Học sinh lớp 5, 9 và 12 tại Hà Nội dự kiến làm bài kiểm tra chung cuối học kỳ I và II môn Văn, Toán do Sở GD&ĐT ra đề, nhằm tăng tính thống nhất trong đánh giá.

Sở GD&ĐT Hà Nội dự kiến tổ chức kiểm tra chung cuối học kỳ I và II đối với học sinh lớp 5, 9 và 12 ở hai môn Văn (Tiếng Việt) và Toán. Nội dung được nêu trong kế hoạch kiểm tra chung với học sinh cuối cấp, hiện được Sở gửi lấy ý kiến các trường.

Theo dự kiến, học sinh lớp 5 sẽ làm bài kiểm tra môn Toán trong 40 phút và Tiếng Việt trong 60 phút. Cả hai môn đều áp dụng hình thức trắc nghiệm kết hợp tự luận.

Với học sinh lớp 9, bài kiểm tra môn Văn và Toán được tổ chức theo hình thức tự luận.

Học sinh lớp 12 làm bài Văn tự luận, Toán trắc nghiệm, mỗi môn có thời gian 90 phút. Các bài kiểm tra được tổ chức trên giấy tại trường học sinh đang theo học.

Đợt kiểm tra đầu tiên dự kiến diễn ra ngày 18/12, vào cuối học kỳ I. Đợt kiểm tra thứ hai dự kiến tổ chức ngày 26/4/2027, vào cuối học kỳ II.

Dự kiến học sinh lớp 5, 9 và 12 tại Hà Nội làm bài kiểm tra chung cuối học kỳ I và II môn Văn, Toán do Sở GD&ĐT ra đề.

Theo kế hoạch, Sở GD&ĐT Hà Nội chịu trách nhiệm ra đề kiểm tra. Công tác in sao, đóng gói và bàn giao đề được giao cho xã, phường và các cụm trưởng trường THPT phụ trách.

Đối với học sinh không thể tham gia kiểm tra vì lý do chính đáng, các trường sẽ tổ chức kiểm tra lại bằng đề do trường ra. Đề kiểm tra lại phải có ma trận và định dạng tương tự đề của Sở.

Về công tác chấm bài, kế hoạch dự kiến áp dụng hai phương án. Các trường có thể tổ chức chấm chéo giữa những trường cùng xã, phường đối với học sinh lớp 5 và lớp 9; giữa các cụm trường THPT đối với học sinh lớp 12. Phương án còn lại là chấm chéo trong trường.

Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu các trường không phân công giáo viên chủ nhiệm hoặc giáo viên bộ môn chấm bài của lớp mình đang trực tiếp giảng dạy, trừ trường hợp bất khả kháng do yếu tố khách quan.

Đáng chú ý, kết quả kiểm tra chung không được sử dụng để xếp hạng, đánh giá thi đua hoặc khen thưởng đối với trường học và giáo viên.

Việc tổ chức kiểm tra chung được đặt trong bối cảnh Bộ GD&ĐT ban hành Thông tư 89, có hiệu lực từ ngày 1/12, quy định về kiểm tra, đánh giá học sinh cuối cấp. Theo quy định này, học sinh cuối cấp sẽ làm bài kiểm tra cuối kỳ chung do Sở GD&ĐT tổ chức ra đề, thay vì chủ yếu do từng trường thực hiện như hiện nay.

Bộ GD&ĐT dự kiến để các Sở GD&ĐT lựa chọn 2-3 môn kiểm tra chung, khuyến khích có các môn Văn, Toán và Ngoại ngữ.