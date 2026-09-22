Vị trí người giàu thứ hai Việt Nam đổi chủ

Với khối tài sản ròng 4,16 tỷ USD, nữ tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo đã trở thành người giàu thứ 2 Việt Nam.

Theo bảng xếp hạng thời gian thực của Forbes sáng 22/9, bà Nguyễn Thị Phương Thảo (Chủ tịch Vietjet Air) hiện sở hữu khối tài sản 4,16 tỷ USD, tăng gần 100 triệu USD so với hôm qua.

Với khối tài sản này, nữ tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo đã vượt qua bà Phạm Thu Hương - Phó Chủ tịch HĐQT Vingroup (sở hữu khối tài sản 4,11 tỷ USD) - để trở thành người giàu thứ hai Việt Nam. Đồng thời, bà Nguyễn Thị Phương Thảo cũng là người phụ nữ giàu nhất Việt Nam.

Trong danh sách tỷ phú thế giới của Forbes , Chủ tịch Vietjet Air xếp thứ 1.036.

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo là tỷ phú giàu thứ hai tại Việt Nam, theo xếp hạng của Forbes. (Ảnh chụp màn hình)

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo (sinh năm 1970) là nữ tỷ phú tự thân đầu tiên của Việt Nam và Đông Nam Á. Bà Thảo hiện là Chủ tịch HĐQT Vietjet Air, Chủ tịch Sovico Group và Phó Chủ tịch thường trực HDBank.

Nữ tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo tốt nghiệp đại học các chuyên ngành Tài chính - Tín dụng, Kế toán tại Nga và nhận bằng Tiến sĩ chuyên ngành Điều khiển học Kinh tế tại Học viện Thương mại Moskva, Nga.

Theo giới thiệu của Forbes , tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo thành lập hãng hàng không Vietjet vào năm 2011 và đưa hãng hàng không giá rẻ này lên sàn chứng khoán vào năm 2017.

Ngoài bà Nguyễn Thị Phương Thảo, danh sách tỷ phú USD của Việt Nam trên Forbes còn 7 đại diện nữa.

Theo đó, ông Phạm Nhật Vượng - Chủ tịch Vingroup, hiện là người giàu nhất Việt Nam với 36,6 tỷ USD, xếp thứ 61 trong bảng xếp hạng tỷ phú thế giới.

Bà Phạm Thu Hương - Phó Chủ tịch HĐQT Vingroup - đang sở hữu khối tài sản ròng 4,11 tỷ USD, xếp thứ 1.058 thế giới.

Bà Phạm Thúy Hằng - Phó Chủ tịch HĐQT Vingroup - hiện xếp thứ 1.446 thế giới với khối tài sản 2,9 tỷ USD.

Chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát - tỷ phú Trần Đình Long - sở hữu 2,36 tỷ USD, xếp thứ 1.757 thế giới.

Ông Hồ Hùng Anh - Chủ tịch Techcombank - đang nắm giữ 2,19 tỷ USD, đứng thứ 1.906 thế giới.

Ông Ngô Chí Dũng - Chủ tịch VPBank - xếp vị trí 3.098 thế giới với khối tài sản 1,18 tỷ USD.

Chủ tịch Masan - Nguyễn Đăng Quang - sở hữu 1,02 tỷ USD, xếp thứ 3.350 thế giới.