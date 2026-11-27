Thói quen tưởng vô hại này đang âm thầm đẩy con ra xa cha mẹ.

Bữa cơm tối, cả nhà ngồi quanh mâm nhưng mỗi người cầm một chiếc điện thoại. Đứa trẻ hào hứng kể chuyện ở lớp, bố gật gù "ừ ừ" mà mắt vẫn dán vào màn hình, mẹ đang trả lời tin nhắn công việc nên bảo con "đợi mẹ tí". Khung cảnh ấy quen đến mức nhiều gia đình chẳng còn để ý.

Giới tâm lý học gọi hiện tượng này là "phubbing", ghép từ "phone" (điện thoại) và "snubbing" (phớt lờ). Khi xảy ra giữa cha mẹ và con cái, nó được gọi là parental phubbing, tức cha mẹ mải dùng điện thoại khi ở cạnh con thay vì trò chuyện, chơi đùa cùng con. Nghe thì nhỏ nhặt, thế nhưng hàng loạt nghiên cứu tại Trung Quốc vài năm gần đây cho thấy cái giá của nó không hề nhỏ.

42 nghiên cứu, hơn 56.000 trẻ em và cùng một hướng kết luận

Năm 2023, nhóm nghiên cứu của Viện Giáo dục Mầm non Thượng Hải thuộc Đại học Sư phạm Thượng Hải, phối hợp cùng Đại học Macquarie (Úc) và Đại học Giáo dục Hồng Kông, công bố một phân tích tổng hợp trên tạp chí Psychology Research and Behavior Management. Thay vì tự làm thêm một khảo sát riêng lẻ, các nhà khoa học gom 42 nghiên cứu đã thực hiện tại Trung Quốc với tổng cộng 56.275 trẻ em để nhìn ra bức tranh chung.

Kết quả khá nhất quán. Trẻ có cha mẹ thường xuyên cắm mặt vào điện thoại có xu hướng gặp nhiều vấn đề cảm xúc hướng nội hơn, chẳng hạn lo âu, buồn bã hay trầm cảm. Các em cũng dễ có những biểu hiện hung hăng, chống đối. Ở chiều ngược lại, khả năng giao tiếp, quản lý cảm xúc và cách các em nhìn nhận về bản thân đều thấp hơn. Nhóm tác giả đánh giá mức độ liên quan ở cả bốn khía cạnh này là trung bình, tức không đến mức quá nhỏ để có thể bỏ qua.

Nhiều đứa trẻ dần học cách im lặng khi nhận ra cha mẹ quan tâm chiếc điện thoại hơn câu chuyện của mình (Ảnh minh họa)

Một chi tiết đáng chú ý là khi cả bố lẫn mẹ cùng "dính" lấy điện thoại, mối liên hệ với các vấn đề cảm xúc của con rõ hơn so với trường hợp chỉ một người. Trong khi đó, giới tính hay độ tuổi của trẻ không làm kết quả thay đổi đáng kể. Con trai hay con gái, nhỏ hay lớn đều chịu ảnh hưởng tương tự nhau.

Ding Qian cùng các cộng sự còn thực hiện một nghiên cứu khác trên 781 học sinh THCS tại Trung Quốc và ghi nhận thêm hệ quả với giấc ngủ. Cha mẹ hay mải mê điện thoại đi kèm nhiều cảm xúc tiêu cực hơn ở con, rồi những cảm xúc ấy lại liên quan đến tình trạng ngủ kém. Ở những em có khả năng tự chủ tốt, mối liên hệ giữa thói quen của cha mẹ và cảm xúc tiêu cực của con yếu đi đáng kể.

Các nhà nghiên cứu cũng thẳng thắn lưu ý rằng phần lớn dữ liệu đến từ khảo sát tại một thời điểm, vì vậy, chưa thể khẳng định chiếc điện thoại là nguyên nhân trực tiếp và mối quan hệ này có thể diễn ra theo cả hai chiều. Dù vậy, khi hàng chục nghiên cứu cùng chỉ về một hướng, đó vẫn là tín hiệu đáng để phụ huynh dừng lại suy nghĩ.

