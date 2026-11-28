Con chỉ chọn phần ngon cho mình, thờ ơ khi mẹ mệt hay luôn đổ lỗi mỗi lần làm sai… Những hành vi nhỏ cần được hướng dẫn từ sớm, thay vì chờ đợi rằng lớn lên con sẽ tự hiểu chuyện.

Bà Phương, 75 tuổi, là giáo viên về hưu. Cả đời đứng lớp, bà từng dìu dắt nhiều thế hệ học trò. Thế nhưng, chuyện khiến bà buồn nhất lúc tuổi già lại là sự lạnh nhạt của người con trai.

Một lần bị ngã trong công viên khu dân cư, bà nằm đau, không thể tự đứng dậy. Gọi nhiều cuộc, con trai mới nghe máy rồi nói đang bận làm, bảo mẹ tự gọi xe đến viện. Cuối cùng, những người hàng xóm đã giúp bà gọi cấp cứu. Trong những ngày mẹ nằm viện, anh cũng chỉ ghé thăm chốc lát rồi vội đi.

Nghe bà kể, một người bạn thở dài, nhắc lại chuyện từ khi con bà còn nhỏ: Được cả nhà nhường phần ngon, làm sai luôn có người bênh vực, ít khi phải nghĩ đến sự vất vả của người khác.

Không thể chỉ nhìn một thói quen lúc nhỏ để kết luận đứa trẻ sau này có hiếu thảo hay không. Nhưng những việc diễn ra hằng ngày là cơ hội để cha mẹ dạy con biết quan tâm, chia sẻ và chịu trách nhiệm. Nếu bỏ qua mãi với suy nghĩ “con còn bé”, người lớn có thể vô tình để những cách ứng xử chưa phù hợp trở thành thói quen.

1. Chỉ chọn phần ngon cho mình, không để ý mọi người đã ăn chưa

Trong nhiều gia đình, món ngon nhất luôn được dành cho trẻ. Ông bà nhường miếng thịt mềm, mẹ gỡ sẵn phần cá, bố vừa ngồi xuống đã giục con ăn trước kẻo đói.

Nhường con một chút là chuyện bình thường. Nhưng nếu bữa nào trẻ cũng chỉ biết gắp phần mình thích, ăn hết món ngon mà không để ý đến ai, cha mẹ nên bắt đầu hướng dẫn.

Điều cần dạy không chỉ là chờ người lớn cầm đũa hay đọc thuộc lời mời cơm. Quan trọng hơn là giúp con hiểu: Bữa ăn có nhiều người, ai cũng cần được quan tâm.

Chẳng hạn, khi đĩa thức ăn chỉ còn vài miếng, mẹ có thể nhắc: “Món này bà cũng thích, con để phần bà một miếng nhé”. Nếu bố còn đang lấy bát, con có thể giúp xếp đũa hoặc gọi bố vào ăn.

Với trẻ còn nhỏ, người lớn cần làm mẫu và nhắc lại nhiều lần. Không cần mắng “ích kỷ” ngay trên bàn ăn. Một lời hướng dẫn rõ ràng sẽ giúp con biết mình nên làm gì, thay vì chỉ cảm thấy xấu hổ.

2. Thấy cha mẹ mệt nhưng vẫn chỉ đòi hỏi

Mẹ đau đầu nằm nghỉ, con vẫn kéo tay đòi chơi. Bố vừa đi làm về, con lập tức hỏi quà, không để ý bố đang xách đồ nặng.

Những lúc ấy, cha mẹ dễ tủi thân: “Mình lo cho con bao nhiêu mà con chẳng biết thương”. Tuy nhiên, trẻ có thể chưa nhận ra sự mệt mỏi hoặc chưa biết quan tâm bằng cách nào.

Nếu người lớn luôn nói “không sao”, cố làm hết mọi việc, con sẽ khó hiểu rằng bố mẹ cũng có lúc cần nghỉ và cần được giúp đỡ.

