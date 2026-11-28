IELTS từng được xem là một “tấm vé” giúp con tăng lợi thế xét tuyển, nay điểm cộng bị thu hẹp rồi tiến tới bỏ hẳn, khiến nhiều gia đình có con chuẩn bị vào cấp 3 phân vân có nên tiếp tục đầu tư hay chuyển thời gian, tiền bạc sang những môn khác.

Từng được xem là một lợi thế trong tuyển sinh đại học, chứng chỉ IELTS đang đứng trước thay đổi lớn khi Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định giảm mạnh điểm cộng dành cho chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế, tiến tới bỏ hẳn cơ chế này từ năm 2028. Thông tin khiến không ít phụ huynh có con đang học THCS, đặc biệt là lứa 2K11, băn khoăn: IELTS không còn được cộng điểm thì có nên tiếp tục cho con học, hay dành thời gian và chi phí đầu tư vào những môn học khác?

Theo quy định mới, trong năm 2027, các trường đại học đủ điều kiện và đã sử dụng điểm cộng trong tuyển sinh trước đó vẫn được tiếp tục áp dụng, nhưng tổng điểm cộng tối đa chỉ còn 0,5/30 điểm, thay vì 3 điểm như trước. Từ năm 2028, các trường không còn được sử dụng điểm cộng trong tuyển sinh. Tuy nhiên, thí sinh có chứng chỉ IELTS vẫn có thể được quy đổi thành điểm môn tiếng Anh nếu trường đại học áp dụng phương thức này.

Sự thay đổi khiến IELTS không còn giữ lợi thế như trước trong cuộc đua điểm số, nhất là với những gia đình từng xác định học chứng chỉ quốc tế là một phần trong chiến lược xét tuyển đại học. Không ít phụ huynh bắt đầu cân nhắc liệu khoản đầu tư kéo dài vài năm, cùng thời gian học và luyện thi của con, có còn xứng đáng?

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Việc bỏ điểm cộng không đồng nghĩa chứng chỉ quốc tế mất hết giá trị

Nhà văn Bùi Ngọc Phúc, tác giả của cuốn sách "Cùng con bước qua các kỳ thi" cho rằng, dù IELTS không còn được cộng điểm từ năm 2028, lợi ích của việc học và thi chứng chỉ này vẫn rất rõ ràng. Theo ông, quá trình học IELTS giúp học sinh phát triển cả 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết, thay vì tập trung quá nhiều vào ngữ pháp như cách học ngoại ngữ truyền thống.

Trong bối cảnh nhiều phụ huynh có quan niệm “thi gì học nấy”, việc IELTS không còn là lợi thế cộng điểm có thể khiến một số gia đình nghĩ đến chuyện dừng học để chuyển sang đầu tư những môn phục vụ trực tiếp cho kỳ thi tuyển sinh. Tuy nhiên, nếu có chứng chỉ ngoại ngữ sớm, học sinh vẫn có thể mở rộng lựa chọn khi muốn theo học các chương trình chất lượng cao, chương trình tiên tiến giảng dạy bằng tiếng Anh. Một số trường còn có chính sách miễn học phần tiếng Anh, công nhận chuẩn đầu ra, tạo điều kiện để sinh viên tiếp cận học bổng du học hoặc miễn thi đầu vào tiếng Anh khi học lên bậc cao học.

Nhà văn Bùi Ngọc Phúc cho rằng, trong bối cảnh có nhiều thông tin trái chiều, phụ huynh cần đóng vai trò định hướng, cân nhắc lộ trình phù hợp cho con thay vì chờ đến khi cần mới bắt đầu học. Bởi ngoại ngữ là quá trình tích lũy lâu dài, việc lựa chọn thời điểm học cũng ảnh hưởng đến chất lượng và hiệu quả.

Cùng quan điểm không nên vì thay đổi chính sách tuyển sinh mà ngừng đầu tư ngoại ngữ cho con, chị Lâm Hương (Hải Phòng), một người làm việc trong lĩnh vực giáo dục, cho rằng phụ huynh cần nhìn rộng hơn lợi ích của chứng chỉ trong một kỳ thi đại học.

Theo chị Hương, IELTS, TOEFL, Cambridge hay SAT đều là những chứng chỉ, bài thi chuẩn hóa phục vụ các mục đích đánh giá khác nhau. Chúng có thể giúp học sinh đo lường, chứng minh năng lực, đáp ứng yêu cầu tuyển sinh hoặc mở rộng cơ hội học tập, nhưng không nên trở thành mục đích cuối cùng của việc học.

Đặc biệt, trong bối cảnh Việt Nam đang hướng tới đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học, ngoại ngữ ngày càng có vai trò quan trọng trong học tập, công việc và cuộc sống. Khả năng đọc tài liệu quốc tế, giao tiếp, tiếp cận tri thức và làm việc trong môi trường đa ngôn ngữ không chỉ phục vụ một kỳ tuyển sinh mà còn theo học sinh trong nhiều năm sau đó.

Chị Hương cho rằng phụ huynh nên lựa chọn chứng chỉ phù hợp với năng lực, định hướng học tập và có lợi thế nhất tại từng thời điểm, thay vì chạy theo chứng chỉ bằng mọi giá. Việc bỏ điểm cộng không đồng nghĩa chứng chỉ quốc tế mất hết giá trị, cũng không có nghĩa năng lực ngoại ngữ trở nên kém quan trọng.

Vậy nếu IELTS không còn được cộng điểm, phụ huynh có nên tiếp tục đầu tư cho con? Câu trả lời có lẽ không nằm ở việc giữ hay bỏ một chứng chỉ mà ở mục tiêu thực sự của việc học ngoại ngữ.

Nếu con đang học IELTS chỉ để lấy điểm cộng, trong khi nền tảng tiếng Anh còn yếu hoặc phải đánh đổi quá nhiều thời gian dành cho những môn học quan trọng khác, phụ huynh có thể cân nhắc lại lộ trình, thời điểm thi và mức độ đầu tư. Nhưng nếu con đang tiến bộ, có nhu cầu sử dụng tiếng Anh trong học tập và định hướng tương lai, việc dừng lại chỉ vì một chính sách tuyển sinh thay đổi có thể là quyết định thiếu dài hạn.

Điều quan trọng không phải con sở hữu bao nhiêu chứng chỉ mà là sau quá trình học, con có thực sự sử dụng được ngoại ngữ ấy hay không. IELTS có thể không còn là “điểm cộng” trong tuyển sinh đại học từ năm 2028, nhưng năng lực tiếng Anh vẫn là hành trang mà học sinh cần nếu muốn mở rộng cơ hội học tập và bước ra thế giới.