Chíp điệu ngày nào giờ đã là thiếu nữ xinh xắn, có năng khiếu nghệ thuật và được rèn luyện nhiều môn thể thao từ nhỏ.

Năm 2015, cô bé Chíp, tên thật là Phương Linh, con gái nam diễn viên Mạnh Trường cùng bố tham gia chương trình Bố Ơi Mình Đi Đâu Thế mùa 2 và lập tức gây bão vì quá đáng yêu. Chíp khi ấy mới 6 tuổi, sở hữu ngoại hình xinh xắn, tính cách điệu đà, hay làm nũng bố nhưng cũng rất ngoan ngoãn, hiểu chuyện và tự lập.

11 năm trôi qua, Chíp ngày nào đã 17 tuổi, cao 1m67, gần bằng bố. Cô bé được nhận xét xinh đẹp không kém Hoa hậu. Qua chia sẻ của Mạnh Trường trên mạng xã hội, Chíp vừa có buổi chụp ảnh kỷ yếu cấp 3. Được biết, cô bé theo học tại một trường tư thục nổi tiếng tại Hà Nội với học phí thpt dao động từ 102 - 225 triệu đồng/năm, tùy theo hệ học. Ở ngưỡng cửa đại học, Chíp cân nhắc nhiều chuyên ngành khác nhau, trong đó có Sân khấu - Điện ảnh. Mạnh Trường không định hướng con theo nghiệp diễn. Anh để con tự nhắc xem mình có thực sự thích theo nghề của bố hay không.

Con gái Mạnh Trường giờ đã lớn và được nhận xét xinh như Hoa hậu

Có nhiều tài lẻ, được bố mẹ rèn luyện thể thao từ nhỏ để học tính kỷ luật

Nếu theo dõi Mạnh Trường sẽ thấy anh nhiều lần khoe những bức họa của con. Bức vẽ hoa loa loa kèn trắng do chính tay Chíp "múa cọ" được treo ở phòng khách gia đình từng khiến cộng đồng mạng xuýt xoa, dành nhiều lời khen.

Mạnh Trường từng chia sẻ, con gái có năng khiếu nghệ thuật, từ nhỏ đã thích vẽ tranh, nhảy múa... Cô bé được bố mẹ tạo điều kiện phát triển năng khiếu, được học đàn, tham gia các hoạt động ngoại khóa ở trường để thêm tự tin, năng động.

Không chỉ vậy, vợ chồng Mạnh Trường còn cho trải nghiệm, tập luyện nhiều môn thể thao để rèn luyện sức khỏe, phát triển toàn diện. Chíp từng học bơi, đánh cầu lông, chơi bóng bàn, cùng bố đi chơi golf. Việc chơi thể thao từ nhỏ cũng là một trong những yếu tố khiến cô bé sớm sở hữu chiều cao ấn tượng và vóc dáng khỏe khoắn, thon gọn.

Mạnh Trường từng chia sẻ: "Tôi từng nghe nói rất nhiều chuyện bố mẹ đau đầu không biết dạy con kiểu Mỹ để trưởng thành hơn, dạy con kiểu Do Thái để thông minh hơn hay dạy con kiểu Nhật để con tự lập. Thực ra, đó không phải là điều quan trọng nhất khiến bố mẹ phải cân nhắc lựa chọn. Mỗi đứa trẻ có một bản thể khác nhau. Cái quan trọng nhất vẫn là để con được học tập, vui chơi thể thao để xây dựng tính cách và trưởng thành theo cách riêng của mình.

Chíp có nhiều tài lẻ và biết chơi nhiều môn thể thao

Dù Chip là một bé gái yểu điệu, dễ thương nhưng vẫn cần năng tập thể dục thể thao. Đây chính là một yếu tố giúp hình thành nhân cách cho con, giúp con luôn khỏe mạnh. Con khỏe mạnh sẽ tạo điều kiện cho trí tuệ phát triển và ngược lại. Ngoài ra, khi tham gia các hoạt động thể dục thể thao, Chip cũng nâng cao được tính kỷ luật, tinh thần và trách nhiệm trước tập thể, tác phong nhanh nhẹn, sự cố gắng, tính thật thà, trung thực,…".

Là công chúa bé bỏng của bố mẹ nhưng Chíp không được nuông chiều mà lớn lên trong sự yêu thương kèm nghiêm khắc dạy dỗ. Mạnh Trường từng khuyên răn con rằng: "Bố mẹ không thể nào cứ xuề xòa, dễ dãi với con từ nhỏ và nghĩ: "Ôi thôi, để con lớn lên rồi dạy bảo sau cũng được". Khi con đã quen với tư duy của riêng mình, không được bố mẹ chỉ bảo từ nhỏ, không biết đúng sai thì tới độ tuổi lớp 8, lớp 9 thường chỉ thích làm theo ý mình thì bố mẹ uốn nắn rất khó.

Vì vậy, khi con bắt đầu chớm hiểu, gia đình tôi phải giải thích, phân tích cho con bất kỳ điều gì trong cuộc sống, thứ gì là quan trọng, tạo thành cái nền để uốn nắn con dễ dàng hơn".

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