Thay vì chờ con tự đoán, hãy nói cụ thể: “Mẹ đang đau đầu, cần nằm yên một chút. Con giúp mẹ lấy chiếc khăn nhé” hoặc “Bố đang xách nặng, con mở cửa giúp bố được không?”.

Khi con làm được, hãy ghi nhận đúng việc ấy: “Con lấy gối giúp nên mẹ nằm dễ chịu hơn rồi, cảm ơn con”.

Trẻ không cần gánh những lo âu của người lớn. Nhưng những việc nhỏ, vừa sức sẽ cho con cơ hội trải nghiệm cảm giác chăm sóc người thân và nhận ra sự giúp đỡ của mình có ý nghĩa.

3. Làm sai là tìm người để đổ lỗi

“Bạn làm trước”, “Tại mẹ quên”, “Đồ chơi tự hỏng”… là những câu cha mẹ có thể nghe nhiều lần khi con gặp rắc rối.

Trẻ đôi khi chối lỗi vì sợ bị mắng, cũng có khi chưa biết nhìn lại phần trách nhiệm của mình. Nếu người lớn lập tức bênh vực hoặc thay con giải quyết mọi hậu quả, trẻ sẽ ít có cơ hội học cách sửa sai.

Ví dụ, con quên mang đồ dùng học tập, cha mẹ có thể cùng kiểm tra nguyên nhân: Tối qua con đã soạn cặp chưa? Danh sách đồ cần mang nằm ở đâu? Lần sau có thể chuẩn bị thế nào?

Nếu con cãi nhau với bạn, hãy nghe hết câu chuyện trước khi kết luận. Sau đó, cùng con phân biệt: Việc nào bạn làm chưa đúng, việc nào con cũng cần nhận lỗi.

Chịu trách nhiệm không có nghĩa là bị bỏ mặc để tự xoay xở. Cha mẹ vẫn hướng dẫn, nhưng để con tham gia khắc phục: Đồ chơi làm rơi thì nhặt lại, làm bạn buồn thì tìm cách xin lỗi, quên nhiệm vụ thì trao đổi và hoàn thành phần còn thiếu.

Mục tiêu là để con dần nói được: “Việc này con có phần sai, con sẽ sửa thế nào?”.

4. Mặc nhiên cho rằng cha mẹ phải đáp ứng mọi mong muốn

Con cần được chăm sóc, học hành và bảo vệ. Nhưng điều đó không có nghĩa mọi món đồ con thích hay mọi yêu cầu con đưa ra đều phải được đáp ứng.

Nếu cứ muốn là có, trẻ dễ quen với việc nhận mà không để ý đến công sức phía sau. Chiếc cặp mới xuất hiện, bữa cơm được dọn sẵn, quần áo sạch nằm trong tủ… tất cả có thể trở thành những điều con cho là tự nhiên.

Cha mẹ có thể giúp con hiểu bằng chính sinh hoạt hằng ngày. Để con cùng nhặt rau, gấp quần áo, chuẩn bị bàn ăn; giải thích đơn giản khi gia đình cần cân nhắc một khoản mua sắm.

Khi con muốn món đồ ngoài kế hoạch, có thể nói: “Tháng này nhà mình chưa mua món đó. Con ghi lại, đến dịp phù hợp cả nhà sẽ bàn tiếp”. Không cần kể lể rằng bố mẹ đã khổ sở thế nào, cũng không phải lần nào cho con thứ gì cũng đòi một lời cảm ơn.

Lòng biết ơn được nuôi dưỡng qua việc trẻ hiểu công sức, biết chia sẻ và nhìn thấy người lớn cũng trân trọng nhau.

Một đứa trẻ biết quan tâm đến gia đình cần có thời gian thực hành từ những chuyện rất nhỏ. Hôm nay là để phần món ngon, lấy giúp mẹ chiếc gối, nhận lỗi khi làm sai. Ngày mai, những việc ấy có thể dần trở thành cách con ứng xử với những người mình yêu thương.

Cha mẹ không cần vội gắn nhãn con “vô tâm” hay “sau này bất hiếu”. Hãy chỉ rõ điều cần thay đổi, làm mẫu và cho con cơ hội làm lại.