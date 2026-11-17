Hôm nay người trốn dưới gầm bàn là cô em gái, ngày mai người ngồi vào chiếc bàn học ấy chính là em.

Một đoạn video gia đình dài vỏn vẹn mười mấy giây đã khiến vô số người đang cười bỗng lặng đi. Trong clip, một người mẹ ở Hà Bắc (Trung Quốc) đang kèm con trai lớn làm bài tập. Giọng chị mỗi lúc một cao vút, câu nói "Mẹ đã giảng cho con hơn trăm lần rồi" gần như xuyên thủng màn hình. Ống kính vừa quay sang góc khác, người ta thấy cô em gái nhỏ đã thu mình dưới gầm bàn từ lúc nào, co ro thành một cục, thở mạnh cũng không dám.

Bình luận nhận được nhiều lượt thích nhất dưới video đã chạm trúng tim đen của bao người: Cô bé không chỉ sợ người mẹ đang nổi giận hôm nay, mà còn sợ người mẹ sẽ kèm mình học bài sau này. Một chiếc bàn học, ba con người, ba nỗi sợ hãi cùng lúc diễn ra.

Bóng dáng nhỏ bé dưới gầm bàn thực chất đang sợ điều gì?

Động tác chui xuống gầm bàn của cô bé quá đỗi thuần thục, thuần thục đến mức xót xa. Em không khóc, không quấy, thậm chí chẳng chạy ra khỏi phòng, chỉ lẳng lặng tìm một góc khuất ít chiếm diện tích nhất để giấu mình đi. Sự "im lặng" ấy mới là điều khiến người lớn nhói lòng. Một đứa trẻ mới vài tuổi đầu đã học được cách "biến mất" để đối phó với bầu không khí căng thẳng trong nhà. Em có thể chưa hiểu bài toán của anh trai sai ở đâu, nhưng em thừa sức nhận ra âm lượng của mẹ đã khác ngày thường. "Ra-đa" của trẻ nhỏ chưa bao giờ nhìn vào đề bài, chúng chỉ nhìn vào sắc mặt của cha mẹ.

Bé gái sợ hãi khi thấy mẹ quát anh trai học bài

Nỗi lo xa hơn nằm ở câu nói đùa của cư dân mạng. Hôm nay người trốn dưới gầm bàn là cô em gái, ngày mai người ngồi vào chiếc bàn học ấy chính là em. Một đứa trẻ lớn lên trong "tiếng quát tháo làm nhạc nền", ấn tượng đầu tiên về việc làm bài tập không phải là sự tò mò hay chinh phục, mà là nỗi sợ hãi. Chiếc bàn học còn chưa đến lượt em dùng, nhưng nỗi sợ đã được giao đến trước. Nhiều nghiên cứu cũng chỉ ra rằng: cha mẹ can thiệp vào bài tập về nhà càng dày đặc, mức độ lo âu, cáu kỉnh và áp lực của trẻ càng tăng cao. Khoảnh khắc chui xuống gầm bàn chỉ diễn ra trong chớp mắt, nhưng dấu ấn nó để lại trong tâm trí đứa trẻ có thể dai dẳng hơn một bài toán sai rất nhiều.

Người mẹ không kiềm được giọng cũng chẳng phải "người xấu"

Nếu chỉ chĩa ống kính vào sự mất kiểm soát của người mẹ, câu chuyện sẽ biến thành một cuộc phán xét đơn thuần. Nhưng hãy lùi lại một bước để nhìn toàn cảnh: ban ngày đi làm vất vả, tối về lại đánh vật với đống bài vở; một bài toán giảng đi giảng lại năm bảy lượt mà ánh mắt con vẫn trống rỗng. Theo khảo sát của tờ China Youth Daily trên gần 2.000 phụ huynh, có tới 84% người cảm thấy áp lực, mất ngủ vì kèm con học; một khảo sát giáo dục khác cũng cho thấy 78% cha mẹ từng mất kiểm soát cảm xúc khi dạy con làm bài, và 32% có hành vi kích động như ném sách hay quát tháo.

Tiếng quát của người mẹ phần lớn không xuất phát từ ác ý, mà là sự bất lực của một người trưởng thành khi cảm giác "giảng trăm lần vẫn không hiểu" dâng lên tận cổ. Chị biết mình không nên quát, nhưng trong khoảnh khắc ấy, lý trí không chạy kịp cảm xúc. Vấn đề nằm ở chỗ, một khi sự nóng giận trở thành "cài đặt mặc định" bên bàn học, người tổn thương không chỉ có đứa trẻ bị mắng. Anh trai chịu trận, em gái chứng kiến, còn chính người mẹ sau đó cũng tự dằn vặt, hối hận.

Nghiên cứu của Đại học Sư phạm Bắc Kinh chỉ ra rằng nồng độ cortisol (hormone căng thẳng) của phụ huynh tăng trung bình 45% khi kèm con học. Tiếng quát phát ra làm tổn thương con trẻ, còn áp lực nuốt ngược vào trong lại bào mòn chính cha mẹ. Một người lớn luôn căng như dây đàn trước đống bài vở thì rất khó nuôi dạy nên một đứa trẻ có tâm thế thoải mái khi học hành.

Sau khi "thấu hiểu cả hai phía", phải có người buông lỏng hơi thở trước

Cư dân mạng bảo nhau "Đã đến cái tuổi thấu hiểu được cả hai phía", câu nói này trở thành trào lưu bởi nó nhìn thấy cả nỗi sợ của đứa trẻ lẫn cái khó của người mẹ. Nhưng sự thấu hiểu không thể chỉ dừng lại ở phần bình luận. Thương cô bé chui gầm bàn, cảm thông cho người mẹ mệt mỏi đến mất giọng, rồi sao nữa? Rồi cũng phải có một người chịu thả lỏng sự căng thẳng ấy ra trước.

Không ai yêu cầu người mẹ phải lập tức biến thành bậc thánh nhân không bao giờ nổi nóng, mà chỉ cần trong vài giây sắp không kìm được giọng, hãy tự cho mình một quãng ngắt: uống một ngụm nước, bước ra khỏi phòng, hoặc đổi ca cho bố vào kèm con mười phút.

Một cộng đồng tại Chiết Giang từng thực hiện can thiệp gia đình suốt nửa năm: sau khi đổi từ việc "thay phiên nhau mắng mỏ" sang "một người chỉ tập trung chữa lỗi sai, tuyệt đối không dán nhãn ngu dốt", số lần trẻ giật mình tỉnh giấc ban đêm đã giảm từ 5,2 lần xuống còn 2,1 lần mỗi tháng. Sự thay đổi không cần đến một cuộc cách mạng giáo dục lớn lao nào cả, đôi khi chỉ bắt đầu từ việc đổi câu "Sao con lại sai nữa rồi" thành "Ba bài này mẹ con mình cùng xem lại từng chút một nhé".

Cô bé dưới gầm bàn rồi cũng sẽ đến ngày phải ngồi vào chiếc ghế học bài. Đến lúc đó, điều em nhớ sẽ không phải là cách giải một bài toán khó, mà là cảm giác khi ngồi vào bàn học: mình sắp bị phán xét, hay luôn có một người ngồi cạnh, không vội quát mắng, cũng chẳng vội bỏ đi. Suy cho cùng, điều đọng lại trong ký ức tuổi thơ của một đứa trẻ chưa bao giờ là những con số hay bài tập, mà là gương mặt của người ngồi bên bàn học hôm ấy có dễ dàng "nổi đóa" hay không.