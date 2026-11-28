Trẻ có bốn kiểu tâm lý dưới đây từ nhỏ thường khó hiếu thảo với cha mẹ khi trưởng thành. Đáng tiếc, nhiều phụ huynh đến lúc ấy mới nhận ra.

Một người bạn làm công việc tư vấn tâm lý hơn chục năm, từng tiếp xúc với nhiều gia đình có mối quan hệ cha mẹ - con cái rạn nứt, đã chia sẻ một hiện tượng đáng suy ngẫm:

“Những cha mẹ tìm đến nhờ giúp đỡ gần như đều có một điểm chung: Đến khi con hoàn toàn lạnh nhạt, họ mới hỏi vì sao lại như vậy. Nhưng nếu nhìn lại diễn biến tâm lý của những đứa trẻ ấy từ nhỏ, câu trả lời đã xuất hiện từ lâu”.

Theo lời người bạn này, một đứa trẻ lớn lên trở nên lạnh lùng, chỉ biết đòi hỏi, thậm chí oán giận cha mẹ không phải là sự thay đổi trong một sớm một chiều. Một số kiểu tâm lý được củng cố nhiều lần từ nhỏ, cuối cùng trở thành một phần trong tính cách.

Trẻ có bốn kiểu tâm lý dưới đây từ nhỏ thường khó hiếu thảo với cha mẹ khi trưởng thành. Đáng tiếc, nhiều phụ huynh đến lúc ấy mới nhận ra.

1. Cảm giác đặc quyền quá mức: Cho rằng cả thế giới phải xoay quanh mình

Đây là một kiểu tâm lý nền tảng và cũng rất phổ biến.

“Cảm giác đặc quyền quá mức” được hiểu là việc một người cho rằng bản thân có đặc quyền, xứng đáng được đối xử đặc biệt và phải nhận nhiều lợi ích hơn người khác.

Tâm lý ấy hình thành từ đâu? Từ việc được đáp ứng quá mức ngay từ nhỏ.

Con muốn đồ chơi, khóc vài tiếng là được mua. Con muốn xem tivi, ăn vạ một lúc là người lớn bật lên. Con giành đồ với bạn, cha mẹ giúp giành lại, thậm chí còn cho rằng “con mình giỏi”.

Mỗi lần cứ làm ầm lên là được đáp ứng, một suy nghĩ lại được củng cố trong đầu trẻ:

Nhu cầu của mình phải được đáp ứng. Không đáp ứng nghĩa là mọi người có lỗi với mình.

Có một cô gái từ nhỏ sống trong gia đình có điều kiện bình thường, nhưng cha mẹ vẫn cố gắng hết sức để lo cho con học đại học.

Tốt nghiệp, cô kén chọn công việc, chê lương thấp, chê phải tăng ca nhiều, rồi ở nhà sống dựa vào cha mẹ suốt hai năm.

Một lần, bố mẹ không nhịn được nên nhắc nhở vài câu. Cô đập cửa bỏ đi, để lại lời trách: “Nếu thật sự muốn tốt cho con, ngày trước bố mẹ đã phải cho con đi du học”.

Điều đáng ngại của cảm giác đặc quyền quá mức nằm ở chỗ: Cha mẹ cho càng nhiều, con càng thấy chưa đủ. Khi sự chu cấp dừng lại, con không biết ơn những gì từng nhận được mà lại oán trách: “Tại sao không cho thêm nữa?”.

Muốn điều chỉnh tâm lý này, cần giúp trẻ hiểu từ nhỏ rằng: Có nhu cầu không đồng nghĩa với việc nhất định phải được đáp ứng.

Con muốn, cha mẹ có thể cho, nhưng cần để con hiểu và trân trọng điều mình nhận được, thay vì mặc nhiên cho rằng người lớn phải đáp ứng mọi đòi hỏi.

Khi con ăn vạ, cha mẹ không nên vì thế mà nhượng bộ. Hãy để trẻ trải nghiệm cảm giác thất vọng khi không có được thứ mình muốn.

Bản thân sự thất vọng không phải là tổn thương. Đó là một trải nghiệm cần thiết để trẻ học cách chấp nhận thực tế.

2. Thờ ơ về cảm xúc: Chưa từng được dạy cách quan tâm người khác

Những đứa trẻ này không hẳn là xấu, mà dường như đã trở nên chai lì về cảm xúc.

Cha mẹ ốm, con nhìn thấy nhưng không phản ứng. Cha mẹ buồn, con nghe được nhưng chẳng có cảm xúc gì.

Trẻ không cố tình lạnh nhạt, mà khả năng nhận biết cảm xúc của người khác chưa từng được khơi gợi.

Bởi từ nhỏ đến lớn, cả nhà chỉ chú ý đến cảm xúc của con, còn cảm xúc của cha mẹ lại ít được quan tâm. Con khóc, mọi người lập tức đến dỗ. Con cười, cả nhà vui theo.

