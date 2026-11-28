Điều quyết định tương lai của con không nằm ở chỉ số IQ hay điều kiện gia đình, mà ở một kỹ năng cha mẹ hoàn toàn có thể rèn cho con từ sớm.

Một đứa trẻ nằm lăn ra giữa siêu thị vì không được mua đồ chơi. Một đứa khác ghép hình được nửa chừng thì bỏ ngang, bực bội vứt cả hộp. Có đứa thấy bạn cầm món gì hay hay là giật lấy ngay, chẳng kịp nghĩ. Nhiều phụ huynh coi đó là chuyện con nít, lớn lên tự khắc sẽ biết điều.

Nhưng một nghiên cứu kéo dài hơn ba thập kỷ ở New Zealand cho thấy những biểu hiện ấy cho biết nhiều điều hơn cha mẹ nghĩ. Thứ được các nhà khoa học theo dõi là khả năng tự chủ, tức khả năng kiềm chế bốc đồng, biết chờ đợi và kiên trì với mục tiêu. Kết quả cho thấy khả năng này từ nhỏ có liên hệ rõ với sức khỏe, tiền bạc và cả lối sống của một người khi trưởng thành.

Một nghiên cứu kéo dài 32 năm ở New Zealand cho thấy đứa trẻ biết kiềm chế, biết chờ đợi từ nhỏ thường lớn lên khỏe mạnh và vững vàng tài chính hơn (Ảnh minh họa: Pinterest)

Một thành phố nhỏ, hơn 1.000 đứa trẻ và 32 năm theo dõi

Nghiên cứu mang tên Dunedin Multidisciplinary Health and Development Study, gọi tắt là nghiên cứu Dunedin, theo tên thành phố ở New Zealand nơi nó được thực hiện. Toàn bộ 1.037 đứa trẻ chào đời tại đây từ tháng 4/1972 đến tháng 3/1973 được đưa vào diện theo dõi từ lúc mới sinh. Năm 2011, nhóm nghiên cứu do hai vợ chồng giáo sư Terrie Moffitt và Avshalom Caspi dẫn dắt, gồm các nhà khoa học từ Đại học Duke (Mỹ), King's College London (Anh) và Đại học Otago (New Zealand), công bố kết quả trên tạp chí PNAS của Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia Mỹ.

Trong 10 năm đầu đời của các em, khả năng tự chủ được đánh giá nhiều lần qua giáo viên, cha mẹ, người quan sát độc lập và chính các em. Những biểu hiện được ghi nhận nghe rất quen thuộc. Đó là dễ cáu khi gặp khó, thiếu kiên trì, hiếu động quá mức hay làm trước nghĩ sau.

Đến năm 32 tuổi, 96% số người còn sống vẫn tham gia nghiên cứu. Họ được khám sức khỏe, xét nghiệm máu và trả lời phỏng vấn. Nhóm nghiên cứu còn tra cứu hồ sơ chính thức và hỏi thêm những người hiểu rõ họ. Dữ liệu dày đặc như vậy giúp các nhà khoa học đặt lại câu hỏi mà phụ huynh nào cũng từng băn khoăn, rằng tính cách lúc bé có thật sự theo con đến lúc lớn hay không.

Tự chủ kém từ nhỏ, cái giá kéo dài đến tuổi trưởng thành

Kết quả khá rõ ràng. Những đứa trẻ tự chủ kém, có em mới 3 tuổi, khi bước sang tuổi 32 dễ gặp vấn đề sức khỏe hơn. Phổi của họ hoạt động kém hơn. Họ cũng dễ mắc bệnh nha chu, thừa cân, cholesterol cao hay huyết áp cao. Nguy cơ phụ thuộc thuốc lá, rượu bia và chất kích thích ở nhóm này cũng cao hơn.

Chuyện tiền bạc cũng tương tự. Nhóm tự chủ kém thường ít tiết kiệm, ít sở hữu nhà và hiếm khi có kế hoạch cho tuổi già. Họ hay trễ hạn thanh toán, gặp rắc rối với thẻ tín dụng hoặc sống cảnh tháng nào tiêu hết tháng đó. Ngoài ra, họ dễ phải nuôi con một mình và dễ vướng vào vòng lao lý hơn.

Điều khiến nghiên cứu này được chú ý là các mối liên hệ vẫn đứng vững sau khi nhóm nghiên cứu đã tính đến chỉ số IQ và hoàn cảnh gia đình. Nói cách khác, đây không chỉ là câu chuyện con nhà khá giả hay đứa trẻ thông minh thì thành công hơn.

