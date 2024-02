Cách Gen Z làm giàu trong năm 2024: Đặt mục tiêu kiếm 100 triệu đồng đầu tiên, đầu tư cho bản thân là chẳng bao giờ lỗ

"Đầu tư cho bản thân là chẳng bao giờ lỗ"!

Giới trẻ ngày càng hiểu được rằng phát triển bản thân là chìa khóa để thành công trong cuộc sống. Họ cũng nhận thức được rằng phát triển bản thân giúp họ có được một cuộc sống hạnh phúc và ý nghĩa. Với Gen Z, muốn phát triển bản thân ở nhiều khía cạnh như tri thức, kỹ năng và phẩm chất.

Thuý Vy, (sinh viên năm cuối tại trường Đại học XH&NV, TP.HCM) chia sẻ: "Hiện mình đã đi gần hết quãng đời sinh viên. Thế nên năm mới 2024 mục tiêu của mình là có thật nhiều bứt phá. "Đó là hoàn thành chứng chỉ ngoại ngữ, hoàn thành các nghiên cứu khoa học, bảo vệ thành công khóa luận, tốt nghiệp đại học với xếp loại giỏi và được nhận vào làm công ty mà mình hằng mơ ước."

Cô nàng cũng mong muốn tiếp tục cải thiện khả năng chỉnh sửa video, sáng tạo nội dung trên mạng xã hội: "Mình dự định trong năm mới sẽ trau dồi thêm nhiều kiến thức bổ trợ cho việc học cũng như trau dồi thêm kỹ năng cần thiết cho đam mê làm truyền thông của mình như là nhiếp ảnh hay thiết kế…", Vy cho biết thêm.

Thuý Vy muốn phát triển bản thân ở nhiều khía cạnh như tri thức, kỹ năng và phẩm chất.

Hiểu rằng đầu tư cho bản thân là khoản đầu tư không bao giờ lỗ, thế hệ Gen Z ngoài tập trung phát triển tri thức, kỹ năng,... họ cũng không ngừng nắm bắt cơ hội kiếm tiền, gia tăng thu nhập để tự do về tài chính.

Thanh Trung (24 tuổi), hiện đang làm việc tại một công ty truyền thông, cho biết để gia tăng thu nhập của bản thân, ngoài thu nhập chính làm từ công việc văn phòng thì anh chàng còn nhận làm thêm công việc freelance cho những dự án nhỏ bên ngoài.

Trong khi thế hệ 7x - 8x, xu hướng tiết kiệm, tích lũy tài sản thì Gen Z như Thanh Trung lại chú trọng đầu tư tài chính từ rất sớm với quan niệm "Tiền đẻ ra tiền".

Trung cũng lựa chọn những kênh an toàn để đầu tư, như gửi tiết kiệm online trên "Tài khoản tích lũy" tại Viettel Money. "Chỉ với 1.000 đồng nhưng mình có thể dễ dàng tích lũy mỗi ngày và số tiền đó sẽ đều đặn sinh lời 3,5%/năm. Với vòng lặp đó, nguồn tiền vẫn không ngừng tăng lên bản thân mình thấy đây là hướng đi đúng trong việc đầu tư của mình", Trung hào hứng nói.



Mở shop online, chọn đầu tư "để tiền đẻ ra tiền"

Khác thế hệ X-Y, Gen Z muốn đầu tư để sinh lời chứ không chỉ đơn giản là tích lũy. Các bạn trẻ hiện đại đa phần đều muốn tìm kiếm các ngành nghề "tiền đẻ ra tiền" nên không ngừng thử sức ở các lĩnh vực đầu tư mới mẻ.

Tìm kiếm đầu tư lợi nhuận cao, sẵn sàng bỏ vốn là những gì mà thế hệ này đang hướng tới. Là thế hệ sẵn sàng thay đổi để phát triển, Gen Z dần tham gia nhiều kênh đầu tư sáng tạo để thu về lợi nhuận. Với giới trẻ thời đại này, tiền không phải là mục tiêu duy nhất, cái họ cần là hướng đi phù hợp cho tương lai ổn định.