Nhưng khi cha mẹ khóc, mệt mỏi hay suy sụp, họ thường giấu đi. Nếu bị con nhìn thấy, người lớn cũng chỉ nói qua loa: “Không sao đâu”.

Chưa từng được hướng dẫn để nhìn thấy nỗi buồn, sự vất vả của người khác, trẻ cũng khó học được cách quan tâm.

Sự thờ ơ ấy được hình thành khi trẻ không có cơ hội tập cảm nhận và đáp lại cảm xúc của những người xung quanh.

Khi cha mẹ sẵn lòng để con thấy mình cũng có lúc yếu đuối, trẻ mới có cơ hội học cách thương và chăm sóc người khác.

3. Luôn đổ lỗi ra bên ngoài: Mọi chuyện đều là lỗi của người khác

Một khi kiểu suy nghĩ này trở thành thói quen, trẻ có thể lớn lên thành người không bao giờ nhận lỗi.

Thi không tốt thì trách giáo viên ra đề lệch. Cãi nhau với bạn thì cho rằng bạn nhỏ nhen. Mất việc thì đổ lỗi cấp trên cố tình gây khó dễ.

Từ nhỏ đến lớn, con chưa từng nói: “Trong chuyện này, mình cũng có trách nhiệm”.

Gốc rễ nằm ở đâu? Ở việc mỗi khi con mắc lỗi, cha mẹ chưa từng để con tự chịu hậu quả.

Con làm hỏng đồ chơi, cha mẹ vội xử lý rồi nói: “Không sao, không sao”. Con đánh nhau với bạn, cha mẹ tìm phụ huynh bên kia để tranh cãi, đứng ra bênh vực. Con thi kém, cha mẹ tìm lớp học thêm rồi giải thích rằng do giáo viên dạy chưa tốt.

Mỗi lần cha mẹ đứng ra giải quyết thay đều có thể gửi đến trẻ một thông điệp: Con không cần chịu trách nhiệm về kết quả, bởi luôn có người khác nhận phần lỗi.

Một người chưa từng chịu trách nhiệm về hành vi của mình, khi lớn lên làm sao có thể biết sống có trách nhiệm với cha mẹ?

Hãy để trẻ trải nghiệm hậu quả tự nhiên từ những việc mình làm: Làm đổ, làm vỡ thì tham gia dọn dẹp; chưa hoàn thành bài tập thì tự giải thích với giáo viên; cãi nhau và có lỗi với người khác thì tự xin lỗi.

Những trải nghiệm ấy giúp trẻ hình thành thói quen nhìn lại trách nhiệm của bản thân, thay vì luôn tìm người để đổ lỗi.

4. “Tài khoản tình cảm” cạn kiệt: Cha mẹ chỉ rút ra mà chưa từng gửi vào

Có thể hình dung mối quan hệ cha mẹ - con cái giống như một tài khoản ngân hàng.

Những khoản gửi vào là sự thấu hiểu, tôn trọng và đồng hành. Những khoản rút ra là yêu cầu, kiểm soát và đòi hỏi.

Ở nhiều gia đình, “tài khoản tình cảm” ấy từ khi con chào đời đã liên tục bị rút ra mà ít được bồi đắp.

Cha mẹ trút lên con mọi kỳ vọng, lo âu và mong muốn kiểm soát, nhưng lại chưa từng thực sự nhìn nhận con như một cá nhân có suy nghĩ, nhu cầu riêng.

Điều trẻ cảm nhận được là áp lực thay vì tình yêu, là gánh nặng phải trả thay vì sự ấm áp.

Đến khi trưởng thành, trong lòng con hình thành một phép tính: “Những gì bố mẹ cho là điều bố mẹ phải làm. Còn những gì bố mẹ muốn, tại sao con phải đáp ứng?”.

Trong một trường hợp tư vấn, người mẹ vừa khóc vừa nói: “Tôi đã hy sinh tất cả vì nó”.

Chuyên viên hỏi người con trai: “Mẹ đã dành cho em những gì?”.

Cậu lạnh lùng đáp: “Điều mẹ dành cho em là sự kiểm soát. Mẹ chưa bao giờ hỏi em muốn gì”.

Khi tình yêu biến thành sự kiểm soát, điều con cảm nhận được không còn là ân tình mà là một món nợ.

Những khoản “tiết kiệm tình cảm” thực sự nằm ở việc cha mẹ ngồi xuống hỏi con: “Con có thích không?”, tôn trọng lựa chọn của con và giúp con cảm thấy mình được nhìn nhận, được tôn trọng.

Khi mối quan hệ được bồi đắp đủ đầy, sau này cha mẹ cần đến, con mới sẵn lòng đáp lại.

Mong rằng không đứa trẻ nào phải lớn lên cùng bốn kiểu tâm lý ấy.