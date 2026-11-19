Một lời cảm ơn giản dị nhưng xuất phát từ sự trân trọng cũng đủ khiến ngày Nhà giáo Việt Nam trở nên đáng nhớ.

Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 là dịp để phụ huynh và học sinh bày tỏ sự trân trọng đối với những người đang đồng hành, dìu dắt con em mình trên hành trình học tập. Trong nhiều lớp học, phụ huynh thường cử một người đại diện gửi lời chúc, trao hoa hoặc thay mặt tập thể bày tỏ sự cảm ơn tới giáo viên. Tuy nhiên, đây cũng là việc cần sự tinh tế, bởi một lời tri ân chân thành có thể mất đi ý nghĩa nếu đi kèm những cách ứng xử thiếu phù hợp.

Tránh biến lời tri ân thành dịp để khoe quà cáp, vật chất

Một trong những điều phụ huynh nên lưu ý là không đặt nặng giá trị vật chất của món quà dành tặng giáo viên. Trong những dịp như 20/11, việc chuẩn bị hoa, thiệp hay một món quà nhỏ là cách thể hiện tình cảm phổ biến. Tuy nhiên, món quà không nên trở thành thước đo cho sự chu đáo của tập thể phụ huynh, càng không nên được dùng để so sánh lớp này với lớp khác hoặc để thể hiện điều kiện kinh tế của gia đình.

Người đại diện cũng nên tránh những lời giới thiệu quá nhấn mạnh giá trị món quà, chẳng hạn như tập thể đã đóng góp bao nhiêu tiền, món quà đắt đỏ thế nào hay phụ huynh đã kỳ công chuẩn bị ra sao. Điều đáng quý trong ngày tri ân không nằm ở giá tiền của món quà, mà ở tình cảm và sự trân trọng được gửi gắm trong đó. Một bó hoa giản dị cùng lời chúc chân thành đôi khi còn ý nghĩa hơn những món quà cầu kỳ nhưng thiếu sự tự nhiên.

Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 là dịp để phụ huynh và học sinh bày tỏ sự trân trọng đối với những người đang đồng hành, dìu dắt con em mình trên hành trình học tập (Ảnh minh họa)

Tránh tự ý đại diện cho toàn bộ phụ huynh khi chưa có sự thống nhất

Được cử làm người đại diện không có nghĩa là có thể tự quyết định mọi việc thay mặt cả lớp. Từ việc lựa chọn hình thức tri ân, chuẩn bị quà đến cách thức sử dụng khoản đóng góp chung, người phụ trách cần trao đổi và thống nhất với các phụ huynh khác, nhất là khi những quyết định đó liên quan đến tài chính hoặc quan điểm cá nhân.

Một tình huống dễ gây mất thiện cảm là người đại diện tự đưa ra mức đóng góp, mặc định mọi gia đình đều đồng ý hoặc công khai danh sách những người chưa tham gia. Việc tri ân vốn xuất phát từ sự tự nguyện, vì vậy không nên biến nó thành một nghĩa vụ khiến phụ huynh cảm thấy áp lực. Mỗi gia đình có điều kiện và cách thể hiện tình cảm khác nhau; có người có thể đóng góp kinh phí, người khác muốn gửi lời chúc hoặc cùng con tự làm thiệp. Người đại diện cần tôn trọng những lựa chọn ấy, đồng thời minh bạch trong việc thu, chi để tránh những hiểu lầm không đáng có.

Ngày 20/11 nên là dịp để gửi lời cảm ơn, không phải cơ hội để đặt thêm kỳ vọng hay tạo áp lực cho người nhận (Ảnh minh họa)

Tránh nói thay cảm xúc của giáo viên hoặc đưa ra những lời tri ân sáo rỗng

Khi phát biểu thay mặt tập thể, phụ huynh nên lựa chọn lời lẽ chân thành, vừa đủ và phù hợp với hoàn cảnh. Những lời chúc quá dài, sử dụng nhiều mỹ từ hoặc lặp lại những câu sáo rỗng có thể khiến phần tri ân trở nên hình thức. Đặc biệt, người đại diện không nên tự suy đoán cảm xúc, mong muốn của giáo viên hay đưa ra những nhận xét quá riêng tư khi chưa thực sự hiểu rõ.

Thay vì cố gắng tạo nên một bài phát biểu thật trang trọng, phụ huynh có thể nhắc đến những điều cụ thể mà tập thể trân trọng ở giáo viên, chẳng hạn sự kiên nhẫn trong quá trình giảng dạy, sự quan tâm đến từng học sinh hay những nỗ lực đồng hành cùng lớp trong suốt năm học. Cũng nên tránh lồng ghép những lời đề nghị, mong muốn riêng liên quan đến điểm số, thành tích hoặc việc học của con vào dịp tri ân. Ngày 20/11 nên là dịp để gửi lời cảm ơn, không phải cơ hội để đặt thêm kỳ vọng hay tạo áp lực cho người nhận.