Câu hỏi ngây thơ ấy khiến chị nhận ra một điều: Có lẽ trong nỗ lực trở thành một phụ huynh không gây phiền hà cho người khác, chị đã vô tình khiến con nghĩ rằng sự hiện diện của hai mẹ con ở nơi công cộng là điều gì đó cần phải xin lỗi.

Mỗi lần đưa con ra ngoài, người mẹ lại có thói quen nói “xin lỗi” gần như theo phản xạ. Khi xe đẩy vô tình chắn lối đi, khi con hơi ồn ào nơi công cộng, hay chỉ đơn giản là lúc hai mẹ con cần người khác nhường một chút không gian, chị đều vội vàng cúi đầu xin lỗi vì sợ làm phiền mọi người. Thế nhưng, một ngày nọ, chính đứa con lại hỏi chị một câu khiến người mẹ sững người: “Mẹ ơi, chúng ta đã làm gì sai mà mẹ cứ phải nói xin lỗi mãi vậy?”.

Câu hỏi ngây thơ ấy khiến chị nhận ra một điều: Có lẽ trong nỗ lực trở thành một phụ huynh không gây phiền hà cho người khác, chị đã vô tình khiến con nghĩ rằng sự hiện diện của hai mẹ con ở nơi công cộng là điều gì đó cần phải xin lỗi.

Câu chuyện được một người mẹ Trung Quốc chia sẻ, nhanh chóng gợi ra nhiều suy ngẫm về áp lực mà những người làm cha mẹ, đặc biệt là phụ nữ, phải đối mặt khi nuôi dạy con trong xã hội hiện đại.

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Câu hỏi của đứa trẻ khiến người mẹ nhìn lại chính mình

Người mẹ kể rằng, khi đưa con ra ngoài, chị luôn phải để ý xem mình có vô tình gây bất tiện cho người khác hay không. Những tình huống tưởng chừng rất nhỏ cũng khiến chị cảm thấy căng thẳng. Đẩy xe em bé qua cổng soát vé hẹp, nếu chẳng may va vào máy, chị có thể nghe thấy lời phàn nàn rằng mình quá ồn ào. Khi xuống tàu, nếu xe đẩy vô tình chắn lối đi của người khác, chị cũng có thể bị nhắc nhở gay gắt.

Dần dần, việc nói lời xin lỗi trở thành phản xạ. Chị xin lỗi trước cả khi biết mình có thực sự làm sai hay không, chỉ vì lo ngại sự xuất hiện của mẹ con mình có thể khiến ai đó khó chịu.

Điều khiến người mẹ suy nghĩ nhiều nhất không phải những ánh mắt hay lời phàn nàn từ người ngoài, mà là câu hỏi của con. Một đứa trẻ chưa hiểu hết những quy tắc ứng xử phức tạp của người lớn lại bắt đầu thắc mắc tại sao mẹ luôn phải xin lỗi. Phải chăng trong mắt con, hai mẹ con đang làm điều gì đó không đúng chỉ vì cần thêm một chút thời gian, không gian và sự nhường nhịn từ người khác?

Từ câu chuyện cá nhân, người mẹ liên hệ đến những áp lực mà phụ nữ phải gánh chịu sau khi sinh con. Họ vừa được kỳ vọng phải hoàn thành tốt công việc, vừa phải đảm đương trách nhiệm chăm sóc gia đình, đồng thời không được để việc nuôi con ảnh hưởng đến những người xung quanh.

Ở nơi làm việc, một người mẹ xin về sớm để đón con có thể bị đánh giá là thiếu trách nhiệm. Nhưng nếu lựa chọn nghỉ việc để chăm sóc con, họ lại dễ bị cho là không độc lập về kinh tế, không có sự nghiệp riêng. Tiếp tục đi làm thì bị nhận xét dành quá ít thời gian cho con; ở nhà chăm con lại có thể bị xem là phụ thuộc vào chồng.

Ngay cả khi đưa con ra ngoài, cha mẹ cũng phải chịu những ánh nhìn đánh giá. Một đứa trẻ khóc ở nơi công cộng, chạy nhảy hơi nhiều hay vô tình làm ảnh hưởng đến người khác đều có thể khiến phụ huynh trở thành tâm điểm chỉ trích. Trong thời đại mạng xã hội, những hình ảnh, đoạn video ghi lại khoảnh khắc trẻ chưa ngoan ngoãn còn có thể bị đăng tải lên các hội nhóm để cộng đồng mạng bình luận, phán xét.

Điều đáng nói là áp lực ấy không chỉ đến từ những người xung quanh, mà còn khiến chính cha mẹ dần trở nên khắt khe với bản thân. Họ luôn cố gắng chứng minh mình là những phụ huynh có trách nhiệm, không để con gây phiền hà, không để người khác có lý do phàn nàn. Nhưng đôi khi, sự cố gắng quá mức ấy lại khiến việc nuôi dạy con trở thành một hành trình đầy căng thẳng.

Người mẹ cho rằng, vấn đề sâu xa nằm ở cách xã hội quá đề cao hiệu quả, năng suất và khả năng tự lập. Người trưởng thành được ca ngợi khi mạnh mẽ, độc lập, không cần nhờ cậy ai. Trong khi đó, trẻ nhỏ vốn chưa thể tự kiểm soát cảm xúc, hành vi hay đáp ứng đầy đủ những quy tắc xã hội lại dễ bị nhìn nhận như một sự phiền toái.

Chúng ta thường quên rằng trẻ cần thời gian để học cách hòa nhập, còn cha mẹ cũng cần được thông cảm và hỗ trợ trong quá trình chăm sóc con. Không phải mọi tiếng khóc, sự chậm trễ hay bất tiện do trẻ gây ra đều đồng nghĩa với việc cha mẹ thiếu trách nhiệm.

Sau tất cả, câu hỏi của đứa trẻ khiến người mẹ nhìn lại chính mình. Chị nhận ra rằng, việc nuôi con không nên là hành trình mà người mẹ luôn phải cúi đầu xin lỗi vì sự hiện diện của hai mẹ con. Trẻ cần học cách tôn trọng không gian chung, biết xin lỗi khi thực sự làm sai, nhưng cũng cần hiểu rằng bản thân mình có quyền được xuất hiện, được học hỏi và lớn lên trong xã hội.

Có lẽ, điều người lớn cần thay đổi không phải là ngừng nói lời xin lỗi, mà là học cách phân biệt giữa một lời xin lỗi chân thành khi mình làm ảnh hưởng đến người khác và sự xin lỗi vì luôn cảm thấy bản thân đang gây phiền hà.

Bởi trẻ em không phải là những vị khách cần liên tục xin lỗi vì có mặt trong thế giới của người lớn. Và làm cha mẹ cũng không phải là một lỗi lầm mà người phụ nữ phải mang theo cảm giác có lỗi mỗi ngày.