Có kinh nghiệm làm việc tại một đơn vị truyền thông và hiện đang làm quản lý hình ảnh cho người nổi tiếng, Bích Ngọc (28 tuổi, TPHCM) có cơ hội tiếp xúc và mở mang kiến thức trong lĩnh vực đầu tư. Gen Z đời đầu chia sẻ rằng, đầu tư không chỉ mang lại lợi nhuận mà còn rèn luyện phát triển bản thân.

Trong khoảng thời gian 4 năm tập tành đầu tư, Bích Ngọc cũng thu được cho mình một số lợi nhuận ngoài giá trị về đồng tiền. Nhờ vào kiến thức và khả năng của bản thân, Bảo chưa để âm tài khoản lần nào. "Một khi chúng ta xác định đầu tư thì cần phải chuẩn bị thật kỹ về kiến thức cũng như tạo tính kỷ luật cho bản thân", cô chia sẻ.

Bích Ngọc, Gen Z đời đầu chia sẻ rằng, đầu tư không chỉ mang lại lợi nhuận mà còn rèn luyện phát triển bản thân

Với tư duy không để dòng tiền "chết", Thục Anh (28 tuổi, Freelancer) quyết định cùng người yêu đầu tư vào một shop thời trang. Lúc bắt đầu Thục Anh cũng gặp không ít khó khăn, từ loay hoay trong cách nhập đồ, quảng cáo sản phẩm cho đến tiếp cận với khách hàng tiềm năng.

"Mình mong muốn đa dạng thu nhập hơn để có kiếm được 100 triệu đồng đầu tiên. Đó bao gồm tiền lương hàng tháng và khoản gia tăng từ đầu tư và công việc freelance", Thục Anh nói.

Ngoài mở shop thời trang, kiếm tiền từ công việc freelance, cô còn sử dụng các ứng dụng quản lý chi tiêu, giúp "tiền đẻ ra tiền". Thục Anh cho biết chọn dịch vụ mở "Tài khoản tích lũy" tại Viettel Money. Với việc gửi tiết kiệm với vốn ban đầu chỉ với 1.000 đồng, số tiền siêu nhỏ, chẳng bỏ như một buổi trà sữa với bạn bè, mình có thể dễ dàng tích lũy của mình mỗi ngày và số tiền đó sẽ đều đặn sinh lời 3,5%/năm.

Sẵn sàng thay đổi để phát triển, Gen Z dần tham gia nhiều kênh đầu tư sáng tạo để thu về lợi nhuận

"Các vấn đề khác như thanh khoản, quy trình, thủ tục chuyên nghiệp trong chính sách ưu đãi, lãi suất rõ ràng, gửi tiết kiệm tích lũy đảm bảo tính minh bạch và độ an toàn cao nên mình có thể dễ dàng theo dõi số tiền mình đã gửi vào hằng ngày và khoản sinh lời từ phần tiết kiệm này", cô cho biết. "Theo mình đánh giá, đây là kênh đầu tư khá hay ho, phù hợp với Gen Z chưa có quá nhiều tiền như mình. Việc gửi tiết kiệm sinh lời kiểu này cũng an toàn hơn nhiều so với chơi hụi mà mẹ mình vẫn thường bảo!"

Quan tâm đến đầu tư tài chính từ sớm là một dấu hiệu tích cực không chỉ ở thế hệ Gen Z mà còn là tín hiệu vui mừng cho Việt Nam và các quốc gia trên thế giới trong thời buổi hiện đại hoá. Là một gen Z chính hiệu, hãy nhanh chóng hoà mình vào vòng xoáy tài chính tích cực, thay đổi để phát triển và hoàn thiện bản thân nhé.