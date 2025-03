Việt Nam có loại lá chống rụng tóc, kích thích mọc tóc con, lại chứa vô vàn tác dụng cho sức khỏe

Từ xa xưa, lá tía tô (Perilla frutescens) đã được biết đến như một loại thảo dược quý trong y học cổ truyền, không chỉ hỗ trợ điều trị bệnh mà còn có tác dụng làm đẹp da và tóc. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương pháp tự nhiên giúp chống rụng tóc, kích thích mọc tóc con thì không nên bỏ qua lá tía tô.

Nhiều nghiên cứu khoa học và kinh nghiệm dân gian đều cho thấy tía tô chứa nhiều dưỡng chất quan trọng có lợi cho tóc. Sử dụng nước tía tô để gội đầu giúp tóc bóng mượt, giảm gãy rụng và sạch gàu.

Bên cạnh đó, nước tía tô còn có thể dùng để tắm rửa hàng ngày, giúp dưỡng ẩm, làm mờ nếp nhăn, vết nám, làm chậm quá trình lão hóa da.

Vì sao lá tía tô có tác dụng tốt cho tóc?

Lá tía tô chứa nhiều thành phần dinh dưỡng và hoạt chất tự nhiên có lợi cho mái tóc, bao gồm:

- Vitamin và khoáng chất dồi dào: Tía tô rất giàu vitamin A, C, canxi, sắt, kẽm, giúp nuôi dưỡng nang tóc, tăng cường sức khỏe của sợi tóc và kích thích tóc mọc nhanh hơn.

- Chất chống oxy hóa mạnh mẽ: Các hợp chất flavonoid và polyphenol có trong tía tô giúp bảo vệ tóc khỏi tổn thương do gốc tự do, làm chậm quá trình lão hóa tóc, ngăn ngừa tình trạng rụng tóc do căng thẳng hoặc tuổi tác.

- Đặc tính kháng viêm, kháng khuẩn: Tía tô có khả năng làm sạch da đầu, giúp loại bỏ vi khuẩn, giảm ngứa, trị gàu và cải thiện các vấn đề về da đầu.

- Kích thích tuần hoàn máu: Khi sử dụng nước lá tía tô để gội đầu hoặc massage, các dưỡng chất từ tía tô giúp tăng cường lưu thông máu dưới da đầu, từ đó nuôi dưỡng chân tóc khỏe mạnh hơn.

Cách sử dụng lá tía tô để chăm sóc tóc hiệu quả 1. Gội đầu bằng nước lá tía tô Chuẩn bị 100-200g lá tía tô tươi, rửa sạch. Đun sôi với 2-3 lít nước trong khoảng 10-15 phút. Để nước nguội bớt, dùng nước này để gội đầu, massage nhẹ nhàng da đầu trong 5-10 phút. Xả lại bằng nước sạch hoặc không cần xả để giữ dưỡng chất. Thực hiện 2-3 lần/tuần giúp tóc bóng mượt, chắc khỏe. 2. Dùng bã lá tía tô để chà xát da đầu Sau khi đun nước lá tía tô, giữ lại bã. Để bã nguội rồi chà nhẹ lên da đầu, giúp làm sạch sâu, kích thích nang tóc hoạt động tốt hơn. 3. Kết hợp với dầu dưỡng tóc Nghiền nhuyễn lá tía tô tươi, trộn với dầu dừa hoặc dầu oliu. Thoa đều hỗn hợp này lên tóc và da đầu, ủ trong khoảng 20-30 phút. Gội sạch lại bằng nước ấm, giúp tóc mềm mượt và khỏe mạnh.

Những công dụng sức khỏe khác của lá tía tô

Lương y Bùi Đắc Sáng (Hội Đông y Hà Nội) cho biết, tía tô là loại cây thảo sống quanh năm, có rễ củ trắng, vị cay nồng, thường mọc hoang hoặc được trồng phổ biến ở nhiều nơi trên cả nước và châu Á. Cây ưa sáng, ưa ẩm, thích hợp với đất thịt và đất phù sa. Tía tô ra hoa, kết nhiều quả, sau khi quả già, cây tàn lụi, hạt phát tán xung quanh và nảy mầm vào mùa mưa năm sau. Cây thường được trồng bằng hạt.

Tía tô không chỉ là loại rau thơm quen thuộc trong bữa ăn mà còn có nhiều công dụng chữa bệnh. Trong y học cổ truyền, tía tô được xem là vị thuốc có tác dụng kích thích ra mồ hôi, giúp hạ sốt, trừ cảm mạo nhờ nước sắc và cồn chiết xuất từ lá. Hạt tía tô có thể chế thành trà uống, hỗ trợ hạ khí, trong khi cành được dùng làm thuốc an thai.

Một số cách sử dụng lá tía tô làm thuốc như sau:

1. Hỗ trợ hệ hô hấp: Tía tô giúp giảm ho, long đờm, hỗ trợ điều trị cảm lạnh, hen suyễn.

2. Cải thiện tiêu hóa: Trà lá tía tô giúp giảm đầy hơi, khó tiêu, hỗ trợ đường ruột hoạt động tốt hơn.

3. Tăng cường hệ miễn dịch: Nhờ hàm lượng vitamin C cao và các chất chống oxy hóa, tía tô giúp bảo vệ cơ thể khỏi tác nhân gây bệnh.

4. Giảm đau, viêm: Tía tô có thể được dùng để giảm đau khớp, đau cơ hoặc đau đầu.

Lưu ý khi sử dụng lá tía tô

Nên dùng lá tía tô tươi để đạt hiệu quả tốt nhất, nhưng nếu không có sẵn, có thể thay thế bằng lá khô.

Đối với những người có làn da nhạy cảm, nên thử nghiệm trên một vùng nhỏ trước khi sử dụng rộng rãi.

Không nên lạm dụng quá nhiều, chỉ nên sử dụng từ 2-3 lần/tuần để tránh kích ứng da đầu.