Chỉ còn hơn 1 tháng trước thời hạn về việc bổ nhiệm, xếp lương và trách nhiệm tổ chức thực hiện đối với nhà giáo.

Thông tư 93/2026/TT-BGDĐT do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 30/10/2026, có hiệu lực từ cùng ngày, quy định việc bổ nhiệm và xếp lương theo các nội dung sửa đổi, bổ sung tại Thông tư này phải hoàn thành trước ngày 31/12/2026, trừ một số trường hợp được quy định riêng.

Văn bản cũng nêu cụ thể trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở giáo dục, Chủ tịch UBND cấp xã và Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo trong quá trình thực hiện.

Việc bổ nhiệm và xếp lương phải hoàn thành trước ngày 31/12/2026

Theo khoản 2 Điều 7 Thông tư 93/2026/TT-BGDĐT, việc bổ nhiệm và xếp lương theo các quy định sửa đổi, bổ sung tại Thông tư này phải hoàn thành trước ngày 31/12/2026. Quy định về thời hạn này có ngoại lệ đối với trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 7 và trường hợp tuyển dụng, tiếp nhận, thăng hạng chức danh nghề nghiệp theo quy định tại khoản 1 Điều 25 Nghị định 93/2026/NĐ-CP ngày 31/3/2026 của Chính phủ.

Đối với trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 7, nếu nhà giáo không có sự thay đổi về mã số hạng của chức danh được bổ nhiệm thì không cần ban hành quyết định bổ nhiệm thay thế. Khi cơ quan, đơn vị có thẩm quyền ban hành quyết định phê duyệt vị trí việc làm theo Nghị định 232/2026/NĐ-CP, nhà giáo được chuyển từ chức danh nghề nghiệp đang giữ sang bậc nghề nghiệp của vị trí việc làm. Việc chuyển vào bậc nghề nghiệp của vị trí việc làm thực hiện theo quy định của cấp có thẩm quyền.

Trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở giáo dục và cơ quan quản lý

Điều 6 Thông tư 93/2026/TT-BGDĐT quy định trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở giáo dục trong việc rà soát, lập danh sách nhà giáo thuộc đối tượng bổ nhiệm lại và xếp lại lương; thành lập Hội đồng tư vấn, thực hiện đánh giá nhà giáo theo các điều kiện quy định và đề xuất cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định việc bổ nhiệm lại chức danh, xếp lại lương tương ứng với kết quả đánh giá.

Việc đánh giá phải có minh chứng cụ thể, rõ ràng, bảo đảm khách quan, công khai, minh bạch trong cơ sở giáo dục. Kết quả đánh giá của Hội đồng tư vấn phải được lập thành biên bản và lưu trong hồ sơ của nhà giáo theo quy định của pháp luật.

Đối với các nhóm nhà giáo thuộc diện quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 5, người đứng đầu cơ sở giáo dục có trách nhiệm rà soát, lập danh sách và đề xuất cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định bổ nhiệm chức danh, xếp lương. Người đứng đầu cơ sở giáo dục cũng chịu trách nhiệm về thông tin của nhà giáo trong hồ sơ trình cấp có thẩm quyền và thực hiện chi trả chế độ, chính sách theo quyết định bổ nhiệm chức danh, xếp lương.

Thông tư 93/2026/TT-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 30/10/2026 (Ảnh minh họa)

Thông tư đồng thời quy định trách nhiệm của Chủ tịch UBND cấp xã. Căn cứ đề xuất của cơ sở giáo dục, Chủ tịch UBND cấp xã rà soát hồ sơ, thông tin và kết quả đánh giá nhà giáo do cơ sở giáo dục cung cấp, sau đó quyết định bổ nhiệm chức danh, xếp lương đối với nhà giáo thuộc thẩm quyền quản lý. Chủ tịch UBND cấp xã cũng phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền để tham mưu, bố trí nguồn kinh phí chi trả tiền lương, phụ cấp.

Đối với Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, trách nhiệm được quy định gồm hướng dẫn UBND cấp xã và cơ sở giáo dục thực hiện bổ nhiệm chức danh, xếp lương; kiểm tra, theo dõi việc thực hiện và tổng hợp, giải quyết khó khăn, vướng mắc phát sinh theo quy định. Giám đốc Sở cũng căn cứ đề xuất của cơ sở giáo dục để rà soát hồ sơ, thông tin, kết quả đánh giá và quyết định bổ nhiệm chức danh, xếp lương đối với nhà giáo thuộc thẩm quyền quản lý; phối hợp tham mưu, bố trí kinh phí chi trả tiền lương, phụ cấp.

Kinh phí chi trả tiền lương, phụ cấp lấy từ nguồn nào?

Khoản 3 Điều 7 Thông tư 93/2026/TT-BGDĐT quy định nguồn kinh phí chi trả tiền lương, chế độ phụ cấp đối với nhà giáo công tác trong các cơ sở giáo dục công lập khi thực hiện bổ nhiệm chức danh, xếp lương được sử dụng từ nguồn tài chính hợp pháp của các cơ sở giáo dục công lập.

Việc sử dụng nguồn kinh phí này thực hiện theo quy định của pháp luật về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập và các quy định có liên quan.

Thông tư 93/2026/TT-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 30/10/2026. Theo Điều 7 của văn bản, việc bổ nhiệm và xếp lương theo các quy định sửa đổi, bổ sung tại Thông tư phải hoàn thành trước ngày 31/12/2026, trừ những trường hợp được nêu tại khoản 2 Điều này.

Theo Xây dựng chính sách