Nữ diễn viên 45 tuổi vẫn còn hy vọng có con: Bí quyết để buồng trứng khỏe mạnh

Nữ diễn viên Kim Ha Young (45 tuổi) đã công khai quá trình khám sức khỏe tại khoa sản trước khi kết hôn. Sự việc được tiết lộ trong chương trình "Perfect Life" của đài TV Chosun phát sóng ngày 26/3 vừa qua.

Kim Ha Young, mỹ nữ nổi tiếng với vẻ đẹp được mệnh danh là "Kim Tae Hee của chương trình 'Surprise'", đã chia sẻ: "Tôi dự định kết hôn với bạn trai quen 3 năm vào mùa thu này. Anh ấy là Park Sang Joon, giám đốc một học viện thanh nhạc, hơn tôi 2 tuổi. Chúng tôi quen nhau khi tôi học luyện thanh để tham gia chương trình 'King of Mask Singer'”. Cô cũng bày tỏ mình đã lo lắng như thế nào về khả năng sinh con và tình trạng sức khỏe hiện tại trong khi bản thân đã ngoài 40 tuổi. Sau khi tiến hành kiểm tra tuổi buồng trứng, kết quả cho thấy tuổi buồng trứng của Kim Ha Young là 43 tuổi. Các bác sĩ nhận định: "Khả năng thụ thai tự nhiên của cô Kim Ha Young không cao nhưng nếu chăm sóc tốt từ bây giờ thì vẫn còn hy vọng".

Nữ diễn viên Kim Ha Young

Buồng trứng là cơ quan quan trọng quyết định sức khỏe của phụ nữ. Vì vậy, việc kiểm tra tuổi buồng trứng là cần thiết, đặc biệt đối với những người sắp kết hôn hoặc có kế hoạch mang thai như Kim Ha Young.

Sức khỏe buồng trứng ảnh hưởng đến sức khỏe tổng thể của phụ nữ thế nào?

Phụ nữ sinh ra với khoảng 2 triệu nang trứng nguyên thủy. Theo thời gian, số lượng nang trứng giảm dần và chức năng buồng trứng cũng suy giảm. Khả năng sinh sản của phụ nữ đạt đỉnh ở tuổi 25 và giảm mạnh từ tuổi 35. Phụ nữ trên 40 tuổi chỉ có khoảng 5% khả năng mang thai. Buồng trứng sẽ ngừng hoạt động khi đến giai đoạn mãn kinh. Do đó, phụ nữ mong muốn có con nên chú trọng chăm sóc sức khỏe buồng trứng từ sớm.

Sức khỏe buồng trứng không chỉ ảnh hưởng đến kế hoạch sinh con mà còn tác động đến cuộc sống hàng ngày. Nó có liên quan đến tỷ lệ mắc hội chứng buồng trứng đa nang, gây ra các triệu chứng như mụn trứng cá, béo phì và rối loạn kinh nguyệt. Việc nắm bắt tuổi buồng trứng và bắt đầu chăm sóc từ sớm sẽ rất hữu ích cho sức khỏe tổng thể, ngay cả khi chưa có kế hoạch mang thai.

Tuổi của buồng trứng là gì?

Tuổi buồng trứng là khái niệm dùng để đánh giá khả năng sinh sản và dự trữ noãn (số lượng và chất lượng trứng) của buồng trứng so với tuổi thực tế của người phụ nữ. Tuổi buồng trứng có thể trẻ hơn hoặc già hơn tuổi sinh học, ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng mang thai.

Vì sao tuổi buồng trứng quan trọng?

Tuổi buồng trứng là yếu tố then chốt trong việc dự đoán khả năng sinh sản. Một phụ nữ trẻ tuổi nhưng có buồng trứng "già" sẽ gặp khó khăn hơn trong việc thụ thai so với những người cùng độ tuổi nhưng sở hữu buồng trứng khỏe mạnh. Hơn nữa, tuổi buồng trứng cao còn đồng nghĩa với nguy cơ mãn kinh sớm do số lượng trứng suy giảm nhanh chóng. Đối với những trường hợp áp dụng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản như thụ tinh trong ống nghiệm (IVF), việc xác định tuổi buồng trứng giúp bác sĩ đưa ra phác đồ điều trị phù hợp, tăng tỷ lệ thành công.

Cách xác định tuổi buồng trứng

Các chỉ số chính để đánh giá:

AMH (Anti-Müllerian Hormone): Hormone do nang noãn tiết ra, AMH thấp = dự trữ buồng trứng giảm.

FSH (Follicle Stimulating Hormone): FSH cao (thường đo ngày 2–3 chu kỳ kinh) có thể báo hiệu buồng trứng suy yếu.

AFC (Số nang noãn cơ bản): Đếm qua siêu âm âm đạo, AFC < 5–7 nang có thể là dấu hiệu dự trữ thấp.

Siêu âm là phương pháp phổ biến để kiểm tra số lượng nang trứng antral (chỉ số đánh giá số lượng và chất lượng trứng còn lại trong buồng trứng). Còn xét nghiệm máu để đo nồng độ hormone kích thích nang trứng (FSH), hormone estrogen (E2).