Con vẫn nghe lời, nhưng không còn muốn gần gũi

Nếu phân tích trên nói về sức khỏe tinh thần, một nghiên cứu khác lại chạm đến điều phụ huynh châu Á đặc biệt coi trọng, đó là chữ hiếu.

Năm 2024, nhóm tác giả Zhang Yongxin, Chen Bingran, Ding Qian và Wei Hua đến từ Đại học Sư phạm Tín Dương và Đại học Thanh Đảo công bố nghiên cứu trên tạp chí Frontiers in Psychology. Họ khảo sát 753 học sinh từ lớp 4 đến lớp 9 ở miền Tây Trung Quốc, trong độ tuổi từ 8 đến 16.

Các nhà nghiên cứu chia lòng hiếu thảo thành hai dạng. Dạng thứ nhất xuất phát từ tình cảm và lòng biết ơn, thể hiện qua mong muốn quan tâm, chăm sóc, sẻ chia với cha mẹ. Dạng thứ hai mang tính bổn phận, nghiêng về vâng lời và phục tùng vì cha mẹ là bề trên.

Kết quả cho thấy cha mẹ càng hay dùng điện thoại khi ở cạnh con, lòng hiếu thảo xuất phát từ tình cảm của con càng thấp. Còn kiểu hiếu thảo vì bổn phận thì gần như không liên quan. Nói cách khác, đứa trẻ vẫn có thể ngoan, vẫn vâng dạ, nhưng sự gắn bó tự nguyện với cha mẹ cứ mỏng dần đi.

Đứa trẻ có thể vẫn ngoan ngoãn, nghe lời, nhưng không còn chủ động tìm đến cha mẹ để chia sẻ (Ảnh minh họa)

Lý do nằm ở cảm giác bị từ chối. Khi con muốn nói chuyện mà cha mẹ chỉ chăm chăm vào màn hình, trẻ dễ nghĩ rằng mình không được yêu thương, không quan trọng bằng chiếc điện thoại. Theo tính toán của nhóm nghiên cứu, cảm giác bị cha mẹ từ chối giải thích khoảng 41% mối liên hệ giữa thói quen dùng điện thoại của cha mẹ và mức độ hiếu thảo của con. Ảnh hưởng này thể hiện rõ ở con trai hơn con gái.

Cha mẹ có thể bắt đầu từ đâu?

Trong phân tích tổng hợp, nhóm tác giả Đại học Sư phạm Thượng Hải khuyến nghị cha mẹ nên đặt ra giới hạn cho việc dùng điện thoại, chẳng hạn những khoảng thời gian hoặc khu vực trong nhà không có màn hình, để ưu tiên thời gian tương tác với con.

Bữa cơm gia đình, quãng đường đưa đón con đi học hay mười lăm phút trước giờ ngủ là những lúc dễ bắt đầu nhất. Khi con chủ động kể chuyện, hãy đặt điện thoại xuống và nhìn vào mắt con. Nếu buộc phải xử lý việc gấp, cha mẹ có thể nói rõ lý do rồi hẹn con vài phút sau. Một câu giải thích ngắn gọn vẫn tốt hơn nhiều so với tiếng "ừ" lơ đãng.

Chỉ cần đặt điện thoại xuống, cha mẹ đã cho con một khoảng thời gian đồng hành chất lượng hơn (Ảnh minh họa)

Điều quan trọng là cả bố lẫn mẹ cùng thực hiện. Như phân tích trên đã chỉ ra, khi cả hai cùng mải mê điện thoại, ảnh hưởng tới cảm xúc của con rõ rệt hơn. Hơn nữa, trẻ học cách dùng điện thoại chủ yếu bằng cách quan sát người lớn. Cha mẹ khó đòi hỏi con bớt cắm mặt vào màn hình nếu chính mình chưa làm được.

Nhiều phụ huynh mong con lớn lên biết thương cha mẹ, biết hiếu thảo. Nhưng lòng hiếu thảo xuất phát từ tình cảm không thể dạy bằng lời răn. Nó được nuôi dưỡng từ những khoảnh khắc rất nhỏ, khi đứa trẻ cảm nhận được rằng mỗi lần mình cần, cha mẹ luôn thật sự ở đó.

Tổng hợp