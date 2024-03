Vì sao nên tiết kiệm khi còn trẻ, đây là 5 lý do Gen Z nên tích lũy càng sớm càng tốt!

Bạn chắc hẳn đã nghe những lời khuyên về việc nên tiết kiệm tiền ngay từ khi còn trẻ. Dù vậy, không phải ai cũng nắm bắt và thực hiện lời khuyên đó. Việc tiết kiệm tiền không những mang lại lợi ích về mặt kinh tế mà còn cải thiện khả năng suy nghĩ và quản lý cuộc sống một cách hiệu quả. Dưới đây là 5 lợi ích cực kỳ quan trọng khiến bạn cân nhắc đến việc tiết kiệm ngay từ bây giờ.

Điều đầu tiên để trở nên giàu có là xây dựng thói quen chi tiêu thông minh

Học cách tiết kiệm tiền không chỉ là kỹ năng quản lý tài chính cá nhân cần thiết mà còn giúp Gen Z xây dựng được thói quen chi tiêu thông minh. Khi biết cách phân bổ nguồn lực tài chính của mình, bạn sẽ tránh được việc chi tiêu không cần thiết, từ đó tiết kiệm được một lượng tiền đáng kể. Thói quen này không những giúp ích cho tương lai mà còn hình thành nên cách tiếp cận cân nhắc và chín chắn trong mọi quyết định mua sắm, đầu tư, giúp kiểm soát cuộc sống tài chính của bản thân.

Có một khoản tiết kiệm ổn định sẽ giúp bạn yên tâm về tài chính, qua đó tạo nên sự tự tin cực kỳ cần thiết cho người trẻ. Sự tự tin này có thể mở ra nhiều cơ hội công việc, đầu tư trong tương lai.

Học cách tiết kiệm tiền sẽ giúp bạn hình thành thói quen chi tiêu đúng đắn và tránh sử dụng tiền lãng phí

Tránh xa nợ nần để sớm đạt cột mốc tự do tài chính

Tiết kiệm không chỉ giúp hình thành thói quen chi tiêu khôn ngoan mà còn là nền tảng cho tự do tài chính sau này. Qua đó, bạn sẽ có một cuộc sống ổn định và hạnh phúc hơn với cảm giác an tâm, tự tin trong quản lý tài chính. Sự tự do tài chính thật sự là khi bạn sống theo ý mình mà không lo lắng về tiền bạc.

Trải qua khó khăn tài chính, bạn sẽ nhận ra giá trị của việc tiết kiệm. Đây không chỉ là kỹ năng sống cần thiết mà còn giúp bạn tránh xa nợ nần, áp lực tài chính, và bảo vệ sức khỏe. Lập kế hoạch chi tiêu thông minh và kiên định, bạn sẽ có quỹ dự phòng cho những tình huống bất ngờ, giúp bạn đứng vững mà không cần vay mượn.

Khi rơi vào hoàn cảnh thiếu thốn về tài chính, bạn sẽ hiểu rõ tầm quan trọng của việc phải tiết kiệm tiền là như thế nào!

Tận dụng lãi suất kép để "tiền đẻ ra tiền"

Lợi ích của việc tiết kiệm tiền khi còn trẻ có thể giúp bạn được hưởng lợi từ lãi suất kép thông qua đầu tư thông minh. Lãi suất kép được ví như "kỳ quan thứ 8 của thế giới", do đó có thể bạn sẽ không tưởng tượng được số tiền nhận được trong nhiều năm sau lớn đến thế nào đâu.

Hiện tại, có nhiều cách để người trẻ gửi tiết kiệm. Trong đó, gửi tiết kiệm online ngay trên ứng dụng được đông đảo Gen Z ưu tiên bởi sự tiện lợi. Đơn cử như tính năng gửi tiết kiệm trên Viettel Money cùng nhiều ưu điểm: Lãi suất cao hơn lãi suất tại quầy, kỳ hạn gửi đa dạng, gửi tiền an toàn và nhanh chóng, tra cứu hoặc tất toán tài khoản linh hoạt.

Gen Z ưu tiên lựa chọn những cách gửi tiết kiệm tiện lợi nhất, tối ưu nhất

Chủ động trước mọi biến cố bất ngờ

Không ai có thể lường trước được những rủi ro tiềm ẩn trong cuộc sống. Mất việc làm, vấn đề sức khỏe hay tai nạn bất ngờ có thể xảy đến với bất kỳ ai và Gen Z cũng không ngoại lệ. Nó có thể gây ra những trở ngại tài chính và nợ nần không lường trước.

Khi đó, khoản tiền dự trữ tiết kiệm sẽ là điểm tựa vững chắc, giúp người trẻ đối diện và vượt qua thách thức, nhanh chóng lấy lại sự cân bằng trong cuộc sống.

Sẽ chẳng ai biết trước những biến cố có thể xảy ra, vậy nên chuẩn bị trước cho nó chưa bao giờ là thừa

Cải thiện cuộc sống hiện tại và yên tâm khi về hưu

Bằng việc bắt đầu tiết kiệm sớm, bạn không chỉ cải thiện được chất lượng cuộc sống hiện tại mà còn mở ra cơ hội phát triển sự nghiệp. Tiết kiệm từ khi còn trẻ là nền tảng quan trọng cho tương lai, đặc biệt là về tài chính khi bạn nghỉ hưu. Có một khoản tiết kiệm chắc chắn sẽ giúp bạn yên tâm về cuộc sống sau này, không lo lắng về việc chi trả các hóa đơn và nhu cầu hàng ngày.

Hãy nhớ, tiền tiết kiệm ngày hôm nay quyết định ngân sách của bạn khi về hưu. Nên học quản lý tài chính hiệu quả, cắt giảm chi phí thừa, tăng cường đầu tư và lên kế hoạch hưu trí từ sớm để đảm bảo một tương lai đầy tự do và thoải mái.