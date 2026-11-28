Cưỡi ngựa đi ngắm hoa thì có gì sai mà lại dùng để chê người xem xét qua loa?

Ngày nay, “cưỡi ngựa xem hoa” được dùng để chỉ cách tìm hiểu, học tập hay làm việc qua loa, chỉ nhìn lướt qua mà không đi sâu vào bản chất. Thế nhưng, ít ai biết rằng thành ngữ này vốn bắt nguồn từ một bài thơ Trung Quốc thời Đường, gắn với niềm vui của một người vừa thi đỗ tiến sĩ.

“Cưỡi ngựa xem hoa” là cách dịch thành ngữ Hán ngữ “Tẩu mã quan hoa” (走馬觀花). Theo bài viết “Lắt léo chữ nghĩa: Cưỡi ngựa xem hoa” đăng trên Báo Thanh Niên, thành ngữ này bắt nguồn từ bài thơ Đăng khoa hậu (登科後), nghĩa là “Sau khi thi đỗ”, của Mạnh Giao (751-814), nhà thơ sống vào đời Đường.

Mạnh Giao từng nhiều lần thi cử không thành công. Đến năm Trinh Nguyên thứ 12 (năm 796), khi đã 46 tuổi, ông mới đỗ tiến sĩ. Niềm vui sau quãng thời gian dài chờ đợi ấy được thể hiện trong hai câu thơ nổi tiếng ở cuối bài Đăng khoa hậu: “Xuân phong đắc ý mã đề tật, Nhất nhật khán tận Trường An hoa”.

Có thể hiểu nôm na, khi đang vui sướng và đắc ý, nhà thơ thúc ngựa phi nhanh trong gió xuân, chỉ trong một ngày đã ngắm hết hoa ở Trường An. Hình ảnh cưỡi ngựa giữa mùa xuân vì thế ban đầu gắn với tâm trạng phấn khởi, hạnh phúc của người vừa đạt được thành tựu sau nhiều năm nỗ lực, chứ không mang ý chê bai sự hời hợt như cách dùng phổ biến hiện nay.

Hai câu thơ của Mạnh Giao là nguồn cảm hứng ban đầu, còn cách diễn đạt cô đọng “Tẩu mã quan hoa” được ghi nhận trong những văn bản Trung Quốc về sau. Báo Thanh Niên dẫn bài Tam báo ân (三報恩) đời Minh với cụm từ “Tràng trung khán văn, tẩu mã quan hoa”, có thể hiểu là đọc văn trong trường thi, cưỡi ngựa xem hoa. Như vậy, không nên hiểu rằng cụm thành ngữ hoàn chỉnh đã xuất hiện nguyên văn ngay trong bài thơ của Mạnh Giao.

(Ảnh minh hoạ)

Vậy vì sao một hình ảnh từng gắn với niềm vui lại mang nghĩa tiêu cực như hiện nay? Có thể hình dung sự chuyển nghĩa bắt đầu từ chính đặc điểm của hành động được miêu tả: người cưỡi ngựa đang di chuyển nhanh, không dừng lại ngắm từng bông hoa. Họ có thể nhìn thấy rất nhiều cảnh đẹp trong thời gian ngắn, nhưng khó quan sát kỹ từng chi tiết. Từ hình ảnh ấy, thành ngữ dần được dùng để nói về cách xem xét sự việc chỉ ở bề ngoài, không dành đủ thời gian để tìm hiểu cặn kẽ.

Ngày nay, theo Từ điển Thành ngữ và Tục ngữ Việt Nam do Vũ Dung chủ biên, “cưỡi ngựa xem hoa” có nghĩa là làm việc, học hành qua loa, đại khái, không đi sâu vào chi tiết. Cách dùng này xuất hiện trong nhiều tình huống đời thường: đọc tài liệu chỉ lướt qua, tìm hiểu một vấn đề mà không kiểm chứng kỹ, hay tham gia một hoạt động nhưng chỉ nắm được phần bề nổi.

Một chi tiết khác cũng cần phân biệt là câu chuyện dân gian về chàng trai bị tật ở chân và cô gái có khuyết điểm trên khuôn mặt. Theo cách kể này, bà mối sắp xếp cho chàng trai cưỡi ngựa đi ngang nhà cô gái, còn cô gái cầm hoa che đi khuyết điểm để hai người nhìn mặt nhau. Vì chỉ gặp thoáng qua, cả hai đều không nhận ra nhược điểm của đối phương và chỉ phát hiện sau khi kết hôn.

Câu chuyện thường được dùng để minh họa cho ý nghĩa “tìm hiểu qua loa”, nhưng những tư liệu được đối chiếu ở trên cho thấy thành ngữ Hán ngữ đã có một nguồn gốc văn chương gắn với bài thơ của Mạnh Giao. Vì vậy, không nên khẳng định câu chuyện mai mối là nguồn gốc lịch sử của thành ngữ.

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