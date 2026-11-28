Không ít người trưởng thành từng gặp khó trước những câu hỏi trong chương trình này.

Trong số những gameshow kiến thức từng phát sóng trên truyền hình, Ai Thông Minh Hơn Học Sinh Lớp 5 là chương trình tạo ra không ít tình huống thú vị khi đặt người trưởng thành trước những câu hỏi thuộc chương trình học tiểu học. Người chơi phải vận dụng kiến thức ở nhiều lĩnh vực như Toán, Tiếng Việt, Khoa học, Âm nhạc, Lịch sử... với sự đồng hành của các học sinh tiểu học. Càng tiến sâu, độ khó của câu hỏi càng tăng, đồng nghĩa với việc phần thưởng cũng hấp dẫn hơn.

Trong một lần tham gia chương trình, ca sĩ Hồ Trung Dũng đã khiến khán giả trầm trồ khi lần lượt vượt qua toàn bộ 10 câu hỏi để tiến đến thử thách cuối cùng. Không dừng lại ở đó, anh còn trả lời chính xác câu hỏi đặc biệt trị giá 50 triệu đồng, trở thành người đầu tiên tại Việt Nam giành được giải thưởng cao nhất của gameshow.

Cụ thể, tháng 3/2012, trong phần thi của mình, Hồ Trung Dũng đã vượt qua 10 câu hỏi có độ khó tăng dần, trải rộng từ kiến thức lớp 1 đến lớp 5. Các câu hỏi thuộc nhiều môn học khác nhau, đòi hỏi người chơi không chỉ có vốn hiểu biết mà còn phải nhớ lại những kiến thức từng được học từ thời tiểu học. Trong quá trình thi, nam ca sĩ có sự hỗ trợ của các đồng đội nhí là những học sinh cùng tham gia chương trình.

Hồ Trung Dũng là người đầu tiên giành được giải thưởng cao nhất của gameshow

Sau khi trả lời đúng câu hỏi thứ 10, tương ứng với mức thưởng 22 triệu đồng, Hồ Trung Dũng đã nghĩ đến việc dừng cuộc chơi. Đây cũng là thời điểm người chơi phải cân nhắc giữa việc bảo toàn số tiền đã có và tiếp tục đối diện với thử thách cuối cùng để chinh phục giải thưởng cao nhất. Tuy nhiên, trước sự cổ vũ của khán giả tại trường quay và các em nhỏ đồng hành, nam ca sĩ quyết định tiếp tục. Câu hỏi số 11 thuộc lĩnh vực Lịch sử, có giá trị giải thưởng 50 triệu đồng: “Hãy cho biết người chiến sĩ cách mạng nào là người đã cắm cờ trên nóc dinh Độc Lập vào ngày 30/4/1975?”.

Đứng trước câu hỏi này, Hồ Trung Dũng chỉ mất vài giây suy nghĩ để đưa ra đáp án Đại tá Bùi Quang Thận. Đây là câu trả lời chính xác, giúp anh hoàn thành trọn vẹn 11 câu hỏi và nhận giải thưởng đặc biệt trị giá 50 triệu đồng.

Hồ Trung Dũng sinh năm 1982 tại TP.HCM

Hồ Trung Dũng sinh năm 1982 tại TP.HCM. Trước khi được biết đến rộng rãi với vai trò ca sĩ, anh từng là sinh viên ngành Ngữ văn Đức, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TP.HCM). Sau khi tốt nghiệp, anh được giữ lại trường tham gia giảng dạy tại khoa tiếng Đức.

Bên cạnh công việc đứng lớp, Hồ Trung Dũng từng là thành viên nhóm hát bè Cadillac trong khoảng 5 năm trước khi tách ra hoạt động solo vào năm 2009. Anh được khán giả biết đến qua chất giọng trầm ấm, phong cách âm nhạc giàu cảm xúc cùng những ca khúc như Hoài Niệm, Những Ô Cửa Xanh...

Trước khi được biết đến rộng rãi với vai trò ca sĩ, anh từng là sinh viên ngành Ngữ văn Đức, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TP.HCM)

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