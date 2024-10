Việt Nam có loại củ “nhân sâm nước”, ăn vào bổ đủ đường lại ngừa cả ung thư

Cải thiện sức khỏe tim mạch

Củ sen là một nguồn cung cấp kali dồi dào, một khoáng chất quan trọng giúp điều hòa huyết áp. Kali giúp cân bằng lượng natri trong cơ thể, từ đó giảm nguy cơ tăng huyết áp và các bệnh tim mạch liên quan. Ngoài ra, chất xơ trong củ sen cũng giúp giảm cholesterol xấu (LDL) trong máu, bảo vệ sức khỏe tim mạch toàn diện.

Hỗ trợ tiêu hóa

Chất xơ hoạt động như một "chất xúc tác" tự nhiên, giúp thúc đẩy quá trình tiêu hóa diễn ra trơn tru và hiệu quả hơn. Nhờ đó, nó giúp ngăn ngừa tình trạng táo bón và các vấn đề khó chịu khác liên quan đến đường ruột, mang lại cảm giác thoải mái và nhẹ nhàng cho cơ thể. Bên cạnh đó, củ sen còn chứa các enzym tiêu hóa tự nhiên, hỗ trợ quá trình phân giải thức ăn, giúp cơ thể hấp thụ chất dinh dưỡng một cách tối ưu.

Củ sen được ví như “nhân sâm nước”. Ảnh: Istock

Giảm nguy cơ ung thư

Củ sen chứa nhiều chất chống oxy hóa như vitamin C, vitamin E và các flavonoid, giúp bảo vệ tế bào khỏi tổn thương do gốc tự do gây ra. Điều này giúp làm chậm quá trình lão hóa và giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính, bao gồm cả ung thư.

Kiểm soát đường huyết

Củ sen có chỉ số đường huyết thấp, giúp kiểm soát lượng đường trong máu ổn định. Chất xơ trong củ sen cũng làm chậm quá trình hấp thụ đường vào máu, giúp ngăn ngừa tăng đường huyết đột ngột. Do đó, củ sen là một thực phẩm tốt cho người bị tiểu đường hoặc có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường.

Tăng cường sức khỏe xương

Trong củ sen chứa một lượng đáng kể canxi và vitamin K, hai dưỡng chất đóng vai trò then chốt trong việc xây dựng và duy trì hệ xương chắc khỏe. Canxi là thành phần chính cấu tạo nên xương, trong khi vitamin K giúp cơ thể hấp thụ canxi hiệu quả hơn. Việc thường xuyên bổ sung củ sen vào chế độ ăn uống có thể giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh về xương khớp, đặc biệt là loãng xương, một tình trạng phổ biến ở người cao tuổi.

Củ sen chứa một lượng đáng kể canxi và vitamin K rất tốt cho sức khỏe xương. Ảnh: Shutter Stock

Cải thiện chức năng não

Trong củ sen, ta tìm thấy pyridoxine, một dạng của vitamin B6, đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ sự phát triển và hoạt động tối ưu của não bộ. Pyridoxine tham gia vào quá trình sản xuất các chất dẫn truyền thần kinh như serotonin và dopamine, giúp điều chỉnh tâm trạng, giảm căng thẳng, kiểm soát cơn đau đầu và thậm chí kiềm chế sự nóng giận.

Bên cạnh đó, củ sen còn chứa một lượng đáng kể các chất chống oxy hóa. Những "chiến binh" này có khả năng trung hòa các gốc tự do - những phân tử không ổn định có thể gây tổn thương tế bào não, từ đó bảo vệ não bộ khỏi những tổn thương oxy hóa và giảm nguy cơ mắc các bệnh thoái hóa thần kinh liên quan đến tuổi tác.

Tốt da, hỗ trợ giảm cân

Củ sen là một nguồn cung cấp vitamin A tuyệt vời, giúp tăng cường sức khỏe của da. Vitamin A giúp duy trì độ ẩm cho da, ngăn ngừa khô da và nứt nẻ. Ngoài ra, các hoạt chất chống oxy hóa trong củ sen còn giúp ngăn ngừa các bệnh về da và làm chậm quá trình lão hóa da.

Củ sen có hàm lượng calo thấp và chất xơ cao, giúp tạo cảm giác no lâu và hạn chế cảm giác thèm ăn. Do đó, củ sen là một lựa chọn tuyệt vời cho những người đang muốn giảm cân hoặc duy trì vóc dáng thon gọn.

Củ sen không chỉ là một nguyên liệu ẩm thực đa dạng mà còn là một "siêu thực phẩm" mang lại nhiều lợi ích sức khỏe tuyệt vời. Bằng cách thêm củ sen vào chế độ ăn uống hàng ngày, bạn có thể tăng cường sức khỏe toàn diện, từ hệ miễn dịch, tim mạch, tiêu hóa đến làn da và trí não.

Theo Healthline và Very Well Fit