Sốt xuất huyết, tay chân miệng tại TP Hồ Chí Minh giảm

Ảnh minh họa: Canva

Tính từ ngày 29/12/2025 đến ngày 04/01/2026 (tuần 01), trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh ghi nhận 1.866 trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết, giảm 17,5% so với trung bình 4 tuần trước. Tổng số ca sốt xuất huyết tích lũy từ đầu năm 2026 đến hết tuần 01 là 1.866 ca. Các phường/xã có số ca mắc SXH trên 100.000 dân cao bao gồm An Nhơn Tây, Tây Nam, Bình Hưng Hòa.

Trong tuần 01, TP. Hồ Chí Minh cũng ghi nhận 1.045 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng, giảm 15,3% so với trung bình 4 tuần trước. Tổng số ca tay chân miệng tích lũy từ đầu năm 2026 đến hết tuần 01 là 1.045 ca. Các phường/xã có số ca mắc TCM trên 100.000 dân cao bao gồm Hồ Tràm, Xuyên Mộc, Gia Định.

Để phòng bệnh tay chân miệng và sốt xuất huyết, người dân cần tiếp tục thực hiện các biện pháp theo khuyến cáo của ngành Y tế.

KHUYẾN CÁO PHÒNG BỆNH SỐT XUẤT HUYẾT:

Sốt xuất huyết có thể diễn biến nhanh và gây biến chứng nguy hiểm nếu chủ quan. Bộ Y tế khuyến cáo người dân chủ động phòng bệnh bằng các biện pháp sau:

Thường xuyên diệt lăng quăng, bọ gậy bằng cách đậy kín các dụng cụ chứa nước; thả cá vào bể, chum, vại; thay nước bình hoa, khay nước điều hòa, tủ lạnh mỗi tuần.

Ngăn muỗi đốt bằng cách ngủ màn cả ban ngày, mặc quần áo dài tay, sử dụng kem/xịt chống muỗi, nhang hoặc vợt điện diệt muỗi.

Giữ gìn môi trường sống sạch sẽ, phát quang bụi rậm, thu gom và loại bỏ các vật dụng phế thải có thể đọng nước quanh nhà.

Khi có dấu hiệu nghi ngờ sốt xuất huyết như sốt cao đột ngột, đau đầu, đau hốc mắt, mệt mỏi, buồn nôn, xuất huyết dưới da…, cần đến cơ sở y tế để được thăm khám và theo dõi kịp thời. Không tự ý điều trị tại nhà.

