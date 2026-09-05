Tài sản hai người con ông Nguyễn Đức Thụy "bốc hơi" 3.000 tỷ đồng chỉ sau 2 tuần

Đây chỉ là mức thay đổi giá trị tài sản tính theo thị giá cổ phiếu, không đồng nghĩa với khoản lỗ đã thực hiện.

Cổ phiếu LPS của Chứng khoán LPBS khép lại phiên cuối tuần ngày 4/9 với mức giảm 2,66%, xuống 23.750 đồng/cổ phiếu. Tại mức giá này, vốn hóa doanh nghiệp còn khoảng 33.455 tỷ đồng.

Cơ cấu cổ đông của LPS ghi nhận sự hiện diện của hai người con ông Nguyễn Đức Thụy (bầu Thụy) là ông Nguyễn Xuân Thái và bà Nguyễn Ngọc Mỹ Anh. Mỗi người hiện nắm hơn 190 triệu cổ phiếu LPS, tương ứng tỷ lệ sở hữu khoảng 13,49% vốn điều lệ.

Với thị giá 23.750 đồng/cổ phiếu tại phiên 4/9, lượng cổ phiếu của mỗi người có giá trị thị trường khoảng 4.513 tỷ đồng. Như vậy, tổng giá trị cổ phiếu LPS mà hai người con của bầu Thụy đang nắm giữ vào khoảng 9.026 tỷ đồng.

Con số này đã giảm đáng kể so với thời điểm cổ phiếu LPS mới lên sàn. Cụ thể, trong phiên giao dịch đầu tiên ngày 18/8, LPS đóng cửa với mức giá 31.800 đồng/cổ phiếu. Nếu tính theo mức giá này, hơn 190 triệu cổ phiếu do mỗi người nắm giữ từng có giá trị khoảng 6.043 tỷ đồng, tương ứng tổng cộng hơn 12.085 tỷ đồng cho hai người.

Theo đó, giá trị thị trường lượng cổ phiếu của ông Nguyễn Xuân Thái và bà Nguyễn Ngọc Mỹ Anh giảm khoảng 1.530 tỷ đồng/người. Tổng cộng, khối tài sản tính theo thị giá cổ phiếu của hai người đã giảm khoảng 3.060 tỷ đồng chỉ sau khoảng 2 tuần kể từ khi LPS bắt đầu giao dịch.

Dù vậy, đây chỉ là mức thay đổi giá trị tài sản tính theo thị giá cổ phiếu, không đồng nghĩa với khoản lỗ đã thực hiện, do hai cổ đông vẫn đang nắm giữ lượng cổ phiếu nói trên.

Theo tìm hiểu, ông Nguyễn Xuân Thái sinh năm 2003, hiện là thành viên HĐQT Chứng khoán LPBank. Đồng thời, ông Thái cũng là trợ lý HĐQT Sacombank, và giữ chức Phó chủ tịch Sàn giao dịch tài sản mã hóa Sacom (SCEX). Trước đó, ông từng nâng sở hữu tại LPBS lên hơn 190 triệu cổ phiếu sau khi nhận chuyển nhượng thêm hơn 106,7 triệu cổ phiếu hồi tháng 1/2026.

Ở một diễn biến liên quan, CTCP Sàn giao dịch Tài sản mã hóa Sacom (SCEX) vừa thông báo tăng vốn điều lệ từ 360 tỷ đồng lên 5.000 tỷ đồng, tương đương gấp gần 14 lần trước đó. Đây là lần tăng vốn quy mô lớn tiếp theo của SCEX chỉ trong chưa đầy một năm kể từ khi doanh nghiệp được thành lập.

Về phía bà Nguyễn Ngọc Mỹ Anh, vào năm 2022, bà đã được bầu làm Tổng Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật của Thaispace. Tại thời điểm đó, bà Mỹ Anh sở hữu 5% vốn tại Thaispace, tương đương giá trị 2.669 tỷ đồng. Ngoài ra, bà Mỹ Anh cũng đang đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Câu lạc bộ Bóng đá Ninh Bình.