ niệm rất riêng của tuổi trẻ", Khánh Huyền chia sẻ.

On Stage 2026 “Cẩm Khúc” sẽ được công diễn tại Trung tâm Nghệ thuật Âu Cơ vào ngày 22/11/2026. Không chỉ là sân chơi nghệ thuật của học sinh, vở diễn còn được ê-kíp kỳ vọng sẽ khơi gợi ở khán giả những suy ngẫm về sự thật, tình thân và lòng dũng cảm khi đối diện với quá khứ.