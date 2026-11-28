Khi cơn sốt cảm xúc qua đi, cộng đồng mạng và giới quan sát bắt đầu soi xét kỹ lưỡng các chi tiết trong câu chuyện và phát hiện nhiều điểm thiếu logic.

Những ngày cuối tháng 11/2026, mạng xã hội và truyền thông Trung Quốc xôn xao trước câu chuyện một nữ giáo viên tại Thượng Hải nén nỗi sợ hãi, dùng tay bóp chặt con chuột chui vào ống quần suốt cả tiết học để không làm gián đoạn việc giảng dạy. Tuy nhiên, đằng sau làn sóng ca ngợi ban đầu, hàng loạt điểm phi lý cùng động thái ẩn mình của người trong cuộc đang khiến dư luận đặt dấu hỏi lớn về tính xác thực của sự việc.

Cơn sốt từ đoạn video tự thuật dài 40 giây

Sự việc bắt nguồn vào ngày 24/11/2026, khi một tài khoản Douyin đăng tải đoạn video dài khoảng 40 giây kể lại trải nghiệm của bản thân. Theo lời tự thuật, cô là một giáo viên đang đứng lớp tại Thượng Hải. Trong giờ học, một học sinh từng nhắc nhìn thấy chuột nhưng cô gạt đi vì nghĩ em nhìn nhầm. Một lúc sau, một con chuột dài khoảng 7 - 8 cm bất ngờ chui vào chiếc quần ống rộng của cô và bò ngược lên tận vùng eo.

Chủ tài khoản chia sẻ, vì sợ học sinh phát hiện sẽ hoảng loạn làm vỡ tiết học, cô đã cố giữ bình tĩnh, dùng tay không bóp chặt con chuột qua lớp vải quần và tiếp tục giảng bài cho đến khi hết giờ. Phải đến giờ ra chơi, cô mới vội chạy vào nhà vệ sinh để xử lý và bật khóc nức nở trên đường lái xe về nhà.

Ngay sau khi đăng tải, câu chuyện lập tức thu hút sự chú ý của truyền thông, hàng loạt trang tin lên bài. Từ khóa "nữ giáo viên bóp chuột trong quần ống rộng tiếp tục giảng bài" nhanh chóng vươn lên top tìm kiếm trên Weibo, nhận về vô số lời tán dương về bản lĩnh và sự tận tụy với nghề giáo.

Tài khoản Douyin đăng tải vụ việc đã xóa video

Hàng loạt lỗ hổng khiến dư luận "quay xe"

Khi cơn sốt cảm xúc qua đi, cộng đồng mạng và giới quan sát bắt đầu soi xét kỹ lưỡng các chi tiết trong câu chuyện và phát hiện nhiều điểm thiếu logic:

Thứ nhất, toàn bộ sự việc chỉ dựa trên lời kể miệng một chiều dài 40 giây của nhân vật chính. Video không hề đề cập đến tên trường học, không có hình ảnh từ camera lớp học, cũng không có bất kỳ học sinh hay đồng nghiệp nào lên tiếng xác nhận.

Thứ hai, nhiều bài phân tích chỉ ra rằng chuột là loài vật cực kỳ linh hoạt và hung dữ khi bị dồn vào đường cùng. Việc dùng tay không bóp chặt một con chuột qua lớp vải mỏng suốt hàng chục phút mà không bị cắn hay cào cấu, đồng thời vẫn giữ được giọng nói truyền cảm để giảng bài là điều gần như bất khả thi.

Thứ ba là mâu thuẫn trong lời kể. Ban đầu, nữ giáo viên cho biết chính học sinh đã nhìn thấy chuột trong lớp, nhưng sau đó lại giải thích hành động chịu đựng của mình là để "tránh cho học sinh biết mà hoảng sợ". Hơn nữa, nếu thực sự gặp sự cố bất khả kháng, giáo viên hoàn toàn có thể xin phép lớp ra ngoài hành lang xử lý trong một vài phút rồi quay lại dạy tiếp, thay vì tự đặt mình vào tình huống nguy hiểm một cách vô lý.

Người trong cuộc khóa tài khoản, báo chí âm thầm gỡ bài

Trước làn sóng nghi ngờ dàn dựng kịch bản để thu hút lượt xem, đến ngày 26/11, tài khoản Douyin nói trên đã xóa bỏ đoạn video gốc, chuyển tài khoản sang chế độ riêng tư và giữ im lặng tuyệt đối.

Cùng lúc đó, nhận thấy rủi ro về thông tin sai lệch, hàng loạt trang tin đã lặng lẽ gỡ bỏ các bài viết ca ngợi trước đó. Tính đến ngày 27/11/2026, Sở Giáo dục Thượng Hải cũng như các cơ sở giáo dục tại địa phương vẫn chưa đưa ra bất kỳ thông báo xác minh nào liên quan đến vụ việc.

Bài học về sự kiểm chứng và tư duy tuyên truyền

Dù thực hư câu chuyện vẫn chưa có kết luận chính thức từ cơ quan chức năng, vụ việc đã tạo nên một cuộc tranh luận sâu rộng trên báo chí chính thống Trung Quốc.

Các chuyên gia truyền thông chỉ ra rằng đây là hệ quả của việc một số tòa soạn chạy theo lưu lượng truy cập (traffic), bỏ qua nguyên tắc nghiệp vụ không đưa tin khi chỉ có một nguồn chứng cứ đơn lẻ chưa được xác minh. Chỉ từ một đoạn clip mang tính tự sự trên mạng xã hội, truyền thông đã vội vàng biến nó thành tin tức chính thống.

Bên cạnh đó, giới bình luận cũng phê phán lối mòn tuyên truyền lệch lạc. Ngay cả trong giả thiết con chuột thực sự xuất hiện trong lớp học tại một đô thị hiện đại như Thượng Hải, đó trước hết là sự cố vệ sinh và trách nhiệm quản lý của bộ phận hậu cần nhà trường. Việc cố gắng tô vẽ một rủi ro mất an toàn thành tấm gương "nhẫn nhịn hy sinh" của người giáo viên không chỉ thiếu tính thuyết phục mà còn gây phản cảm cho công chúng. Vụ việc một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về thực trạng "tin tức kịch bản hóa" đang làm xói mòn niềm tin của độc giả trên không gian mạng.