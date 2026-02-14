Tập luyện “nước rút” để giảm cân trước Tết có an toàn?

Hình minh họa: Pixel Shot

Cận Tết, nhu cầu giảm cân nhanh để kịp mặc đồ mới tăng cao khiến nhiều người chọn cách tập luyện cường độ cao trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo việc “nước rút” thể lực có thể gây chấn thương, rối loạn tim mạch và nhiều hệ lụy sức khỏe nếu thực hiện thiếu kiểm soát.

Tại các phòng khám cơ xương khớp và tim mạch, số người đến khám vì đau cơ, căng dây chằng, chóng mặt, tụt huyết áp sau khi tập luyện quá sức thường tăng vào những tuần cuối năm. Không ít trường hợp trước đó ít vận động nhưng đột ngột tăng thời gian tập lên vài giờ mỗi ngày, kết hợp ăn kiêng khắt khe để giảm cân nhanh.

Theo khuyến cáo của chuyên gia, giảm cân an toàn cần dựa trên nguyên tắc thâm hụt năng lượng vừa phải, duy trì vận động đều đặn và chế độ ăn cân đối. Việc tập luyện cường độ cao liên tục, đặc biệt với người chưa có nền tảng thể lực, dễ dẫn đến kiệt sức, rối loạn điện giải, hạ đường huyết hoặc làm nặng thêm bệnh lý tim mạch tiềm ẩn. Tập quá sức còn có thể gây viêm cơ, tổn thương khớp và làm suy giảm miễn dịch trong thời điểm thời tiết thay đổi.

Một số người chọn cách nhịn ăn hoặc cắt giảm mạnh tinh bột, chất béo trong khi vẫn duy trì lịch tập nặng. Cách làm này có thể khiến cơ thể mất nước, mất khối cơ thay vì giảm mỡ, gây mệt mỏi, chóng mặt và khó duy trì lâu dài. Khi bước vào kỳ nghỉ Tết, việc ăn uống trở lại bình thường dễ dẫn đến tăng cân nhanh hơn.

Chuyên gia khuyến nghị nếu muốn cải thiện vóc dáng trước Tết, người dân nên bắt đầu sớm với mục tiêu thực tế, ưu tiên các bài tập vừa sức như đi bộ nhanh, đạp xe, tập sức bền kết hợp giãn cơ. Thời gian tập mỗi buổi khoảng 30-60 phút, tăng dần cường độ theo khả năng. Chế độ ăn cần đủ năng lượng, tăng rau xanh, đạm nạc, hạn chế đồ ngọt và rượu bia. Ngủ đủ giấc và uống đủ nước cũng đóng vai trò quan trọng trong kiểm soát cân nặng.

Những người có bệnh nền tim mạch, tăng huyết áp, đái tháo đường hoặc thừa cân béo phì lâu năm nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi tăng cường tập luyện. Giảm cân an toàn là quá trình cần thời gian; việc ép cơ thể “về đích” trong vài tuần có thể khiến mục tiêu đón Tết khỏe đẹp trở nên phản tác dụng.