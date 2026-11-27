Từ những năm tháng làm đủ công việc để kiếm sống đến 7 năm tích góp cho việc học, Hương đã tự chuẩn bị cho mình cơ hội tiếp tục con đường học vấn.

Mới đây, bài kiểm tra môn Ngữ văn đạt 9 điểm của một nữ sinh lớp 11 ở TP.HCM khiến nhiều người chú ý. Điều đặc biệt là chủ nhân bài văn không phải một cô gái vừa tốt nghiệp THCS, mà là bà mẹ 2 con đã 28 tuổi, sau gần 10 năm rời trường lớp quyết định quay lại học phổ thông để theo đuổi giấc mơ đại học.

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Đó là Phạm Thúy Kiều Hương, quê Hưng Yên. Hiện cô vừa học lớp 11A1 tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Lê Quý Đôn Quận 1.

Mỗi ngày, Hương đi gần 30 km đến trường, trở về lại livestream bán hàng, xử lý đơn và tranh thủ học bài đến tối muộn. Với người phụ nữ đã trải qua nhiều năm bươn chải, tấm điểm 9 không chỉ là kết quả của một bài kiểm tra mà còn là niềm vui sau hành trình dài tìm lại cơ hội học tập.

Bỏ học năm 17 tuổi, từng nghĩ không cần đại học vẫn có thể kiếm tiền

Đại học được xem là một trong những con đường giúp người trẻ mở rộng cơ hội nghề nghiệp và cải thiện thu nhập. Thế nhưng, ở tuổi 17, Kiều Hương từng nghĩ rằng không nhất thiết phải bước chân vào giảng đường mới có thể kiếm tiền và xây dựng cuộc sống. Với suy nghĩ ấy, cuối năm 2015, khi đang học học kỳ I lớp 11 tại trường THPT Bắc Đông Quan, Hương quyết định nghỉ học, rời quê vào miền Nam tìm việc.

Quãng thời gian sau đó, cô trải qua đủ nghề để kiếm sống, từ bán hàng rong, làm nhân viên quán cà phê, phụ bếp đến làm việc trong kho. Không có bằng cấp trong tay, Hương chọn cách đi làm, tích lũy kinh nghiệm rồi chuyển hướng sang buôn bán mắt kính. Cô kết hôn và lần lượt có 2 con, nhưng cuộc sống gia đình sau đó lại không diễn ra như mong muốn.

Năm 2019, Hương đưa các con trở về quê. Cũng trong giai đoạn này, gia đình cô gặp cú sốc tài chính, bố mẹ ly hôn, còn bản thân vừa sinh con thứ hai. Chưa kịp hồi phục sau sinh, Hương đã phải quay lại công việc khi em bé mới được một tháng tuổi. Những ngày tháng ấy, chuyện lo đủ một bữa ăn cũng trở thành áp lực. Có lúc không xoay xở được tiền mua cơm, cô nhận những phần cơm từ thiện.

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Những năm tháng mưu sinh cũng khiến cô dần nhận ra, kiếm tiền để sống là điều cần thiết, nhưng nếu muốn có thêm cơ hội và đi xa hơn trong tương lai, cô cần một nền tảng học vấn tốt hơn. Hương từng nghĩ không nhất thiết phải vào đại học mới kiếm được tiền, nhưng sau nhiều năm làm việc, trải nghiệm và đối diện với những giới hạn của bản thân, suy nghĩ ấy dần thay đổi.

Dành dụm 7 năm, trở lại trường ở tuổi 28

Sau khi cuộc sống dần ổn định, Hương trở lại TP.HCM, tiếp tục công việc kinh doanh mắt kính. Trong quá trình làm nghề, Hương nung nấu ý định học chuyên sâu về Khúc xạ nhãn khoa.

Nhưng thực tế lại vô cùng khó khăn bởi Hương chưa có bằng tốt nghiệp THPT, trong khi việc nuôi 2 con và duy trì thu nhập vẫn là những gánh nặng cần giải quyết. Thay vì nghỉ làm để đi học khi chưa đủ điều kiện, cô tiếp tục buôn bán, dành dụm từng khoản tiền trong nhiều năm để chuẩn bị cho ngày mình có thể quay lại trường.

Phải mất 7 năm chuẩn bị, Hương mới thực hiện được kế hoạch. Đầu tháng 8/2025, cô đăng ký học tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Lê Quý Đôn.

Ở lớp 11A1, cô trở thành học sinh lớn tuổi hơn phần đông bạn bè, khoảng cách tuổi tác chênh lệch. Nhưng dần dần, Hương hoà nhập hơn. Việc trở lại môi trường học đường cũng giúp cô có thêm cơ hội tiếp xúc với những suy nghĩ, cách nhìn mới của thế hệ trẻ.

2 con của Hương hiện đang ở Hưng Yên với ông bà nội. Dù không sống cùng nhau, ba mẹ con vẫn duy trì việc gọi video mỗi ngày. Cô cũng tranh thủ về quê thăm con 2 lần/năm.

Trước mắt, cô còn phải hoàn thành chương trình phổ thông, củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT, sau đó mới tính đến việc thi đại học. Quãng đường phía trước còn dài, nhưng việc trở lại lớp ở tuổi 28 đã giúp Hương tiếp tục thực hiện dự định từng dang dở.

Bài Văn đạt điểm 9 được nhiều người chú ý, nhưng phía sau kết quả ấy là hành trình trở lại trường sau gần 10 năm nghỉ học. Từ những năm tháng làm đủ công việc để kiếm sống đến 7 năm tích góp cho việc học, Hương đã tự chuẩn bị cho mình cơ hội tiếp tục con đường học vấn.

Ở tuổi 28, cô bắt đầu lại với vai trò học sinh, vừa đi học, vừa làm việc và chăm lo cho các con từ xa. Chặng đường để chạm đến giấc mơ đại học vẫn còn nhiều thử thách, nhưng lần này, Hương đã có một mục tiêu cụ thể và đang từng bước tiến về phía đó.