Có một thực tế đáng suy ngẫm: quan hệ huyết thống có thể tồn tại suốt đời, nhưng khả năng hợp tác và thấu hiểu lẫn nhau giữa anh chị em lại cần được vun đắp từng chút một trong đời sống thường nhật.

Có một câu nói rất thực tế: Việc gì cũng không sợ khó, chỉ sợ mãi chẳng có ai đứng ra làm. Trong mối quan hệ anh chị em ruột thịt, đạo lý này cũng hoàn toàn đúng.

Thuở nhỏ, vài đứa trẻ có thể tranh giành nhau nửa ngày trời chỉ vì một viên kẹo. Thế nhưng khi trưởng thành, mỗi người đều có gia đình riêng, ngược lại chẳng ai còn muốn chủ động đứng ra gánh vác một công việc chung của nhà. Đánh giá tình cảm anh chị em có thực sự tốt đẹp hay không, không thể chỉ nhìn vào những buổi tụ họp rôm rả ngày thường, mà phải xem khi gia đình gặp chuyện, mọi người có còn đủ kiên nhẫn ngồi xuống bàn bạc thấu đáo cùng nhau hay không.

Thực tế cho thấy, sự rạn nứt trong nhiều gia đình thường bắt nguồn từ ba "nút thắt" tâm lý phổ biến dưới đây:

1. Ai cũng biết có vấn đề, nhưng đều đợi người khác mở lời trước

Chẳng hạn mái hiên ngôi nhà cũ của cha mẹ bị dột. Người anh cả cho rằng cô em gái ở gần nên chủ động tìm thợ sửa trước; cô em gái lại nghĩ ngày thường mình đã tốn không ít thời gian chăm sóc cha mẹ, chi phí sửa chữa vốn dĩ phải do tất cả anh chị em cùng gánh vác. Ai cũng có lý lẽ riêng và chẳng ai thấy mình sai.

Ảnh minh họa

Vấn đề nằm ở chỗ, cả nhà tranh luận hồi lâu nhưng rốt cuộc chẳng có ai đi hỏi giá thợ sửa. Mỗi khi trời đổ mưa, chiếc chậu nhựa hứng nước dưới mái hiên lại vang lên tiếng lộp bộp không ngớt. Một việc vốn chỉ mất vài chục phút để hỏi rõ ngọn ngành, cuối cùng lại bị kéo dài suốt mấy tháng trời. Nhiều mâu thuẫn gia đình thực chất nảy sinh từ chính tâm lý này: ai cũng chờ đợi một sự mở đầu hợp lý hơn, nhưng lại không ai muốn là người đầu tiên đứng ra nhận trách nhiệm đề xuất phương án.

2. Miệng luôn nói về sự công bằng, nhưng thực tế lại ngại phân định rõ trách nhiệm

Khi cha mẹ cần thay đổi chỗ ở, mỗi người con lại có một mối bận tâm khác nhau: anh cả cân nhắc khoảng cách địa lý, em gái tính toán chuyện chăm sóc sinh hoạt hằng ngày, người em út lại lo ngại việc chia đều chi phí không hợp lý. Những băn khoăn ấy đều hoàn toàn bình thường. Điều phiền phức nhất là mọi người cứ bàn đi tính lại xem ai nên làm nhiều hơn một chút, nhưng tuyệt nhiên không ai liệt kê cụ thể từng đầu việc như mua sắm, đi lại, chi tiêu hằng ngày hay người thay thế khi có việc đột xuất.

Công bằng không phải là phép chia đều tiền bạc một cách máy móc. Bởi lẽ trong một gia đình, có người góp tiền, có người bỏ công sức, thời gian, lại có người âm thầm gánh vác những việc không tên, tất cả đều cần được tính vào bảng phân chia trách nhiệm. Chỉ mải mê bàn chuyện công bằng trên lý thuyết mà không chịu nói rõ phần việc cụ thể của từng người, kết cục là ai cũng cảm thấy bản thân chịu thiệt thòi.