Các nhà khoa học còn phát hiện mối liên hệ này trải đều trên toàn bộ nhóm trẻ chứ không chỉ ở những em có biểu hiện quá mức. Đứa trẻ tự chủ khá tốt vẫn có kết quả kém hơn đứa trẻ tự chủ rất tốt. Theo giáo sư Moffitt, ngay cả những em đã nhỉnh hơn mức trung bình vẫn có thể có cuộc sống tốt hơn nếu rèn thêm kỹ năng này.

Nghiên cứu cho thấy con nhà khá giả hay có chỉ số IQ cao chưa phải là điều quyết định tương lai của đứa trẻ (Ảnh minh họa: Pinterest))

Vậy khả năng tự chủ từ nhỏ ảnh hưởng tới tương lai bằng cách nào? Một phần câu trả lời nằm ở những sai lầm tuổi mới lớn. Trẻ tự chủ kém dễ hút thuốc sớm, làm cha mẹ ngoài ý muốn ở tuổi teen hoặc rời trường mà không có bằng cấp, và chính những bước trượt này góp phần kéo các em đi xuống. Tuy vậy, chúng không giải thích được tất cả. Ngay cả những người không hút thuốc, không làm cha mẹ sớm và vẫn học hết phổ thông, nếu tự chủ kém từ nhỏ thì đến năm 32 tuổi vẫn có kết quả kém hơn.

Để chắc chắn hơn, nhóm nghiên cứu xem xét thêm dữ liệu của 500 cặp song sinh khác trứng ở Anh. Hai anh chị em trong mỗi cặp cùng cha mẹ, cùng mái nhà. Thế nhưng đứa nào tự chủ kém hơn lúc 5 tuổi thì đến năm 12 tuổi lại dễ hút thuốc, học kém và có hành vi chống đối hơn đứa còn lại.

Rèn tự chủ cho con, bắt đầu từ những việc nhỏ mỗi ngày

Kết quả nghe có vẻ đáng lo, nhưng nghiên cứu Dunedin còn có một phát hiện tích cực. Những đứa trẻ cải thiện được khả năng tự chủ trong suốt 32 năm theo dõi đều có sức khỏe, tài chính và lối sống tốt hơn so với dự đoán dựa trên điểm số thời thơ ấu của các em. Tự chủ không phải "số phận" được định sẵn từ năm 3 tuổi.

Khi tiếp tục theo dõi nhóm này đến năm 45 tuổi, các nhà khoa học nhận thấy khả năng tự chủ của mỗi người vẫn tự thay đổi trong suốt tuổi trưởng thành. Mức tự chủ khi đã lớn cũng liên quan đến tốc độ lão hóa, độc lập với mức tự chủ hồi nhỏ. Nhóm nghiên cứu cho rằng giai đoạn mầm non là thời điểm can thiệp hiệu quả nhất, nhưng trẻ ở tuổi thiếu niên vẫn có thể được hưởng lợi.

Sự kiên nhẫn và nhất quán của cha mẹ là nền tảng giúp trẻ học cách làm chủ bản thân (Ảnh minh họa: Pinterest)

Với cha mẹ, việc rèn tự chủ cho con có thể bắt đầu từ những tình huống rất đời thường. Thay vì đáp ứng ngay mọi đòi hỏi, cha mẹ có thể để con học cách chờ, chẳng hạn ăn xong cơm mới được ăn bánh hay để dành tiền vài tuần để tự mua món đồ mình thích. Khi con định bỏ cuộc giữa chừng, cha mẹ có thể động viên con làm thêm một chút, chia việc khó thành từng phần nhỏ thay vì làm hộ.

Quy tắc trong nhà cũng cần nhất quán. Hôm nay cấm, mai lại cho vì con khóc to hơn, đứa trẻ sẽ học được rằng ăn vạ là cách hiệu quả nhất. Khi con nổi nóng, hãy giúp con gọi tên cảm xúc của mình và hướng dẫn con cách bình tĩnh lại, thay vì quát mắng hay vội vàng chiều theo.

Quan trọng hơn cả, trẻ học tự chủ qua việc quan sát người lớn. Một ông bố biết hít thở sâu thay vì to tiếng khi bực bội, một bà mẹ biết gác điện thoại để làm xong việc dang dở đều đang dạy con những bài học thầm lặng mà hiệu quả. Suy cho cùng, món quà lớn nhất cha mẹ có thể trao cho con không phải điều kiện vật chất đủ đầy, mà là khả năng tự làm chủ bản thân để con vững vàng bước tiếp trên đường đời.

Tổng hợp