Viêm hô hấp cấp rình rập ngày Tết

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC) ngày 14-2 đưa ra cảnh báo dịp Tết Nguyên Đán với đặc điểm gia tăng mật độ di chuyển và các hoạt động tụ họp đông người là điều kiện thuận lợi cho tác nhân gây bệnh viêm đường hô hấp lây lan.

Diễn biến bệnh viêm đường hô hấp cấp



Theo dữ liệu từ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), các bệnh viêm đường hô hấp cấp, đặc biệt là cúm mùa, vẫn là thách thức y tế toàn cầu với khoảng 1 tỉ ca mắc mỗi năm.

Trong mùa dịch 2025-2026, hệ thống giám sát ghi nhận virus cúm chủng A(H3N2) chiếm ưu thế tại nhiều khu vực.

Bên cạnh đó, virus hợp bào hô hấp (RSV) tiếp tục được cảnh báo là nguyên nhân gây viêm đường hô hấp nặng, dẫn đến khoảng 100.000 ca tử vong hằng năm trên thế giới, tập trung chủ yếu ở nhóm trẻ nhỏ và người cao tuổi.

Chủ động phòng bệnh không chỉ là biện pháp bảo vệ sức khỏe cá nhân mà còn góp phần giữ gìn một mùa xuân an toàn, trọn vẹn cho mỗi gia đình.

Tại Việt Nam, hệ thống giám sát dịch bệnh của Bộ Y tế ghi nhận sự lưu hành đan xen của các chủng virus cúm A(H1N1), A(H3N2) và cúm B. Mặc dù từ đầu năm 2025 đến nay, số ca tử vong đã giảm đáng kể so với cùng kỳ năm 2024, nhưng tình trạng gia tăng cục bộ các ca mắc cúm mùa, RSV và tay chân miệng vẫn xuất hiện tại một số địa phương.

Trong bối cảnh Tết Nguyên đán đang đến gần, nguy cơ lây nhiễm tại các điểm tập trung đông người, phương tiện giao thông công cộng và trong không gian gia đình là rất lớn, nhất là đối với người cao tuổi, người có bệnh nền, phụ nữ có thai và trẻ nhỏ.

Khuyến cáo phòng bệnh viêm đường hô hấp cấp dịp Tết

HCDC khuyến cáo người dân duy trì thói quen vệ sinh cá nhân như một "hàng rào" ngăn chặn mầm bệnh đầu tiên. Việc rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn là cần thiết sau khi tiếp xúc với các bề mặt công cộng.

Khi ho hoặc hắt hơi, cần che miệng và mũi bằng khăn giấy hoặc khuỷu tay để hạn chế phát tán hạt khí dung. Đeo khẩu trang khi đến nơi đông người hoặc khi có các triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh.

Thường xuyên lau chùi, khử khuẩn tay nắm cửa, điện thoại, bàn ghế và đồ dùng sinh hoạt chung.

Ngoài ra, việc giữ cho không gian sống thông thoáng bằng cách mở cửa sổ, đón ánh sáng tự nhiên không chỉ giúp giảm nồng độ virus trong không khí mà còn cải thiện môi trường sống lành mạnh

Quan trong không kém là bảo đảm chế độ dinh dưỡng đầy đủ, cân đối và duy trì vận động thể lực phù hợp.

Đặc biệt, việc chủ động tiêm vắc-xin phòng cúm mùa, phòng viêm phổi do phế cầu... theo khuyến cáo là giải pháp bảo vệ lâu dài và hiệu quả nhất.

Khi có triệu chứng sốt, ho, đau đầu hoặc mệt mỏi, người dân cần chủ động theo dõi sức khỏe, hạn chế tiếp xúc gần với người khác, tuyệt đối không tự ý mua thuốc điều trị tại nhà. Nếu triệu chứng có dấu hiệu chuyển nặng như li bì, đau ngực, khó thở..., cần đến ngay bệnh viện gần nhất để được khám và xử trí kịp thời.