Cựu thủ khoa thi đại học này gây chú ý trên MXH khi kể về cuộc sống chật vật ở tuổi 40.

Ở Trung Quốc, danh hiệu thủ khoa kỳ thi đại học luôn mang một sức nặng đặc biệt. Mỗi mùa thi, tên tuổi các thủ khoa được xướng lên khắp nơi, gia đình và nhà trường treo băng rôn chúc mừng, còn bản thân các em gần như được mặc định sẽ có một tương lai rộng mở. Thế nhưng hơn 20 năm sau ngày nhận tấm "vé vàng" ấy, không phải ai cũng bước tiếp trên con đường trải hoa hồng. Câu chuyện của Thạch Tùng, cựu thủ khoa đại học tỉnh Hồ Bắc, đang khiến cư dân mạng xứ Trung phải suy ngẫm về giá trị thật sự của tấm bằng danh giá.

Từ thủ khoa tỉnh đến những năm tháng lận đận sau khi ra trường

Năm 2004, Thạch Tùng, khi ấy đang là học sinh trường THPT Sa Thị, giành 658 điểm và trở thành thủ khoa đại học khối xã hội của tỉnh Hồ Bắc. Trước đó, cậu học trò vốn đã có cơ hội được tuyển thẳng vào Đại học Bắc Kinh - đại học top 1 tại Trung Quốc, tuy nhiên, vì ngành học được chọn khi tuyển thẳng khá hạn chế, Thạch Tùng quyết định vẫn đi thi như bình thường.

Đúng như kỳ vọng, anh đỗ vào khoa Xã hội học của Đại học Bắc Kinh, sau đó tiếp tục học thạc sĩ Xã hội học tại Đại học Trung Văn Hồng Kông. Theo lời Thạch Tùng, 4 năm đại học tốn của anh khoảng 100.000 tệ, còn chương trình thạc sĩ ở Hồng Kông (Trung Quốc) ngốn thêm của anh 300.000 tệ. Tổng cộng, anh đã đầu tư khoảng 400.000 tệ (khoảng 1,5 tỷ đồng) cho con đường học đại học, cao học. Chính anh cũng thừa nhận, đã có lúc mình tin tương lai phía trước sẽ vô cùng tươi sáng.

Năm 2004, Thạch Tùng trở thành thủ khoa khối xã hội tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc) với 658 điểm

Thực tế sau khi ra trường hoàn toàn không như mong đợi của cựu thủ khoa. Thạch Tùng từng làm một công việc chỉ được trả 2.000 tệ (khoảng 7 triệu đồng) mỗi tháng và gắn bó với nó hơn một năm. Năm 2012, anh về nông thôn làm công tác thiện nguyện với khoản trợ cấp hơn 1.000 tệ (khoảng 3,8 triệu đồng) mỗi tháng. Phải đến khi chuyển lên Bắc Kinh làm nhân sự, thu nhập của anh mới khá hơn hẳn, lương tháng tăng dần từ 10.000 tệ lên 18.000 tệ (khoảng 38,7 đến 69,7 triệu đồng) trong 5 năm.

Thế nhưng khi dịch bệnh ập đến, công ty cắt giảm nhân sự và anh buộc phải nghỉ việc. Giá nhà ở Bắc Kinh lại quá cao, một căn hộ nằm ngoài đường vành đai 6 cũng lên tới 4 triệu tệ (khoảng 15,5 tỷ đồng), vượt xa khả năng của anh. Cùng thời điểm đó, gia đình anh liên tiếp mất đi người thân. Cuối cùng, Thạch Tùng chọn trở về Vũ Hán để ở gần mẹ.

Chật vật ở tuổi 40 với thu nhập lẹt đẹt, 4 lần xem mắt không thành công

Về Vũ Hán, Thạch Tùng làm việc cho một công ty giáo dục. Có giai đoạn lương cơ bản của anh chỉ khoảng 2.000 tệ, thỉnh thoảng đi dạy bên ngoài mới kiếm thêm được vài trăm đến cả nghìn tệ. 6 năm trôi qua, có đồng nghiệp trong công ty đã đạt thu nhập hàng triệu tệ mỗi năm, còn lương của anh vẫn dừng ở mức 7.000 đến 8.000 tệ (khoảng 27 đến 31 triệu đồng).

Riêng tiền trả góp mua nhà mỗi tháng mà anh phải chịu đã chiếm hơn 4.000 tệ (khoảng 15 triệu đồng). Trừ thêm chi tiêu sinh hoạt, đến cuối tháng, trong túi Thạch Tùng thường chỉ có vỏn vẹn hơn 300 tệ (khoảng 1 triệu đồng). Anh không mua nổi ô tô, chiếc điện thoại đã dùng nhiều năm, lâu lắm rồi anh cũng chẳng dám đi ăn một bữa thịnh soạn với bạn bè.

