Không chỉ sở hữu ngoại hình nổi bật, nam ca sĩ sinh năm 2003 còn có thành tích học tập đáng nể và xuất thân từ gia đình nhà giáo.

Từng muốn bỏ âm nhạc để làm nhân viên văn phòng

Ở tuổi 23, Captain Boy là một trong những gương mặt trẻ được chú ý của làng nhạc Việt. Bên cạnh ngoại hình sáng sân khấu, anh còn gây ấn tượng nhờ khả năng ca hát, rap, sáng tác và chơi nhạc cụ. Đáng chú ý, trước khi được biết đến rộng rãi qua các chương trình truyền hình, nam ca sĩ từng đỗ thủ khoa đầu vào ngành Thanh nhạc của Đại học Thăng Long.

Captain Boy là một trong những gương mặt trẻ được chú ý của làng nhạc Việt

Captain Boy tên thật là Hoàng Đức Duy, sinh năm 2003 tại Hòa Bình (nay là tỉnh Phú Thọ). Anh sớm bộc lộ năng khiếu âm nhạc từ khi còn nhỏ. Nam rapper từng kể, ngay từ lúc còn được bế trên tay, anh đã đặc biệt yêu thích những giai điệu. Mẹ anh tiết lộ con trai chỉ chịu ăn khi được nghe nhạc, đồng thời có khả năng ghi nhớ nhiều ca khúc, kể cả những bài hát trong bộ phim Tây du ký.

Nhận thấy năng khiếu của con trai, gia đình tạo điều kiện để Đức Duy tiếp xúc với âm nhạc từ sớm. Năm 2015, khi mới 12 tuổi, anh tham gia chương trình Giọng hát Việt nhí, đánh dấu lần đầu xuất hiện trước đông đảo khán giả truyền hình.

Sau đó, Đức Duy tiếp tục theo đuổi âm nhạc, từng bước thử sức với rap và hip-hop. Anh tham gia King of Rap năm 2020, trước khi xuất hiện tại Rap Việt mùa 3 vào năm 2023. Cũng trong năm này, nam ca sĩ đỗ thủ khoa đầu vào ngành Thanh nhạc của Đại học Thăng Long.

Tại Rap Việt mùa 3, Captain Boy trở thành thành viên đội huấn luyện viên B Ray. Dù không giành ngôi vị cao nhất, anh ghi dấu ấn bằng phong cách âm nhạc trẻ trung, khả năng kết hợp giữa rap và giai điệu cùng những ca khúc mang màu sắc riêng.

Captain Boy tại Rap Việt mùa 3

Sau cuộc thi, Captain Boy quyết định chuyển vào TP.HCM để phát triển sự nghiệp. Tuy nhiên, những ngày đầu lập nghiệp không hoàn toàn thuận lợi. Nam rapper từng gặp khó khăn về tài chính khi bắt đầu cuộc sống tự lập. Anh phải thuê nhà, tự trang trải chi phí sinh hoạt và có lần chấp nhận mất tiền đặt cọc vì căn hộ thuê vượt quá khả năng chi trả.

Thậm chí, có thời điểm Captain Boy hoài nghi về con đường nghệ thuật, từng nghĩ đến việc từ bỏ âm nhạc để tìm một công việc văn phòng có thu nhập ổn định. Chính sự động viên từ gia đình, đặc biệt là mẹ, đã giúp anh tiếp tục theo đuổi đam mê.

Bước ngoặt lớn đến vào năm 2024 khi Captain Boy tham gia Anh trai say hi. Là thí sinh nhỏ tuổi nhất chương trình, anh ban đầu không thuộc nhóm nghệ sĩ nổi bật nhất, thậm chí có thời điểm đứng trước nguy cơ bị loại.

Tuy nhiên, càng về sau, nam rapper càng chứng minh được năng lực khi đảm nhận nhiều vai trò trong các tiết mục, từ sáng tác, thể hiện ca khúc đến tham gia hoàn thiện bản phối. Anh nhận được lời khen từ những nghệ sĩ như Đức Phúc, Song Luân và Anh Tú Atus, đồng thời tiến vào vòng chung kết.

Sau chương trình, Captain Boy tiếp tục phát triển sự nghiệp với những sản phẩm như Quên dần quên, Mong em sẽ cố quên, Ừ thì chia tay. Đến năm 2026, anh tiếp tục tham gia chương trình Tinh hà say hi, góp mặt trong nhóm Best 5 chung cuộc.

Bên cạnh hoạt động âm nhạc, Captain Boy còn gây chú ý nhờ ngoại hình. Tháng 10/2026, nam ca sĩ trở thành một trong những nghệ sĩ Việt Nam được đề cử vào danh sách 100 gương mặt đẹp trai nhất thế giới do TC Candler công bố. Anh góp mặt cùng nhiều gương mặt nổi tiếng của làng giải trí trong nước và quốc tế.

