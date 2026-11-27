Độ tuổi không phải cuộc kiểm tra mà ở đó mỗi người phải đạt đủ những cột mốc về sự nghiệp, tài chính và tình cảm mới được xem là thành công.

Tuổi 23 là quãng thời gian đẹp để trải nghiệm, thử sức và xây dựng tương lai. Nhưng đây cũng là lúc nhiều người trẻ dễ rơi vào cảm giác sốt ruột khi nhìn bạn bè lần lượt tốt nghiệp, có công việc ổn định, tự chủ tài chính hay bắt đầu những mối quan hệ nghiêm túc.

Giữa những cột mốc tưởng như ai cũng đang đạt được, không ít người cảm thấy bản thân chậm hơn, thậm chí xấu hổ vì vẫn chưa có điều gì đáng kể trong tay. Thế nhưng, mỗi người có một xuất phát điểm và nhịp độ trưởng thành khác nhau. Có những điều bạn chưa làm được ở tuổi 23 hoàn toàn không phải lý do để tự trách mình.

Chưa có công việc ổn định hoặc tìm được hướng đi thực sự phù hợp

Không ít người bước vào tuổi 23 với kỳ vọng sẽ sớm tìm được công việc mình yêu thích, có thu nhập tốt và bắt đầu tự lập. Thế nhưng, thực tế có thể không diễn ra như kế hoạch. Có người đã tốt nghiệp nhưng vẫn đang loay hoay tìm việc, có người thử sức ở vài vị trí rồi nhận ra bản thân không phù hợp, cũng có người vẫn chưa biết mình thực sự muốn theo đuổi lĩnh vực nào. Khi nhìn thấy bạn bè cập nhật tin vui về công việc, thăng chức hay những thành tựu đầu tiên, cảm giác chạnh lòng là điều dễ hiểu.

Tuy nhiên, chưa có một công việc ổn định không đồng nghĩa với việc bạn kém cỏi hay thiếu năng lực. Thị trường lao động luôn có những yêu cầu và biến động riêng, trong khi việc tìm được một môi trường phù hợp đôi khi cần nhiều thời gian hơn dự tính. Ngay cả khi đã đi làm, không phải ai cũng lập tức tìm thấy con đường mình muốn gắn bó lâu dài. Những lần thử sức, thay đổi công việc hay nhận ra mình chưa phù hợp với một lựa chọn nào đó cũng có thể trở thành trải nghiệm giúp bạn hiểu rõ hơn về năng lực và mong muốn của bản thân.

(Ảnh minh họa)

Thay vì tự gây áp lực phải có một sự nghiệp đáng ngưỡng mộ ngay từ những năm đầu tuổi 20, hãy tập trung vào những bước đi thực tế hơn, tích lũy kinh nghiệm, học thêm kỹ năng, tìm hiểu lĩnh vực mình quan tâm và chủ động nắm bắt cơ hội. Bạn không cần phải có câu trả lời cho toàn bộ tương lai ngay lúc này. Đôi khi, biết mình không phù hợp với điều gì cũng là một bước tiến quan trọng.

Chưa tự chủ tài chính hay sở hữu những món đồ có giá trị

Mạng xã hội khiến cuộc sống của nhiều người trẻ trông có vẻ đủ đầy hơn bao giờ hết. Người này khoe chiếc xe mới mua, người khác chia sẻ chuyến du lịch nước ngoài, có người đã tự thuê nhà, mua sắm bằng tiền mình kiếm được. Những hình ảnh ấy dễ tạo cảm giác rằng ở tuổi này, ai cũng nên có một khoản tiết kiệm đáng kể, tự lo được mọi chi phí và sở hữu những món đồ giá trị. Nếu vẫn phải nhận sự hỗ trợ từ gia đình hoặc chưa có nhiều tiền trong tài khoản, bạn có thể cảm thấy mình đang tụt lại phía sau.

Nhưng điều kiện tài chính của mỗi người phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố: hoàn cảnh gia đình, cơ hội việc làm, mức thu nhập, chi phí sinh hoạt và cả những trách nhiệm riêng. Không phải ai cũng có cùng xuất phát điểm để đạt được sự độc lập tài chính ở một độ tuổi nhất định. Việc chưa mua được chiếc điện thoại mong muốn, chưa có khoản tiết kiệm lớn hay vẫn cần gia đình hỗ trợ một phần chi phí không phải điều đáng xấu hổ.

Quan trọng hơn, trưởng thành về tài chính không chỉ được đo bằng số tiền bạn kiếm được hay những món đồ đang sở hữu. Đó còn là khả năng quản lý chi tiêu, hiểu rõ nhu cầu của bản thân, biết cân nhắc trước khi mua sắm và không tiêu tiền chỉ để duy trì một hình ảnh đẹp trong mắt người khác.

Thay vì chạy theo những cột mốc vật chất của bạn bè, hãy bắt đầu từ việc xây dựng thói quen tài chính phù hợp với khả năng hiện tại. Tự chủ là một quá trình cần thời gian, không phải cuộc đua mà tất cả mọi người đều phải về đích cùng lúc.

Chưa có một mối quan hệ tình cảm nghiêm túc

Khi bước vào tuổi 23, nhiều người bắt đầu chứng kiến bạn bè xung quanh lần lượt có người yêu, công khai những khoảnh khắc hạnh phúc hoặc tính chuyện tương lai cùng đối phương. Trong khi đó, bản thân vẫn độc thân, chưa từng trải qua một mối tình đáng nhớ hoặc chưa tìm được người khiến mình thực sự rung động. Những câu hỏi như “Bao giờ mới có người yêu?” hay “Kén chọn quá nên vẫn ế à?” đôi khi khiến chuyện độc thân trở thành điều mà một người phải giải thích.

Thế nhưng, tình yêu không phải một cột mốc bắt buộc phải hoàn thành trước một độ tuổi nhất định. Việc chưa có người yêu không có nghĩa là bạn thiếu sức hút, không biết cách xây dựng mối quan hệ hay đang bỏ lỡ những năm tháng đẹp nhất. Mỗi người có những ưu tiên khác nhau ở từng giai đoạn. Có người muốn dành thời gian cho học tập và công việc, có người cần thêm thời gian để hiểu bản thân, cũng có người đơn giản là chưa gặp được đối tượng phù hợp.

(Ảnh minh họa)

Một mối quan hệ chỉ thực sự có ý nghĩa khi được xây dựng từ sự tự nguyện và tình cảm chân thành, chứ không phải vì áp lực phải có đôi có cặp như những người xung quanh. Đừng vội bước vào một mối quan hệ chỉ để có chuyện chia sẻ với bạn bè, đăng ảnh lên mạng xã hội hay chứng minh rằng mình cũng được yêu thương. Bạn hoàn toàn có thể tận hưởng cuộc sống độc thân, xây dựng những mối quan hệ bạn bè tốt đẹp và chăm sóc bản thân trong khi chờ đợi điều phù hợp đến.

Độ tuổi không phải cuộc kiểm tra mà ở đó mỗi người phải đạt đủ những cột mốc về sự nghiệp, tài chính và tình cảm mới được xem là thành công. Có người tìm được hướng đi từ rất sớm, nhưng cũng có người cần thêm vài lần thử sức mới biết mình thực sự muốn gì.

Điều quan trọng không phải là bạn đã đi nhanh đến đâu so với người khác, mà là bạn có đang từng bước tiến về phía cuộc sống mình mong muốn hay không. Vì vậy, thay vì xấu hổ vì những điều chưa làm được, hãy cho bản thân thêm thời gian để trải nghiệm, học hỏi và trưởng thành theo cách riêng.