Thạch Tùng kể ngay cả bố mẹ anh cũng khó tin người con trai từng là thủ khoa giờ lại có thu nhập không bằng shipper. Nhìn những người bạn cùng học Đại học Bắc Kinh phần lớn đã có thu nhập 500.000 đến 600.000 tệ (khoảng 1,9 đến 2,3 tỷ đồng) mỗi năm, nhiều người còn vượt mốc 1 triệu tệ (khoảng 3,8 tỷ đồng), anh không giấu được cảm giác hụt hẫng. Anh thậm chí tự nhận mình có lẽ là thủ khoa tỉnh Hồ Bắc sống kém nhất.

Ở tuổi 40, sau khi trả góp nhà và chi tiêu, Thạch Tùng chỉ còn hơn 300 tệ mỗi cuối tháng

Áp lực tài chính kéo theo cả những khó khăn trong chuyện tình cảm của người đàn ông này. Được biết, Thạch Tùng đã đi xem mắt 4 lần nhưng đều không đi đến đâu. Lần khiến nhiều người tiếc nuối nhất là khi cả hai đều có cảm tình với nhau, tuy nhiên, biết đối phương tự mở văn phòng riêng, có nhà có xe và thu nhập cao gấp nhiều lần mình, anh cảm thấy bản thân không xứng nên chủ động cắt đứt liên lạc trước cả khi cô gái kịp đưa ra quyết định.

Anh cũng từng thử tìm lối thoát qua mạng xã hội. Năm ngoái, sếp của anh tìm người hỗ trợ xây dựng tài khoản cá nhân cho Thạch Tùng. Lúc đầu anh rất tự tin, nhưng dù đổi mấy nhóm vận hành, tài khoản vẫn không thể phát triển, nhiều người còn nhận xét anh thiếu khả năng thể hiện trước ống kính.

Tấm bằng danh giá rốt cuộc gánh được cuộc đời đến đâu?

Đoạn video chia sẻ của Thạch Tùng sau đó nhanh chóng leo lên danh sách tìm kiếm nổi bật trên mạng xã hội Trung Quốc, kéo theo vô số ý kiến trái chiều. Một số người cho rằng quyết định trở về Vũ Hán là bước ngoặt khiến anh gặp khó. Thành phố này tập trung rất nhiều trường đại học, nguồn nhân lực khối xã hội dồi dào nên cạnh tranh gay gắt, mức lương cũng có giới hạn. Nếu chọn những vùng kinh tế phát triển như đồng bằng sông Dương Tử hay sông Châu Giang, có lẽ cuộc sống của anh đã khác.

Ngược lại, cũng có người dân địa phương phản bác rằng Vũ Hán không thiếu cơ hội, nhất là trong ngành giáo dục, chỉ cần chịu khó thì thu nhập trên 10.000 tệ không phải điều quá khó. Nhiều người khác nhận xét câu chuyện cho thấy "lựa chọn quan trọng hơn nỗ lực". Một tài khoản còn thẳng thắn chỉ ra rằng trong lần xem mắt kia, bị từ chối là lựa chọn của người khác, còn tự rút lui lại là lựa chọn của chính anh.

Trước những luồng bình luận, Thạch Tùng bình tĩnh nhìn lại. Anh cho rằng mình đi đến ngày hôm nay phần lớn là do lựa chọn và định hướng của bản thân. Anh không buông xuôi, vẫn luôn tìm lối đi và vẫn tin rằng học tập có ích, chỉ là mình chưa tìm đúng hướng.

Câu chuyện của cựu thủ khoa khiến nhiều người đặt câu hỏi về giá trị thật sự của tấm bằng danh giá

Câu chuyện của Thạch Tùng không phải để chứng minh học hành là vô ích. Danh hiệu thủ khoa cho thấy khả năng học tập vượt trội, là thành quả đáng tự hào của tuổi học trò. Thế nhưng sau cổng trường, công việc, thu nhập hay chuyện tình cảm lại phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố khác, từ ngành nghề, thành phố mình chọn sống, tính cách, các mối quan hệ cho đến cả may mắn. Tấm bằng danh giá có thể mở ra cánh cửa đầu tiên, nhưng không thể thay thế cho việc định hướng nghề nghiệp rõ ràng và sẵn sàng điều chỉnh khi con đường hiện tại không hiệu quả.

Cũng không nên vội dán nhãn "thất bại" cho một người chỉ dựa vào thu nhập hay chuyện hôn nhân. Dám đối diện với giai đoạn khó khăn, thẳng thắn chia sẻ sự hoang mang của mình mà không bỏ cuộc cũng là một kiểu mạnh mẽ. Đời người là cuộc đua đường dài, kỳ thi đại học chỉ là một lần tỏa sáng ở vạch xuất phát. Phía sau đó, mỗi người đều cần tiếp tục tìm cho mình nhịp chạy phù hợp.

Tổng hợp