Người mẹ đứng sau thành công của Captain Boy

Bên cạnh thành tích học tập và sự nghiệp nghệ thuật, gia đình của Captain Boy cũng nhận được nhiều sự quan tâm. Mẹ nam rapper là bà Phạm Ngọc Hà, đang giữ chức Hiệu trưởng Trường THPT Công nghiệp, tỉnh Phú Thọ.

Bà Hà không chỉ có nhiều năm gắn bó với ngành giáo dục mà còn sở hữu năng khiếu nghệ thuật. Trước đây, bà từng có đam mê ca hát nhưng không lựa chọn theo đuổi con đường nghệ thuật chuyên nghiệp.

Chính người mẹ làm nghề giáo đã phát hiện, nuôi dưỡng niềm đam mê âm nhạc của Captain Boy từ khi anh còn nhỏ. Nam rapper từng chia sẻ mẹ là người có tư tưởng hiện đại, luôn khuyến khích con theo đuổi lĩnh vực mình yêu thích, thay vì đặt nặng việc phải học tại một trường đại học danh tiếng.

Một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất của hai mẹ con diễn ra tại Rap Việt mùa 3. Trong tiết mục Rolling Down, Captain Boy bất ngờ mời mẹ xuất hiện trên sân khấu để cùng biểu diễn. Màn kết hợp gây xúc động, đồng thời giúp nam rapper thực hiện ước mơ ca hát từng dang dở của mẹ.

Captain và mẹ trong tiết mục Rolling Down

Captain Boy cũng từng kể một kỷ niệm thời học cấp hai, khi bị mẹ phát hiện trốn học đi chơi. Thay vì trách mắng hay đánh đòn, bà chỉ yêu cầu con về nhà rồi giữ im lặng suốt quãng đường. Sự thất vọng của mẹ khiến anh cảm thấy có lỗi và nhớ mãi bài học ấy.

Xuất thân trong gia đình có mẹ làm công tác quản lý giáo dục cũng ảnh hưởng đến cách Captain Boy lựa chọn hình ảnh và nội dung âm nhạc.

Nam rapper từng thừa nhận anh ý thức được trách nhiệm của mình khi mẹ là hiệu trưởng một trường học. Dù theo đuổi rap, hip-hop vốn đề cao cá tính và sự tự do, anh cho rằng nghệ sĩ vẫn cần có những giới hạn nhất định khi biểu diễn trước công chúng.

Đặc biệt, Captain Boy từng tiết lộ mẹ đã có lần nhắc nhở khi những sáng tác của anh sử dụng ngôn từ chưa phù hợp. Điều đó khiến nam ca sĩ chú trọng hơn đến cách truyền tải thông điệp, nhất là khi các sản phẩm hướng đến khán giả đại chúng.

Tháng 9/2026, bà Phạm Ngọc Hà tiếp tục có mặt tại đêm chung kết Tinh hà say hi để cổ vũ con trai. Chứng kiến màn trình diễn Vô tình đánh rơi, bà bày tỏ niềm vui khi thấy Captain Boy trưởng thành hơn cả trong cuộc sống lẫn âm nhạc.

Bà Hà nhận xét hai năm trước, con trai còn thiếu kinh nghiệm khi đứng trước hàng nghìn khán giả. Đến nay, nam rapper đã biết làm chủ sân khấu, ứng biến trước ống kính và tự lập hơn ở tuổi 23.

Người mẹ cũng nhận thấy sự thay đổi trong cách con trai sáng tác. Thay vì tập trung phô diễn kỹ năng rap hay vũ đạo, Captain Boy bắt đầu dành nhiều không gian hơn cho giọng hát, cảm xúc và những trải nghiệm cá nhân.

Bà Hà cho biết dù công việc bận rộn, con trai vẫn giữ thói quen tâm sự với mẹ về những chuyện trong cuộc sống, đồng thời duy trì cách cư xử lễ phép, tình cảm khi trở về nhà.

Từ cậu bé yêu âm nhạc, chàng sinh viên đỗ thủ khoa đầu vào ngành Thanh nhạc đến gương mặt trẻ được chú ý trên sân khấu giải trí, Captain Boy đang từng bước xây dựng vị trí riêng trong làng nhạc Việt. Đằng sau hành trình ấy là sự đồng hành của gia đình, đặc biệt là người mẹ làm nghề giáo, người đã khơi dậy và nuôi dưỡng đam mê nghệ thuật của anh từ những năm đầu đời.