3. Đẩy mọi quyết định sang "để sau tính"

Những kỷ vật, đồ đạc cũ cha mẹ để lại mãi vẫn chưa được các con thu dọn. Chị gái muốn giữ làm kỷ niệm, em trai thấy chật chội tốn diện tích, một người anh khác lại có thói quen kiểm tra đi kiểm tra lại nhãn dán trên các thùng giấy nhưng nhất quyết không chốt thời hạn xử lý. Vài năm trôi qua, thùng giấy đã ẩm mốc, đồ đạc bên trong ngày càng khó nhận dạng, vậy mà mọi thứ vẫn nằm nguyên tại chỗ vì chẳng ai thực sự bắt tay vào làm.

Sự trì hoãn này rất dễ bị ngộ nhận là tính cẩn trọng. Mọi người thường tự nhủ rằng cứ đợi đến lúc tất cả cùng rảnh rỗi, ý kiến thống nhất và điều kiện chín muồi rồi quyết định cũng chưa muộn. Nhưng thực tế phũ phàng là điều kiện không bao giờ tự động hoàn hảo chỉ vì sự chờ đợi. Càng không hành động, thông tin nắm trong tay càng ít, đến cuối cùng ngay cả việc nên phán đoán thế nào cũng trở thành bài toán khó.

Muốn sửa nhà thì cứ hỏi giá trước, chi phí chưa hợp lý có thể điều chỉnh sau; chuyện sắp xếp chỗ ở cho cha mẹ cũng có thể thử nghiệm một thời gian rồi phân bổ lại dựa trên tình hình thực tế. Nói cách khác, hãy bắt tay làm những gì trong khả năng trước, sau đó mới có cơ hội sửa đổi dần. Mọi công việc đều cần thông tin thực tế, và những thông tin đó chỉ có được thông qua hành động.

Ba nguyên tắc giữ gìn sự gắn kết anh chị em

Khi đã trưởng thành, mỗi người đều có những nỗi niềm và gánh nặng riêng, không ai có thể mãi nhường nhịn ai vô điều kiện. Để mối quan hệ ruột thịt không rơi vào bế tắc mỗi khi gia đình có việc, anh chị em cần ghi nhớ ba nguyên tắc cốt lõi:

Mọi đầu việc phải có người đứng ra nhận trách nhiệm: Ai phụ trách liên hệ, ai giữ vai trò thanh toán, thời hạn hoàn thành là bao giờ, tất cả cần được thống nhất rõ ràng từ đầu, tránh tình trạng chỉ dừng lại ở những lời bàn bạc chung chung.

Phân định rạch ròi giữa sự cống hiến và nghĩa vụ: Điều kiện kinh tế, khoảng cách địa lý và quỹ thời gian của mỗi người là khác nhau. Trách nhiệm có thể thương lượng để phân bổ linh hoạt, tuyệt đối không nên dùng sự suy đoán để áp đặt xem ai phải làm nhiều hơn.

Cho phép phương án được điều chỉnh: Hãy ưu tiên giải quyết những vấn đề cấp bách trước mắt, sau đó tùy tình hình thực tế mà điều chỉnh dần, không nhất thiết phải đợi đến khi tất cả mọi người hài lòng tuyệt đối mới bắt đầu.

Có một thực tế đáng suy ngẫm: quan hệ huyết thống có thể tồn tại suốt đời, nhưng khả năng hợp tác và thấu hiểu lẫn nhau giữa anh chị em lại cần được vun đắp từng chút một trong đời sống thường nhật. Trở mặt thành thù ít ra còn cho thấy mâu thuẫn đã được đưa ra ánh sáng; điều đáng buồn và bất lực hơn cả là khi mọi người vẫn còn những việc chung phải đối mặt, nhưng ngay cả sự kiên nhẫn để ngồi lại bàn bạc và phân công rõ ràng cũng dần cạn kiệt. Tình thân vẫn còn đó, nhưng mọi việc chung đều giậm chân tại chỗ, đó mới chính là điều đáng tiếc nhất giữa anh chị em ruột thịt.