Tuy nhiên, những xét nghiệm này đều phải được thực hiện vào ngày thứ 2-3 của chu kỳ kinh nguyệt. Trong khi đó, xét nghiệm hormone AMH (Anti-Müllerian Hormone) chỉ cần lấy máu đơn giản và có thể thực hiện bất cứ lúc nào trong chu kỳ kinh nguyệt. Kết quả xét nghiệm AMH cũng có thể nhận được nhanh chóng, chỉ trong vòng 1-2 ngày. Nồng độ AMH tăng dần sau tuổi dậy thì, đạt đỉnh ở tuổi 25 và giảm dần khi gần đến thời kỳ mãn kinh, đến mức khó đo lường.

Nói cách khác, nồng độ AMH càng cao thì tuổi buồng trứng càng trẻ và ngược lại.

Tuy nhiên, AMH cao và tuổi buồng trứng trẻ không phải lúc nào cũng là dấu hiệu tốt. Nếu nồng độ AMH nằm trong nhóm 10% cao nhất thì có thể nghi ngờ mắc hội chứng buồng trứng đa nang.

Nguyên nhân khiến buồng trứng "già" hơn tuổi

Có nhiều yếu tố dẫn đến tình trạng buồng trứng lão hóa sớm. Yếu tố di truyền đóng vai trò quan trọng khi những phụ nữ có tiền sử gia đình mãn kinh sớm thường có nguy cơ cao. Lối sống không lành mạnh như hút thuốc lá, căng thẳng kéo dài, béo phì hay thường xuyên tiếp xúc với hóa chất độc hại cũng đẩy nhanh quá trình lão hóa buồng trứng.

Ngoài ra, các bệnh lý phụ khoa như lạc nội mạc tử cung, tác động của hóa trị/xạ trị hay phẫu thuật buồng trứng đều có thể ảnh hưởng tiêu cực đến dự trữ noãn.

Bảo vệ sức khỏe buồng trứng - những việc cần làm

Bỏ thuốc lá là điều cần thiết để bảo vệ sức khỏe buồng trứng. Hút thuốc lá được ví như việc khiến buồng trứng bị nhiễm độc khí than, đẩy nhanh quá trình lão hóa và suy thoái.

Bụi mịn cũng gây hại cho sức khỏe buồng trứng. Các báo cáo gần đây cho thấy bụi mịn có thể gây ra các vấn đề về sinh sản và thần kinh, đồng thời làm tăng nguy cơ mãn kinh sớm.

Ngoài ra, việc duy trì cân nặng hợp lý cũng rất quan trọng. Béo phì không chỉ ảnh hưởng đến quá trình trao đổi chất mà còn tác động đến hormone. Khi cơ thể tích tụ mỡ thừa, hệ thống nội tiết sẽ bị ảnh hưởng, dẫn đến thay đổi chu kỳ kinh nguyệt. Những thay đổi hormone này có thể gây ra nhiều vấn đề sức khỏe, từ hội chứng buồng trứng đa nang đến ung thư buồng trứng. Do đó, việc xây dựng lối sống lành mạnh với chế độ ăn uống khoa học, bổ sung canxi đầy đủ, tập thể dục thường xuyên và kết hợp liệu pháp hormone là rất quan trọng.

May mắn là chúng ta có thể can thiệp để cải thiện sức khỏe buồng trứng. Về dinh dưỡng, nên bổ sung các thực phẩm giàu vitamin D, omega-3 và chất chống oxy hóa như rau xanh đậm, cá hồi, các loại hạt. Chế độ tập luyện vừa phải, tránh vận động quá sức cũng giúp duy trì sức khỏe sinh sản. Quản lý căng thẳng thông qua ngủ đủ giấc, tập thiền hay yoga là những phương pháp hữu hiệu. Trong trường hợp cần thiết, các biện pháp y tế như sử dụng thuốc hỗ trợ hay kỹ thuật bảo tồn trứng có thể được bác sĩ chỉ định.

Bạn nên đi khám nếu gặp các dấu hiệu như kinh nguyệt không đều hoặc vô kinh, khó thụ thai sau 6-12 tháng cố gắng (tùy theo độ tuổi), hoặc khi kết quả xét nghiệm AMH/FSH có dấu hiệu bất thường. Các chuyên gia về phụ sản hoặc hiếm muộn sẽ giúp đánh giá chính xác tình trạng và đưa ra lời khuyên phù hợp.

Tuổi buồng trứng tuy không phải là yếu tố duy nhất quyết định khả năng sinh sản, nhưng việc hiểu rõ và theo dõi chỉ số này giúp chị em phụ nữ chủ động hơn trong kế hoạch mang thai. Bằng cách kết hợp lối sống lành mạnh và can thiệp y tế kịp thời, chúng ta hoàn toàn có thể cải thiện sức khỏe sinh sản để sẵn sàng chào đón thiên chức làm mẹ.