Ai cũng cần ăn để sống, nhưng cách ăn, thái độ trước đồ ăn và những lựa chọn trên bàn ăn lại có thể trở thành một bài học về kỷ luật, lòng tham, sự tử tế và cách quản lý tiền bạc.

Một người ngồi trước bàn ăn, món ngon vừa được dọn lên đã vội gắp hết phần mình, ăn uống không để ý đến những người xung quanh. Người khác lại thong thả, biết mình cần ăn bao nhiêu, quan tâm xem người cùng bàn có được dùng món hay không, dù món ăn có hấp dẫn đến đâu cũng không vì thế mà mất đi sự chừng mực.

Hai cách ăn ấy đôi khi phản ánh những khác biệt lớn hơn trong cách một người sống, đối xử với người khác và quản lý chính mình.

Người xưa có câu “Dân dĩ thực vi thiên” – với người dân, ăn uống là điều quan trọng hàng đầu. Ai cũng cần ăn để sống, nhưng cách ăn, thái độ trước đồ ăn và những lựa chọn trên bàn ăn lại có thể trở thành một bài học về kỷ luật, lòng tham, sự tử tế và cách quản lý tiền bạc.

Đây cũng là những điều cha mẹ có thể dạy con từ chính những bữa cơm gia đình.

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1. Đừng để ham muốn khiến mình mất kiểm soát

Khi còn nhỏ, nhiều đứa trẻ thường thích món gì là muốn ăn món ấy, nhìn thấy đồ ngon thì khó cưỡng lại, được ăn bao nhiêu cũng muốn ăn thêm. Điều đó vốn không có gì bất thường, nhưng nếu lớn lên vẫn không biết điểm dừng, con có thể dễ dàng bị những ham muốn nhất thời chi phối.

Người có điều kiện thường muốn thưởng thức nhiều món ngon, người chưa có điều kiện cũng có thể ao ước được ăn những thứ đắt tiền. Nhưng nếu một người luôn muốn thỏa mãn mọi mong muốn của mình ngay lập tức, họ rất dễ rơi vào cảnh tiêu xài quá mức, không biết tiết kiệm và chẳng còn khả năng dành dụm cho những mục tiêu dài hạn.

Trong cuộc sống, không phải cứ có tiền là muốn mua gì cũng mua, thích gì cũng phải có. Một người có khả năng quản lý tài chính tốt hiểu rằng tiền cần được phân chia cho nhiều mục đích, thay vì chỉ phục vụ những sở thích trước mắt.

Cha mẹ có thể dạy con điều này ngay từ những chuyện nhỏ: đi siêu thị không phải món đồ nào thích cũng mua, đi ăn không phải gọi thật nhiều món rồi bỏ thừa, nhận tiền tiêu vặt cũng không nên tiêu hết ngay trong ngày.

Biết dừng lại trước một món ăn mình thích cũng là bước đầu học cách dừng lại trước những ham muốn khác trong cuộc sống.

2. Trên bàn ăn, đừng chỉ nghĩ đến bản thân

Một bữa ăn không chỉ là chuyện ăn no. Đó còn là lúc thể hiện cách một người quan sát, cư xử và tôn trọng những người xung quanh.

Người có EQ tốt thường để ý xem người cùng bàn thích ăn gì, người lớn tuổi có cần được gắp món hay không, trẻ nhỏ đã có thức ăn chưa, món ăn có đủ cho mọi người không. Họ không nhất thiết phải nói những lời hoa mỹ, đôi khi chỉ là một hành động nhường phần, hỏi han hoặc chờ người khác cùng dùng bữa đã thể hiện sự tinh tế.

Ngược lại, người luôn muốn mình là trung tâm có thể dễ dàng tạo ấn tượng không tốt: thích món nào thì gắp hết món đó, nói chuyện quá lớn, liên tục khoe khoang, uống rượu rồi tùy tiện hứa hẹn những việc mình không thể làm, hoặc khiến bữa ăn trở thành nơi thể hiện bản thân.

Cha mẹ có thể dạy con rằng, khi ăn cùng người khác, điều quan trọng không phải mình ăn được bao nhiêu, nói được bao nhiêu hay thể hiện nổi bật đến mức nào, mà là biết cư xử đúng mực, quan tâm đến người bên cạnh và hiểu mục đích của cuộc gặp gỡ. Người biết nghĩ cho người khác thường không cần cố gắng quá nhiều để chứng minh mình tốt đẹp.

3. Người có tầm nhìn biết sống tiết chế, không phung phí

Có tiền không đồng nghĩa với việc phải tiêu tiền thật nhiều. Một người thực sự có khả năng quản lý cuộc sống hiểu rằng, mỗi lựa chọn hôm nay đều có thể ảnh hưởng đến ngày mai.

Đây cũng là bài học về tiền bạc mà trẻ cần hiểu sớm. Khi mua một món đồ, con không chỉ nên nhìn vào việc mình có đủ tiền hay không, mà còn phải suy nghĩ món đồ ấy có thực sự cần thiết, có đáng với số tiền bỏ ra và liệu có ảnh hưởng đến những kế hoạch khác không.

Một người có 100.000 đồng không nhất thiết phải tiêu hết 100.000 đồng. Một người có tiền cũng không cần mua đồ đắt tiền để chứng minh mình giàu có. Biết giữ lại một phần, lên kế hoạch cho những mục tiêu lớn và không chạy theo sự hưởng thụ nhất thời mới là cách sử dụng tiền có trách nhiệm.

Người biết tiết chế không phải người sống khổ sở, không dám hưởng thụ, mà là người hiểu khi nào nên tận hưởng và khi nào cần dừng lại.

4. Người có lòng tốt không chỉ biết ăn no, mà còn nghĩ đến người chưa đủ ăn

Đối với trẻ nhỏ, lòng tốt không nhất thiết phải bắt đầu bằng những việc lớn lao. Có thể là không lấy quá nhiều thức ăn rồi bỏ thừa, biết chia sẻ món ăn với anh chị em, dành một phần tiền tiết kiệm để giúp đỡ người khó khăn, hoặc đơn giản là không chê bai những người có hoàn cảnh kém hơn mình.

Một đứa trẻ được dạy biết quý trọng thức ăn, biết rằng tiền bạc và những điều kiện mình đang có không phải ai cũng được hưởng, sẽ dễ hiểu hơn giá trị của sự sẻ chia.

Có một câu nói: Hạnh phúc không chỉ phụ thuộc vào bản tính mà còn phụ thuộc vào thói quen của mỗi người. Thói quen ăn uống cũng vậy. Ăn đúng mực, không phung phí, biết quan tâm đến người khác và không để ham muốn nhất thời điều khiển mình là những điều tưởng nhỏ nhưng cần rèn luyện mỗi ngày.

Cha mẹ không cần đợi đến khi con lớn mới dạy về tiền bạc, kỷ luật hay cách đối nhân xử thế. Ngay từ một bữa cơm, con đã có thể học cách tự kiểm soát, biết đủ, biết nghĩ cho người khác và hiểu rằng những gì mình có cần được sử dụng một cách có trách nhiệm.

Một đứa trẻ biết ăn uống chừng mực hôm nay chưa chắc sẽ giàu có trong tương lai, nhưng những thói quen tốt được rèn từ nhỏ có thể giúp con trở thành người biết quản lý bản thân, tiền bạc và cuộc sống của mình.