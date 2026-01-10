Vì sao uống rượu không giúp cơ thể ấm hơn?

Ảnh minh họa: Pixelshot

Cảm giác nóng bừng sau vài ngụm rượu khiến nhiều người tin rằng rượu giúp chống rét hiệu quả. Tuy nhiên, các chuyên gia y tế khẳng định đây là một quan niệm sai lầm và tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với sức khỏe.

Thực tế, cảm giác ấm lên sau khi uống rượu không phải do cơ thể được tăng nhiệt, mà là hậu quả của hiện tượng giãn mạch máu ngoại vi. Rượu làm các mạch máu dưới da giãn ra, khiến lượng máu dồn ra bề mặt cơ thể nhiều hơn. Chính điều này tạo cảm giác nóng ở da, nhưng đồng thời lại làm nhiệt trong cơ thể thoát ra ngoài nhanh hơn.

Khi nhiệt bị thất thoát, nhiệt độ trung tâm của cơ thể - yếu tố quan trọng để duy trì hoạt động của các cơ quan sống còn - có xu hướng giảm xuống. Trong thời tiết lạnh, đặc biệt là khi ở ngoài trời hoặc trong môi trường gió rét kéo dài, việc uống rượu có thể khiến cơ thể mất nhiệt nhanh hơn bình thường, làm tăng nguy cơ hạ thân nhiệt mà người uống khó nhận biết kịp thời.

Không chỉ vậy, rượu còn làm suy giảm khả năng tự bảo vệ của cơ thể trước thời tiết lạnh. Việc uống rượu ảnh hưởng đến hệ thần kinh trung ương, làm giảm cảm giác rét và phản xạ co mạch tự nhiên của cơ thể. Người uống rượu có thể không nhận ra mình đang bị lạnh quá mức, từ đó chậm giữ ấm hoặc không có biện pháp phòng tránh phù hợp.

Ở những người có bệnh nền tim mạch hoặc tăng huyết áp, rượu trong thời tiết lạnh càng làm tăng nguy cơ biến cố sức khỏe. Sự giãn mạch đột ngột kết hợp với nhiệt độ thấp có thể gây rối loạn huyết áp, ảnh hưởng đến tuần hoàn và làm gia tăng nguy cơ tai biến tim mạch.

Ngoài ra, uống rượu để chống rét còn làm suy giảm chất lượng giấc ngủ và sức đề kháng của cơ thể. Rượu khiến giấc ngủ dễ bị gián đoạn, trong khi giấc ngủ sâu và đủ là yếu tố quan trọng giúp cơ thể phục hồi và duy trì khả năng thích nghi với thời tiết lạnh.

Các chuyên gia khuyến cáo, để giữ ấm cơ thể trong những ngày trời lạnh, cần ưu tiên những biện pháp an toàn và hiệu quả hơn như mặc đủ ấm, giữ ấm các vùng dễ mất nhiệt, ăn uống đầy đủ để cung cấp năng lượng và duy trì vận động nhẹ nhàng. Việc tránh sử dụng rượu như một “biện pháp chống rét” không chỉ giúp cơ thể giữ nhiệt tốt hơn mà còn góp phần bảo vệ sức khỏe lâu dài trong mùa đông.