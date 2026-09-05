Bà Phạm Thu Hương lần đầu vào top 1000 người giàu nhất thế giới

Sau nửa năm, bà Phạm Thu Hương đã tăng hơn 440 bậc trên bảng xếp hạng tỷ phú của Forbes với khối tài sản tăng 1,5 tỷ USD.

Theo cập nhật từ Forbes, bà Phạm Thu Hương - nữ tỷ phú giàu nhất Việt Nam có khối tài sản lên đến 4,5 tỷ USD, đứng thứ 963 trên bảng xếp hạng tỷ phú theo thời gian thực. Đây là lần đầu tiên bà Hương vào top 1000 người giàu nhất thế giới kể từ khi Forbes xác nhận nữ doanh nhân này là tỷ phú USD hồi đầu năm nay.

So với hồi đầu tháng 3 - thời điểm Forbes công bố danh sách tỷ phú USD năm 2026, tài sản của bà Phạm Thu Hương đã tăng 1,5 USD (tương đương khoảng 50%). Thời điểm đó, bà Hương đứng thứ 1406 trên bảng xếp hạng tỷ phú của Forbes. Sau nửa năm, thứ hạng của vị nữ tỷ phú này đã tăng hơn 440 bậc.

Bà Phạm Thu Hương là vợ tỷ phú Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Vingroup (mã VIC) - người giàu nhất Việt Nam với khối tài sản 39,3 tỷ USD (theo Forbes). Bà Hương hiện là Phó Chủ tịch Vingroup, trực tiếp nắm giữ hơn 341 triệu cổ phiếu VIC (tỷ lệ 4,4% vốn). Ngoài ra, bà Hương còn nắm hơn 148 triệu cổ phiếu LPBank (mã LPB), tương ứng tỷ lệ 4,965% vốn của ngân hàng.

Tài sản của vợ chồng tỷ phú Phạm Nhật Vượng - Phạm Thu Hương tăng mạnh lên mức chưa từng có chủ yếu nhờ đà bứt phá của cổ phiếu VIC. Từ đầu năm 2026, VIC đã tăng hơn 50% thị giá, vốn hóa cũng theo đó lập kỷ lục gần 2 triệu tỷ đồng. Con số này đưa Vingroup tiếp tục vững vàng ở vị trí số 1 sàn chứng khoán Việt Nam, bỏ xa phần còn lại.

Theo BCTC hợp nhất soát xét giữa niên độ năm 2026, Vingroup ghi nhận doanh thu thuần 6 tháng đầu năm đạt 221.920 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế nửa đầu năm đạt gần 20.905 tỷ đồng, tăng 16.365 tỷ đồng, tương ứng 360,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong kỳ, Vingroup ghi nhận khoảng 12.542 tỷ đồng lợi nhuận từ việc chuyển nhượng 99,9% vốn tại CTCP Sản xuất và Kinh doanh VinFast sau quá trình tái cấu trúc pháp nhân.

Về kế hoạch kinh doanh năm 2026, Vingroup đặt mục tiêu doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế lần lượt đạt 485.000 tỷ đồng và 35.000 tỷ trong năm 2026. Với kết quả đạt được sau 6 tháng đầu năm, Vingroup đã thực hiện gần 46% kế hoạch doanh thu và 60% mục tiêu lợi nhuận đề ra cho cả năm.

Trong một diễn biến liên quan, vào giữa tháng 8 vừa qua, Vingroup đã ban hành nghị quyết phê duyệt phương án phát hành và chào bán trái phiếu ra thị trường quốc tế. Theo kế hoạch, Vingroup dự kiến phát hành tối đa 455 tỷ won, tương đương khoảng 8.050 tỷ đồng.

Đây là loại trái phiếu phát hành riêng lẻ bằng đồng won Hàn Quốc, có bảo đảm, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và là nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của Vingroup. Trái phiếu có kỳ hạn 3 năm, lãi suất danh nghĩa cố định tối đa 8%/năm. Mức lãi suất cụ thể sẽ phụ thuộc vào điều kiện thị trường tại thời điểm phát hành.