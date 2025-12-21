Việt Nam có loại cá người Trung Quốc ví là ‘nhân sâm dưới nước’: Tốt cho nam giới nhưng hay bị bỏ qua

Trong số những loại cá quen thuộc ở Việt Nam, có một cái tên được các nhà y học Trung Quốc ưu ái gọi là “nhân sâm dưới nước”. Đó chính là cá chạch - loài cá dân dã nhưng lại sở hữu giá trị dinh dưỡng khiến nhiều người bất ngờ.

Cá chạch - “Nhân sâm dưới nước”

Cá chạch tươi (Ảnh minh họa).

Cá chạch sinh sống chủ yếu ở ao hồ, ruộng nước. Cá thân nhỏ, da trơn và nhiều nhớt. Ở Việt Nam, cá chạch xuất hiện phổ biến tại các tỉnh đồng bằng, đặc biệt là miền Tây. Từ lâu, người dân đã sử dụng cá chạch như một thực phẩm bồi bổ.

Theo thông tin từ báo Dân Việt, trong Đông y Trung Quốc, cá chạch được xếp vào nhóm thực phẩm có giá trị dược liệu cao, đến mức được ví là “nhân sâm dưới nước” nhờ tác dụng bồi bổ cơ thể và tăng cường sinh lực.

Trong Đông y, cá chạch có vị ngọt, tính bình, giúp bổ khí huyết, thanh nhiệt và tăng cường sức khỏe tổng thể. Dưới góc nhìn y học hiện đại, cá chạch chứa tới 17 loại axit amin thiết yếu, dễ hấp thu và có tác dụng chống oxy hóa.

Trong 100g thịt cá chạch có khoảng 16,9g đạm, ít chất béo nhưng giàu phốt pho, sắt và các vitamin cần thiết. Đặc biệt, cá chạch là loại cá cực giàu canxi. Theo đó, lượng canxi trong cá chạch cao gấp 6 lần cá chép và gấp 10 lần mực. Chính vì thế, cá chạch là nguồn dinh dưỡng dồi dào, phù hợp cho người suy nhược, người mới ốm dậy.

Theo báo Dân Việt và báo Sức khỏe và Đời sống, cá chạch có tác dụng bổ dương, tăng cường sinh lực, hỗ trợ các vấn đề suy giảm chức năng sinh lý nam. Cá chạch giàu lysine - một axit amin quan trọng trong quá trình hình thành tinh trùng, giúp cải thiện số lượng và chất lượng “tinh binh”.

Cá chạch cực giàu dinh dưỡng và tốt cho nam giới (Ảnh minh họa).

Ngoài ra, cá chạch còn được ghi nhận có lợi cho người mắc bệnh gan, thận mạn tính, giúp tăng sức đề kháng và hỗ trợ lưu thông khí huyết.

Dù giàu dinh dưỡng, cá chạch lại không được ưa chuộng rộng rãi. Nguyên nhân chủ yếu là do cá da trơn, nhiều nhớt, kích thước nhỏ, chế biến mất công. Nhiều người e ngại mùi tanh hoặc không quen xử lý cá sống dưới bùn, nên dễ bỏ qua loại cá bổ dưỡng này.

Các chuyên gia khuyến cáo, khi chế biến cá chạch cần làm sạch nhớt bằng muối, giấm hoặc phèn chua, kết hợp gừng, nghệ để giảm tanh và tăng hương vị.

Thử nấu món cháo cá chạch tốt cho nam giới

Cháo cá chạch (Ảnh minh họa).

Nguyên liệu:

Cá chạch: 300 - 500g

Lạc nhân: 100g

Gạo tẻ: 300g

Dầu ăn, muối, xì dầu, đường

Hành lá, rau thơm (vừa đủ)

Cách làm:

Gạo tẻ và lạc nhân đãi sạch, cho vào nồi nấu cháo đến khi nhừ.

Cá chạch làm sạch nhớt, mổ bỏ nội tạng, lọc bỏ xương sống, rửa lại cho sạch và để ráo.

Ướp cá với dầu ăn, muối, xì dầu và một ít đường, đảo đều cho thấm gia vị.

Khi cháo gần chín, cho cá chạch đã ướp vào nồi, nấu đến khi cá chín mềm và hòa quyện cùng cháo.

Múc cháo ra bát, thêm hành lá và rau thơm, dùng khi còn nóng.

Công dụng:

Món cháo cá chạch giúp bồi bổ cơ thể, hỗ trợ cải thiện tình trạng suy nhược và yếu sinh lý ở nam giới, đồng thời nâng cao thể lực và sức khỏe tổng thể.