Câu chuyện này không đơn thuần là "có tiền là sướng", mà phản ánh một khoảng cách lớn về nhận thức.

Mới đây, đoạn video ghi lại cảnh một bé gái khoảng 10 tuổi ở Trung Quốc ngồi ở khoang thương gia trên tàu cao tốc đã làm dấy lên nhiều tranh cãi. Trong không gian rộng rãi, cô bé cởi giày, chỉ đi tất trắng gác chân lên mép ghế, tay chăm chú đọc báo bên cạnh mẹ.

Khung cảnh thư giãn này lập tức bị một bộ phận cư dân mạng chỉ trích là thiếu ý thức nơi công cộng, thậm chí quy chụp sang chuyện gia phong, giáo dục.

Ngay lập tức, nhiều ý kiến phản pháo thẳng thắn: "Hãy thử một lần ngồi khoang thương gia rồi hẵng phán xét." Ở toa ghế thường chật như nêm, cởi giày đúng là bất lịch sự. Nhưng vé thương gia đắt đỏ vốn dĩ được mua để đổi lấy sự riêng tư, rộng rãi và thoải mái. Trong không gian đó, việc duỗi chân thư giãn là quyền lợi chính đáng mà khách hàng đã trả tiền để có được.

Bức ảnh khiến bé gái nhận phải những bình luận tiêu cực

Câu chuyện này không đơn thuần là "có tiền là sướng", mà phản ánh một khoảng cách lớn về nhận thức.

Những gia đình bình thường, do quen sống trong điều kiện chật hẹp, thường mặc định rằng ở bất cứ nơi công cộng nào cũng phải gồng mình giữ kẽ. Ngược lại, những bậc cha mẹ có điều kiện không chỉ mua cho con một chỗ ngồi êm ái, mà còn trao cho con sự tự tin để không phải gò bó bản thân vì hoàn cảnh.

Nói về vụ việc này, nhiều ý kiến bình luận: Trong giáo dục, sai lầm lớn của nhiều phụ huynh là lấy bộ quy tắc được rèn giũa ở "toa tàu chợ" để phán xét sự ung dung ở "khoang thương gia". Khi chính cha mẹ còn chưa chạm tới quy luật của tầng lớp cao hơn, thật khó để nuôi dạy những đứa trẻ có tầm nhìn rộng mở.

Nhìn thấu sự chênh lệch này không phải để cha mẹ cố gồng mình chạy theo vật chất, mà để hiểu một điều: đừng lấy sự thiếu trải nghiệm của mình làm chuẩn mực đạo đức.

Nếu chưa đủ điều kiện, cha mẹ đừng oán trách cuộc đời hay trút sự hà khắc lên con trẻ. Bản lĩnh của người làm cha mẹ nằm ở việc bình thản đối diện với thực tế: mình đang ở toa tàu nào, hãy làm tốt bổn phận ở toa tàu đó. Hãy dạy con những kỹ năng thực tế và năng lực tự vươn lên. Đến một ngày, khi tự tay mua được tấm vé khoang thương gia, đứa trẻ tự khắc sẽ hiểu: chuyện cởi giày hay không, vốn dĩ chẳng phải là vấn đề.

Còn bạn, bạn nghĩ sao về vụ việc này?