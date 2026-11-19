Một món quà bất ngờ, một màn đối đáp vui vẻ đã khiến ngày lễ trở nên đáng nhớ.

Ngày 20/11, nhiều giáo viên nhận được những bó hoa, món quà và lời chúc ý nghĩa từ học trò, phụ huynh. Thế nhưng, một nữ giáo viên trẻ lại có màn nhận quà đặc biệt hơn cả khi người tự nhận là phụ huynh của học sinh bất ngờ xuất hiện cùng hai túi quà lớn. Đến lúc biết danh tính người gửi, cô chỉ biết bật cười vì quá bất ngờ.

Mới đây, một cô giáo chia sẻ câu chuyện vui trong ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2026, thu hút sự chú ý của nhiều người. Theo lời kể, hôm đó, mẹ chồng cô tay xách hai túi quà lớn bước vào nhà rồi thông báo đầy nghiêm túc: "Con ơi, có phụ huynh của học sinh nào gửi quà cho con này". Nghe vậy, nữ giáo viên không khỏi ngạc nhiên, vội hỏi lại xem phụ huynh của học sinh nào mà chu đáo đến thế. Mẹ chồng cô vẫn giữ vẻ mặt bình thản, đáp: "Mẹ học sinh ấy!". Câu trả lời càng khiến cô giáo tò mò. Nhưng khi được hỏi rõ hơn, bà mới tiết lộ danh tính vị phụ huynh đặc biệt: "Mẹ M.T (tên chồng tui) đó con!".

Hóa ra, người gửi quà không phải phụ huynh của học sinh nào mà chính là mẹ chồng cô. Màn giới thiệu đầy hài hước khiến nàng dâu chỉ biết bật cười, thích thú thốt lên: "Đẳng cấp mẹ ơi, con xin ạ!". Đi kèm câu chuyện là hình ảnh phần quà mà mẹ chồng chuẩn bị cho con dâu. Trên bàn là những khay trái cây được sắp xếp gọn gàng, gồm mận đỏ, táo, nho xanh và một thùng quýt vàng. Hai túi quà lớn cùng cách trao tặng bất ngờ khiến món quà 20/11 của nữ giáo viên trở nên đặc biệt hơn.

Món quà 20/11 thu hút sự chú ý (Ảnh: hoanguyen)

Bài đăng nhanh chóng nhận được nhiều bình luận thích thú. Không ít người bật cười trước cách mẹ chồng tự nhận mình là phụ huynh của một "học sinh" đã trưởng thành, đồng thời dành lời khen cho sự tâm lý, vui tính của bà. Một tài khoản hài hước bình luận: "Phụ huynh này thì cho bao nhiêu cũng lấy". Chính chủ cũng vui vẻ đáp lại: "Không thể chối từ".

Bên cạnh những lời trêu đùa, câu chuyện cũng nhận được nhiều phản hồi tích cực. Không ít người bày tỏ sự ngưỡng mộ trước tình cảm gần gũi, vui vẻ mà mẹ chồng dành cho con dâu, cho rằng chính những điều giản dị như vậy đã góp phần tạo nên không khí ấm áp trong gia đình. Nhiều người cũng gửi lời chúc đến người mẹ chồng tâm lý, đồng thời hài hước mong bà luôn mạnh khỏe để mỗi dịp 20/11, cô giáo lại tiếp tục nhận được những món quà đặc biệt từ “phụ huynh”.

Trong cuộc sống gia đình, mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu đôi khi vẫn được nhắc đến với những câu chuyện khác biệt quan điểm, khó hòa hợp. Bởi vậy, những khoảnh khắc gần gũi, vui vẻ như câu chuyện trên dễ khiến người đọc cảm thấy ấm lòng. Không cần những lời bày tỏ tình cảm quá lớn lao, đôi khi sự quan tâm được thể hiện qua một món quà, một câu nói đùa đúng lúc hay cách người thân nhớ đến những dịp đặc biệt của nhau.

Ngày 20/11 vốn là dịp để học trò, phụ huynh gửi lời tri ân đến thầy cô. Nhưng câu chuyện này lại cho thấy tình cảm dành cho người làm nghề giáo đôi khi còn đến từ chính những người thân trong gia đình. Một món quà bất ngờ, một màn đối đáp vui vẻ giữa mẹ chồng và nàng dâu đã khiến ngày lễ trở nên đáng nhớ, đồng thời mang đến cho nhiều người thêm một góc nhìn dễ thương về tình cảm gia đình.